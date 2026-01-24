A murit unul dintre cei mai cunoscuți lideri interlopi din perioada comunistă. Costel Țăranu a făcut avere pe străzile din Paris

Unul dintre cei mai notorii lideri ai lumii interlope românești, afirmat încă din perioada comunistă, a murit joi, la Paris, anunță publicația Gândul. Costel Țăranu, cunoscut în acte ca Constantin Vlad, părăsise definitiv România în urmă cu aproape cinci decenii și reușise să se îmbogățească în capitala Franței, folosind metode deprinse în București.

Bucureșteanul Constantin Vlad avea deja un cazier consistent în momentul în care a părăsit România și a ajuns într-un lagăr din Austria. Potrivit unor surse apropiate mediului interlop, acesta ar fi plecat din țară în 1978, într-un context în care regimul condus de Nicolae Ceaușescu a permis mai multor infractori cu antecedente penale să emigreze în Europa, pe fondul nevoii de forță de muncă din Austria, afectată de declin demografic.

Aceleași surse susțin că, ulterior, bărbatul a fugit din Austria și s-a stabilit în Franța, alegând Parisul ca nouă bază. De altfel, în timp, a devenit cunoscut sub numele de „Costel Țăranu de la Paris”.

Ajuns în Franța, românul ar fi strâns o avere considerabilă folosind metoda cunoscută drept „șmen”, pe care o învățase în București. Acesta oferea spre vânzare pietre prețioase și monede din aur, cunoscute sub numele de cocoșei. După ce le prezenta clienților piesele autentice, la finalul tranzacției le înmâna obiecte identice ca aspect, dar lipsite de valoare.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Costel Țăranu a reușit să adune o avere suficient de mare încât să piardă sume importante în cazinourile din Paris. Fotografii publicate de-a lungul timpului pe diverse platforme de socializare arată că acesta era apropiat de Giovanni Becali. De asemenea, la mesele organizate de Țăranu au cântat lăutari celebri, precum Adrian Minune, Florin Salam, Jean de la Craiova sau Sorinel Puștiu.

Costel Țăranu a murit joi, la Paris, la doar câteva zile după ce împlinise 74 de ani. Acesta urmează să fie înmormântat în Franța.

Moartea sa vine după un alt deces important din lumea interlopă românească, produs în iarna anului 2024, tot în Franța. Atunci a murit Vasile Pipa, supranumit „regele de la Nisa”, care, la fel ca și Costel Țăranu, plecase din România în Austria în 1978.

În tinerețe, Vasile Pipa a fost considerat unul dintre cei mai bogați infractori români și a fost, la rândul său, apropiat de familia Becali.