Ceaușescu, înaintea tuturor președinților de după 1989. Câți români l-ar vota. Nostalgii comuniste

Nicolae Ceaușescu este liderul politic cu cel mai ridicat nivel de simpatie din istoria modernă a României, potrivit unui sondaj realizat de Cult Research în perioada 2-10 februarie 2026. Într-un scenariu ipotetic de vot, acesta ar obține 41%, depășind scorurile președinților de după decembrie 1989.

Dacă românii ar avea de ales dintre toți liderii de după 1967, clasamentul ar arăta astfel:

Nicolae Ceaușescu - 41%;

Traian Băsescu - 26%;

Emil Constantinescu - 17%

Klaus Iohannis - 11%;

Ion Iliescu - 5%.

Profilul susținătorilor diferă în funcție de categorie socială. Nostalgia față de perioada comunistă este mai vizibilă în mediul rural, printre persoanele cu studii gimnaziale sau profesionale, șomeri, pensionari și persoane casnice. În schimb, Traian Băsescu este preferat mai ales de antreprenori, de cei cu studii superioare și de locuitorii din marile orașe.

Studiul arată că Generația X (46-61 de ani) înregistrează cel mai scăzut nivel de simpatie pentru dictator, de 36%, fiind singura categorie care manifestă o distanțare clară față de mitul „Epocii de Aur”. În schimb, generațiile care au cunoscut comunismul doar din povești sau manuale indică procente mai ridicate: Generația Y (30-45 de ani) ajunge la 46%, iar Generația Z (18-29 de ani) la 42%.

Pe plan internațional, opțiunile românilor se împart între un model progresist și unul autoritar, potrivit datelor studiului:

Emmanuel Macron - 27%: este preferat în special de elitele urbane, cu studii superioare, care își bazează opțiunile pe argumente legate de știință și rațiune.

Donald Trump - 26%: beneficiază de susținere din partea celor care îl simpatizează și pe Nicolae Ceaușescu.

Vladimir Putin - 17%: atrage, de asemenea, votanți din mediul rural, cu un nivel de educație mai redus.

Deși declară că ar vota lideri autoritari, românii indică alte criterii atunci când evaluează stabilitatea statelor:

Japonia și Germania - ocupă primele locuri în topul statelor considerate de încredere.

Rusia și Coreea de Nord - se află la polul opus, fiind percepute drept instabile.

Ucraina - se situează pe locul al treilea în clasamentul neîncrederii, pe fondul incertitudinii generate de războiul prelungit.

Studiul evidențiază o diferență clară în felul în care românii își explică realitatea:

38% declară că se raportează la știință și rațiune, categorie care înclină spre Emmanuel Macron și Traian Băsescu.

22% afirmă că se bazează pe credință, iar aceștia tind să prefere lideri autoritari, precum Nicolae Ceaușescu și președintele SUA Donald Trump.

Deși comunismul a fost un regim ateu, simpatia pentru Nicolae Ceaușescu se regăsește astăzi mai ales în rândul persoanelor religioase, care asociază autoritarismul cu ideea de ordine și „certitudine morală”, potrivit sondajului.