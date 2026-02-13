Economie

Soluția lui Băsescu pentru recesiunea tehnică: Să chemăm „pompierul” FMI

Comentează știrea
Soluția lui Băsescu pentru recesiunea tehnică: Să chemăm „pompierul” FMITraian Băsescu. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat, vineri, că recesiunea tehnică este un „semnal de avertizare” privind riscul intrării României într-o criză și a recomandat Guvernului să apeleze la „pompierul” - Fondul Monetar Internațional. „Nu atât pentru indicații, cât pentru a da bani ieftini. Creează un nivel de confort pe piață”, a spus acesta Băsescu.

Băsescu: „Recesiunea tehnică este un semnal de avertizare”

Fostul șef al statului a declarat că recesiunea tehnică în care a intrat România reprezintă un „semnal de avertizare” privind posibilitatea declanșării unei crize economice majore.

„Recesiunea tehnică este un semnal de avertizare. Dezastrul este recesiunea, care înseamnă și creștere masivă a șomajului, și cădere a producției industriale și chiar agricole. Nu suntem încă în această situație”, a spus Băsescu, la România TV.

Soluția propusă de fostul șef de stat

În acest context, fostul președinte a declarat că Guvernul ar trebui să apeleze la „pompierul” – Fondul Monetar Internațional (FMI) atât pentru indicații, cât și pentru a obține bani mai ieftin.

Sărbători ale iubirii la români. Când tradiția a întâlnit controlul lui Ceaușescu
Sărbători ale iubirii la români. Când tradiția a întâlnit controlul lui Ceaușescu
Monica Tatoiu: Autonomia Ținutului Secuiesc a fost folosită pentru a destabiliza zona în funcție de interesele rusești sau Occidentale 
Monica Tatoiu: Autonomia Ținutului Secuiesc a fost folosită pentru a destabiliza zona în funcție de interesele rusești sau Occidentale 

„Cum putem preveni? Să lăsăm instituțiile să lucreze pe atribuțiile lor. Să cheme „pompierul” – Fondul Monetar Internațional; nu atât pentru indicații, cât pentru a da bani ieftini. Creează un nivel de confort pe piață”, a explicat fostul șef de stat.

FMI

Sursa foto: Arhiva EVZ

Băsescu: Actualele partide de guvernământ nu au specialiștii necesari care să scoată țara din criză

Fostul președinte a mai declarat că, în prezent, România nu își mai permite să achite dobânzi ridicate la împrumuturi și a susținut că, în aceste condiții, Executivul trebuie să solicite sprijinul FMI.

„11 miliarde dobânzi anul trecut. Anul acesta, probabil că ajungem la 20 de miliarde, care nu se rostogolesc, se plătesc! Actualele partide de guvernământ nu au specialiștii necesari care să scoată țara din criză, să evităm un dezastru. Sugestia mea este ca guvernul să cheme fondul”, a explicat acesta.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:05 - Scandal la Dereneu. Primarul socialist Vasile Revenco, plasat sub control judiciar după violențele de la biserică
21:54 - Sărbători ale iubirii la români. Când tradiția a întâlnit controlul lui Ceaușescu
21:45 - Minerii vin la București. Protest pe 19 februarie, lista cu revendicări
21:37 - Directorul Dolphin Discovery, reținut în urma acuzațiilor de fraudă. Ce se întâmpla cu compania
21:28 - ⁠Cum a îngropat „Regina Întunericului” o moștenire consistentă de la tatăl ei. Unde sunt banii
21:21 - Soluția lui Băsescu pentru recesiunea tehnică: Să chemăm „pompierul” FMI

HAI România!

Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna

Proiecte speciale