Cea mai oribilă accidentare din istoria sportului. A supraviețuit după un contact nemaivăzut

Clint Malarchuk (64 de ani) este un fost portar profesionist canadian de hochei pe gheață, care a jucat în Liga Națională de Hochei (NHL) între 1981 și 1992. A devenit cunoscut mai ales pentru că a supraviețuit unei accidentări care i-a pus viața în pericol în timpul unui meci din NHL, disputat în 1989. În timpul jocului pe care echipa sa, Buffalo Sabres îl disputa cu St. Louis Blues. Atunci, când lama unei patine a unui adversar i-a tăiat artera carotidă și vena jugulară, provocându-i o pierdere masivă de sânge.

„M-am gândit: O să mor în două sau trei minute”, își amintește Clint despre momentul în care și-a dat seama ce se întâmplase. „Primul meu gând a fost să ies de pe gheață, pentru că mama mea se uita la televizor în Canada. Nu voiam să-și vadă fiul murind pe gheață.”

În timp ce oficialii se grăbeau să-l ajute, Clint s-a întors către managerul echipei și i-a spus: „Ține-mă de mână până mor”.

Dar Clint nu a murit, în ciuda rănilor grave. În mod miraculos, antrenorul echipei — un veteran al războiului din Vietnam — a reușit să oprească sângerarea.

În mod uluitor, el a revenit pe gheață la 10 zile distanță de la ceea ce a fost numită cea mai dură accidentare din istoria sportului. Dar urmările psihice au făcut ravagii.

După accidentul ce-i putea fi fatal, Clint s-a luptat cu tulburarea obsesiv-compulsivă, precum și cu coșmarurile și alcoolismul. A rămas în hocheiul profesionist în Liga Internațională de Hochei. Pe măsură ce performanțele sale au scăzut, a devenit antrenor.

Malarchuk a spus că, după ce a realizat că nu era singur, și a acceptat diagnosticul de PTSD (tulburare de stres post-traumatic), a plâns timp de trei zile consecutive. Dar Clint și-a găsit un obiectiv care l-a ajutat să meargă mai departe. „Scopul meu este să ajut bărbații și femeile care se luptă cu PTSD, boli mintale și dependență – și acesta este un serviciu extraordinar pe care mă bucur să-l pot face.”

Atât Clint, cât și soția sa, Joanie, sunt susținători ai importanței sănătății mintale și țin discursuri în toată țara despre abuzul de substanțe, PTSD, depresie și luptele lor personale cu sănătatea mintală. Dar și despre modul în care dependența afectează familia și persoanele dragi.