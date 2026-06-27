Europa riscă să piardă războiul înainte de prima bătălie

Schengenul militar: ori îl construim acum, ori plătim prețul mai târziu. V-ați întrebat vreodată ce însemnă un Schengen militar? Poate. E un concept cu circulație tot mai mare în dezbaterile de apărare europeană. Schengen militar = prin analogie cu Schengen-ul pentru persoane, un spațiu în care forțele armate ale statelor membre UE/NATO se pot deplasa liber și rapid peste frontiere, fără birocrație, vize de tranzit sau aprobări parlamentare individuale.

În practică înseamnă: un convoi de tancuri germane poate traversa Polonia spre frontiera estică fără să aștepte săptămâni aprobări vamale și administrative; aeronave militare pot survola și ateriza fără notificări bilaterale laborioase; infrastructura (poduri, șosele, căi ferate) pre-certificată pentru greutăți și gabarite militare. În 1999, în timpul războiului din Kosovo (bombardamentele NATO asupra Iugoslaviei), un tren militar NATO (cu echipament tehnic și armament, escortat de militari americani) a fost oprit în gara Pielești (Dolj) de către șeful de gară Florin Pătrăchioiu. Motivul oficial: lipsa actelor vamale/complete pentru transport.

Trenul a stat oprit câteva ore la dus și chiar două săptămâni la întors (după unele relatări). Gestul a creat un scandal diplomatic la vremea respectivă, ajungând până la nivelul conducerii statului. Florin Pătrăchioiu, șeful gării la acea vreme, a refuzat să-l lase să plece deoarece actele de transport nu erau complete (lipseau unele documente vamale sau de autorizare pentru transportul militar). Gestul a creat un scandal diplomatic uriaș la vremea respectivă. S-au implicat: ambasada americană, Guvernul României (era premier Radu Vasile) conducerea CFR și Ministerul Transporturilor.

Autoritățile centrale i-au cerut să dea drumul trenului, dar Pătrăchioiu a refuzat inițial, spunând că respectă legea și regulile feroviare. Până la urmă trenul a plecat după ce s-au completat actele. Ce s-a întâmplat cu șeful de gară? A devenit celebru peste noapte în România. A fost criticat de o parte a presei și a politicienilor (era acuzat că blochează „ajutorul NATO”). Pe de altă parte, mulți români l-au văzut ca pe un erou al birocrației corecte și al demnității („nici americani nu trec dacă n-au acte”).

Ulterior a fost decorat de autoritățile sârbe pentru gestul său. Florin Pătrăchioiu a declarat de mai multe ori de-a lungul anilor că ar face la fel și acum, pentru că a acționat strict legal. Asta e povestea reală care a inspirat filmul California Dreamin. În film s-a exagerat mult (durata opririi, comportamentul personajelor, efectele asupra satului), dar nucleul evenimentului este adevărat.

Pe scurt evenimentul nu a schimbat cursul războiului din Kosovo (a fost un incident minor din punct de vedere militar), dar a devenit un simbol cultural și o anecdotă celebră în România despre birocrație, curaj și orgoliu național. La întoarcere (după terminarea misiunii), războiul din Kosovo se terminase deja (începutul lunii iunie 1999), trenul a luat-o pe aceiași rută. A fost oprit din nou în Pielești pentru aproximativ 14 zile (două săptămâni). Motiv principal: neplata taxelor de transport pe teritoriul României (valoare: circa 20.000 de dolari + 37 de milioane lei vechi). Trenul a fost tras pe o linie moartă, decuplat de locomotivă și a stat blocat până când americanii au plătit taxele. După ce s-au achitat toate obligațiile financiare și documentele au fost puse în regulă, trenul a plecat și și-a continuat drumul spre vest, ieșind din România.

De ce contează acum: în scenariul unui atac rapid rusesc pe flancul estic, întârzierile birocratice de tranzit pot fi la fel de periculoase ca lipsa trupelor. NATO a identificat această vulnerabilitate după 2014, iar după 2022 a devenit urgentă. Stadiul actual: UE lucrează la un „pachet de mobilitate militară" prin PESCO și EDIP. Progresele sunt reale dar lente — statele membre ezită să cedeze suveranitate asupra mișcărilor militare pe teritoriul lor.

Textul de mai jos nu este o simplă analiză neutră – este un semnal de alarmă strategic. „Schengenul Militar” nu reprezintă un proiect birocratic european oarecare, ci o corecție obligatorie și întârziată a unei vulnerabilități fatale: incapacitatea Europei de a-și apăra teritoriul pentru că nu se poate mișca eficient pe el. Orice ezitare, orice amânare suplimentară sau orice cedare în fața criticilor „pacifiști” echivalează cu o inconștiență strategică periculoasă în contextul actual de securitate.

Războiul din Ucraina a demonstrat cu brutalitate că războaiele moderne se decid și prin logistica rapidă. Rusia a reușit să concentreze forțe masive prin mobilitate internă, în timp ce Europa încă se chinuie cu permise de o lună, poduri prea slabe și locomotive schimbate la frontieră. Exemplele sunt concrete și umilitoare: 60 de zile pentru un convoi francez până la Cincu (România); ecartamente feroviare diferite, lipsa vagoanelor specializate, interdicții stupide pe trenuri mixte. Fără „Schengen Militar”, grupurile de luptă NATO de pe flancul estic rămân izolate.

Un atac hibrid sau convențional rapid ar găsi Europa pregătită doar pe hârtie. Trei ani de război la porțile noastre au fost necesari ca Bruxellesul să înțeleagă o evidență militară veche de secole: cine nu se poate deplasa rapid, pierde inițiativa și, în ultimă instanță, războiul.

Argumentele că acest proiect erodează suveranitatea națională sau duce spre „confruntare cu Rusia” sunt naive sau cinice. Suveranitatea nu înseamnă dreptul de a bloca trupe aliate care vin să te apere. Este absurd ca un stat membru NATO/UE să ceară autorizații de o lună pentru a permite trecerea unor forțe care apără întreg flancul estic. „Confruntare cu Rusia” – Rusia a atacat deja un stat european. Descurajarea nu se construiește cu vorbe și ezitări, ci cu capacitate reală de răspuns rapid. Slăbiciunea atrage agresiunea, nu o descurajează. Italia sau alte voci din sud care se opun ar trebui să-și amintească: securitatea colectivă funcționează în ambele direcții. Azi flancul estic/frontul estic, mâine poate sudul sau vestul. Refuzul de a investi în mobilitate militară este echivalentul strategic a lăsa ușa deschisă și a spera că hoțul nu intră.

Pentru România, „Schengenul Militar” nu este un proiect european abstract. Este instrumentul care transformă poziția noastră geografică dintr-o vulnerabilitate într-un avantaj strategic. Portul Constanța devine nod real pe flancul sud-estic. Coridorul sudic (Grecia-Bulgaria-România) devine funcțional. Prezența franceză și a altor aliați se poate scala rapid de la batalion la brigadă. Exercițiul Dacian Fall 25 a arătat clar limitele actuale – nu mai putem tolera aceste limite. După retragerea parțială a forțelor americane, România se află în mijlocul unui gol de securitate. „Schengenul Militar” compensează parțial acest gol, permițând o proiectare mai rapidă a forței aliate. Cine refuză acest instrument joacă, voit sau nu, în favoarea vulnerabilizării flancului estic.

Criticii care vorbesc de „deturnare de fonduri de coeziune” ignoră realitatea: infrastructura dual-use (poduri, drumuri, căi ferate, porturi) servește atât civililor, cât și militarilor. Modernizarea coridoarelor TEN-T cu standarde militare aduce beneficii economice directe: transport mai eficient de mărfuri, reziliență la dezastre, creștere economică. Cele 17+ miliarde de euro propuse nu sunt „cheltuieli militare inutile” – sunt investiții în reziliența continentală.

Istoria ne învață că subfinanțarea apărării costă infinit mai mult decât investiția preventivă Cei care se plâng azi de costurile investițiilor în mobilitate militară ar trebui să calculeze mai întâi costurile reale ale neputinței – sute de miliarde de euro aruncați pe ajutor energetic, sancțiuni ocolite, refugiați, pierderi economice și reconstrucție, toate provocate de un război pe care Europa l-a privit prea mult timp ca pe o problemă îndepărtată, nu ca pe o amenințare directă la adresa propriei securități

Votul din 23 iunie 2026 în comisiile PE este un pas pozitiv, dar insuficient. Negocierile din Consiliu din 2026 vor fi adevărata probă de foc. Orice diluare a textului (termene mai lungi, excepții naționale largi, finanțare redusă) va transforma proiectul într-o simplă declarație de intenție. Europa nu-și mai poate permite luxul amânărilor.

Rusia, China și alți actori revizioniști observă și exploatează orice semn de slăbiciune logistică. „Schengenul Militar” nu garantează pacea, dar elimină una dintre cele mai grave vulnerabilități care invită la aventurism. Susținerea fermă a „Schengenului Militar” nu este o opțiune politică printre altele – este un test de realism strategic și de responsabilitate față de cetățeni. Pentru România, acceptarea pasivă sau ezitarea echivalează cu neglijență la adresa securității naționale.

Cei care se opun sau întârzie acest proiect poartă o responsabilitate istorică grea: aceea de a menține un continent bogat, dar imobil, într-o lume din ce în ce mai periculoasă. Timpul declarațiilor vagi a trecut. Acum se cere acțiune concretă, rapidă și fără compromisuri. Securitatea nu se negociază – se construiește cu infrastructură, reguli clare și voință politică. „Schengenul Militar” este exact asta. Orice altceva înseamnă a repeta greșelile anilor ’30 ai secolului trecut.

România trebuie să fie nu doar susținător vocal, ci actor proactiv în implementarea acestui proiect. Poziția noastră pe hartă nu ne permite luxul naivității.

Când comisarul european pentru Transport, Apostolos Tzitzikostas, a declarat în noiembrie 2025 că „nu poți apăra un continent dacă nu te poți deplasa pe el”, formula a sunat ca o axiomă evidentă. Și totuși, Europa a avut nevoie de trei ani de război la granița sa estică pentru a transforma această evidență într-o propunere legislativă concretă. La 19 noiembrie 2025, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe au prezentat ”Pachetul privind mobilitatea militară 2025” — documentul pe care Bruxellesul îl poziționează drept cel mai ambițios pas al Uniunii spre ceea ce a fost botezat „Schengenul militar”.

În prezent, deplasarea echipamentului militar și a trupelor de la vest la est poate dura luni întregi — o vulnerabilitate critică într-un moment în care NATO și-a consolidat prezența pe flancul estic cu grupuri tactice de luptă în nouă state membre, inclusiv România. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a scos la iveală limitele regulilor pe timp de pace, proiectate pentru un context strategic complet diferit. Cel mai simplu convoi militar se transforma într-un coșmar birocratic.

Pachetul din noiembrie 2025 nu a apărut din neant. El se bazează pe lecțiile Planului de Acțiune revizuit 2.0 și pe Angajamentul privind mobilitatea militară din 2024, elaborate în coordonare strânsă cu Serviciul European de Acțiune Externă și Agenția Europeană de Apărare, pentru aliniere cu standardele NATO. Diferența esențială față de inițiativele anterioare constă în ”forța juridică obligatorie”: nu mai este un plan voluntar, ci un Regulament care urmează procedura legislativă ordinară în Consiliu și Parlamentul European.

Miezul tehnic al pachetului este un ”Regulament de mobilitate militară” care introduce, pentru prima dată, un cadru armonizat la nivelul UE. Acesta stabilește reguli clare pentru deplasările transfrontaliere, cu un timp maxim de procesare de trei zile și formalități vamale simplificate. Se trece de la autorizare la simplă notificare între statele membre. Astăzi, deplasarea trupelor în UE poate dura până la 45 de zile. Reducerea la maximum 72 de ore în timp de pace reprezintă o schimbare de paradigmă.

În situații de criză, autorizațiile dispar aproape complet: statele membre sunt doar înștiințate, a precizat comisarul pentru Apărare, Andrius Kubilius. Instrumentul cheie este EMERS (European Military Mobility Enhanced Response System) — un cadru de urgență cu proceduri accelerate și acces prioritar la infrastructură, destinat operațiunilor UE sau NATO.

Dimensiunea financiară este ambițioasă. Parlamentul European a salutat propunerea de a aloca peste 17 miliarde de euro mobilității militare în următorul buget pe termen lung, avertizând împotriva repetării tăierilor din 2021-2027 (când fondurile au fost reduse cu 75%). Suma vizează modernizarea a circa 500 de puncte nevralgice de infrastructură (poduri, tuneluri, ecartamente feroviare). Estimările reale pentru modernizarea completă a coridoarelor se ridică la cel puțin 100 de miliarde de euro. Pachetul introduce o nouă arhitectură instituțională: un Grup de transport pentru mobilitate militară, un Comitet consolidat al Rețelei transeuropene de transport (TEN-T) și coordonatori naționali pentru transportul militar transfrontalier în fiecare stat membru.

Pe 17 decembrie 2025, Parlamentul European a adoptat o rezoluție de sprijin cu o majoritate zdrobitoare (493 voturi pentru, 127 împotrivă, 38 abțineri). Documentul solicită eliminarea frontierelor interne pentru trupe și echipamente, investiții masive în infrastructură și aliniere cu ritmul NATO.

Europarlamentarii cer ca forțele de reacție rapidă să traverseze frontierele interne în trei zile în timp de pace și în 24 de ore în criză. Ei recomandă crearea unei forțe operative pentru mobilitate militară și a unui coordonator european. La 23 iunie 2026, comisiile Comisia pentru Transport și Turism/TRAN și Comisia pentru Securitate și Apărare /SEDE au votat dosarul, acordând Parlamentului mandat de negociere cu Consiliul. Este un pas decisiv, cu adoptare estimată pentru sfârșitul lui 2026 sau începutul lui 2027. Grupuri precum Renew Europe au subliniat urgența eliminării barierelor și investițiilor în infrastructură dual-use.

România se află în centrul unui coridor militar de importanță critică pentru NATO. Franța menține circa 1.500 de militari permanenți în țară, consolidați periodic la aproximativ 4.000, cu scopul de a antrena dislocarea rapidă a unei brigăzi (3.000-5.000 de soldați) în circa zece zile. Exercițiul Dacian Fall 25 (octombrie-noiembrie 2025) a implicat peste 5.000 de trupe și 1.200 de unități de echipament din zece națiuni aliate.

Deplasarea multimodală a forțelor franceze (prin Grecia, Bulgaria și pe mare) a evidențiat clar blocajele logistice reale. În iulie 2024, Grecia, Bulgaria și România au lansat lucrări pentru un coridor sudic de mobilitate militară. Portul Constanța este identificat ca nod maritim esențial pe flancul sud-estic. Modernizarea sa este prioritate strategică, alături de Rail Baltica și conectivitatea feroviară regională. Contextul geopolitic amplifică miza: după retragerea parțială a trupelor americane din regiune în octombrie 2025, frontul sud-estic a devenit cel mai vulnerabil teatru al NATO. Pentru București, „Schengenul militar” nu mai este un proiect tehnic european, ci un instrument de securitate națională cu aplicabilitate imediată.

Sistemul actual este periculos de lent: 60 de zile pentru un convoi francez Franța → Cincu (România); Polonia cerea 1 lună preaviz în timp de pace înainte de 2022; probleme feroviare: ecartament diferit Polonia-Baltici, lipsa vagoanelor specializate în Germania, schimbarea locomotivei la fiecare frontieră; infrastructură: sute de poduri și tuneluri inadecvate pentru tancuri de 40-70 tone; reguli contradictorii: interdicții pe trenuri mixte în Germania sau Austria.

Noul sistem schimbă radical aceste realități. În privința permiselor transfrontaliere, termenele actuale de săptămâni sau luni urmează să fie reduse la maximum trei zile în timp de pace și la câteva ore în situații de criză. Infrastructura, marcată în prezent de blocaje majore, va fi adresată prin modernizarea a patru coridoare prioritare și a peste 500 de puncte nevralgice. Procedurile bazate pe documente naționale disparate vor fi înlocuite cu un ghișeu unic digital la nivel european. Capacitatea de răspuns în criză, considerată în prezent lentă, va fi susținută de mecanismul Sistemul European de Răspuns Îmbunătățit pentru Mobilitatea Militară/EMERS și de drepturi de acces prioritar. În fine, finanțarea, cronică insuficientă, urmează să atingă o țintă de peste 17 miliarde de euro.

Nu toată Europa este entuziastă. Italia și unii parlamentari din sud au criticat inițiativa ca riscând o „confruntare inutilă cu Rusia”. Există temeri privind suveranitatea națională și deturnarea fondurilor de coeziune spre apărare. Reticențe constituționale apar în state unde trupele străine fără autorizație prealabilă ridică probleme de drept intern. Negocierile din Consiliu (2026) vor fi decisive. Distanța dintre ambiția Parlamentului și textul final poate fi mare. Provocări practice rămân: investițiile masive necesare (peste 100 mld. €), voința politică a statelor membre și integrarea reală cu NATO.

„Schengenul militar” reprezintă probabil cea mai importantă inițiativă de arhitectură defensivă a UE de la crearea PESCO încoace — nu prin declarații, ci prin caracterul său obligatoriu și concret. Pentru România, miza depășește simplificarea procedurilor administrative. Ea privește capacitatea Alianței de a proiecta forță credibilă pe flancul sud-estic într-un timp util din perspectivă militară. Viteza cu care legislația va fi adoptată și infrastructura modernizată va decide dacă proiectul rămâne o sintagmă elegantă sau devine realitate operațională care întărește securitatea națională și regională. Într-o Europă confruntată cu amenințări hibride și convenționale persistente, mobilitatea militară rapidă nu este un lux, ci o condiție de supraviețuire strategică.

Pentru București, alinierea deplină la acest proiect și valorificarea poziției geografice (prin Constanța și coridorul sudic) pot transforma România dintr-un stat de frontieră vulnerabil într-un hub logistic și de proiecție a forței esențial pentru frontul estic al NATO și UE. Implementarea cu succes a „Schengenului militar” va testa nu doar capacitatea birocratică a Bruxellesului, ci și maturitatea strategică a întregii Uniuni — inclusiv a României, care are tot interesul să fie un actor proactiv, nu un simplu beneficiar pasiv.