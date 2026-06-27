Cea mai mare navă de croazieră fluvială din Europa va naviga pe Dunăre. Ce facilități vor avea pasagerii

Compania AmaWaterways a anunțat lansarea, în aprilie 2027, a navei AmaRudi, cea mai mare navă de croazieră fluvială construită pentru Europa. Ambarcațiunea va naviga pe Dunăre, va avea 98 de cabine și apartamente pentru 196 de pasageri și va include restaurante, spații dedicate wellness-ului și zone de divertisment, relatează Euronews.

Vacanțele pe râurile europene atrag tot mai mulți turiști, iar segmentul croazierelor fluviale se numără printre cele mai dinamice din industria de profil. Dacă în trecut erau considerate o alegere rezervată unui număr restrâns de călători, în prezent acestea sunt preferate de cei care își doresc un ritm mai relaxat și experiențe apropiate de destinațiile vizitate.

Potrivit datelor publicate de TUI Group, aproximativ 1,5 milioane de persoane au ales în 2025 croazierele fluviale din Europa, cu 8% mai multe față de anul precedent. Cele mai căutate trasee rămân Dunărea, Rinul, Sena și Douro.

În acest context, AmaWaterways a anunțat construcția navei AmaRudi, care va deveni cea mai mare navă de croazieră fluvială din Europa la momentul lansării sale, programată pentru aprilie 2027.

AmaRudi este a doua navă cu lățime dublă construită de companie, după AmaMagna. La bord vor putea fi primiți 196 de pasageri, care vor avea la dispoziție 98 de cabine și suite.

Ambarcațiunea este proiectată special pentru navigația pe Dunăre și va include suite cu balcon, cu suprafețe cuprinse între 33 și 66 de metri pătrați.

Oferta de la bord va cuprinde patru restaurante, printre care Journey's și The Chef's Table, opțiuni de servire în aer liber, noul Rudi's Wine Bar și un program extins de băuturi, cu peste 30 de vinuri oferite gratuit la prânz și cină. De asemenea, puntea superioară va găzdui un spațiu pentru grătar.

Pe lângă facilitățile culinare, AmaRudi va include unul dintre cele mai ample programe de wellness disponibile pe o navă de croazieră fluvială europeană. Pasagerii vor avea acces la centru de fitness, săli de masaj, servicii de înfrumusețare și programe coordonate de instructorii AmaWaterways. Oferta de agrement va fi completată de un teren de pickleball de dimensiuni normale și de o zonă de divertisment care va include cinematograf, karaoke, biliard și jukebox. Nava poartă numele cofondatorului companiei, Rudi Schreiner.

„AmaMagna a schimbat percepția călătorilor despre ceea ce este posibil pe o navă de croazieră fluvială. Am știut că va exista un moment potrivit pentru a relua acest concept, iar cum croazierele fluviale continuă să crească, acel moment este acum.”

Acesta a explicat și semnificația alegerii numelui.

„Tot mai mulți călători fac tranziția de la croazierele maritime la cele fluviale, iar mulți dintre ei caută o senzație de spațiu și diversitate. AmaMagna a fost unul dintre cele mai pline de satisfacții proiecte din cariera mea, așa că faptul că această nouă navă îmi poartă numele o face deosebit de semnificativă. O văd ca pe o parte din moștenirea pe care am construit-o împreună de-a lungul a peste două decenii de croaziere fluviale.”

Croaziera inaugurală este programată pentru 11 aprilie 2027, cu plecare din Vilshofen, Germania. Ulterior, AmaRudi va opera și pe itinerariile „Magna on the Danube” și „Gems of Southeast Europe”.