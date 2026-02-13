Soluția lui Băsescu pentru recesiunea tehnică: Să chemăm „pompierul” FMI

Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat, vineri, că recesiunea tehnică este un „semnal de avertizare” privind riscul intrării României într-o criză și a recomandat Guvernului să apeleze la „pompierul” - Fondul Monetar Internațional. „Nu atât pentru indicații, cât pentru a da bani ieftini. Creează un nivel de confort pe piață”, a spus acesta Băsescu.

Fostul șef al statului a declarat că recesiunea tehnică în care a intrat România reprezintă un „semnal de avertizare” privind posibilitatea declanșării unei crize economice majore.

„Recesiunea tehnică este un semnal de avertizare. Dezastrul este recesiunea, care înseamnă și creștere masivă a șomajului, și cădere a producției industriale și chiar agricole. Nu suntem încă în această situație”, a spus Băsescu, la România TV.

În acest context, fostul președinte a declarat că Guvernul ar trebui să apeleze la „pompierul” – Fondul Monetar Internațional (FMI) atât pentru indicații, cât și pentru a obține bani mai ieftin.

„Cum putem preveni? Să lăsăm instituțiile să lucreze pe atribuțiile lor. Să cheme „pompierul” – Fondul Monetar Internațional; nu atât pentru indicații, cât pentru a da bani ieftini. Creează un nivel de confort pe piață”, a explicat fostul șef de stat.

Fostul președinte a mai declarat că, în prezent, România nu își mai permite să achite dobânzi ridicate la împrumuturi și a susținut că, în aceste condiții, Executivul trebuie să solicite sprijinul FMI.

„11 miliarde dobânzi anul trecut. Anul acesta, probabil că ajungem la 20 de miliarde, care nu se rostogolesc, se plătesc! Actualele partide de guvernământ nu au specialiștii necesari care să scoată țara din criză, să evităm un dezastru. Sugestia mea este ca guvernul să cheme fondul”, a explicat acesta.