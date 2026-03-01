Cea mai mare apăsare a lui Marian Mexicanu: relația proastă cu fiica din prima căsătorie

Celebrul lăutar, Marian Mexicanu se confruntă cu o situație complicată în ceea ce o privește pe fata lui din prima căsătorie. Aceasta s-ar fi jurat că nu mai vorbește niciodată cu el și nici că vrea să dea înapoi.

Acordeonistul a explicat că fiica lui din prima căsătorie nu dorește să-l vadă. Ba mai mult, aceasta ar fi și jurat în acest sens. ”Ea când avea avea 6 ani a fost îndoctrinată rău de tot. Cum ar fi că eu sunt ceva rău pe pământ. Mi-am dorit să dorm cu copilul meu, cu Maria, să-i simt mirosul copilului meu, să o simt pe ea, să dorm cu ea.

M-a refuzat, nu vrea să mă vadă, mă urăște. S-a jurat în fața lui Dumnezeu că mai vorbește cu mine niciodată în viața ei. Mi-a sunat prietenii, m-a vorbit urât la ei. M-am gândit că poate are farmece, că poate există un blestem care a picat pe copiii mei”, a povestit lăutarul.

Pe de altă parte, deși Maria ar avea talent la muzică, aceasta nici nu vrea să audă de cântat. Marian Mexicanu spune că de vină ar fi mama ei, care ar fi convins-o în acest sens. ”Fetița mea, Maria este un mare talent muzical de la Dumnezeu. Dar urăște muzica și mama ei a făcut multe greșeli. Dar din respect pentru copiii mei tac”, a spus artistul.

Pe de altă parte, acesta a mai spus că s-a străduit să facă pentru Maria ce ar face orice părinte care își iubește copiii. ”Aș vrea să știe Maria. Eu fac parte din acei părinți care a muncit pentru tot ce are. Că dacă am fost puțin mai sobru, că m-am impus mai mult, poate modul meu de exprimare nu a fost atât de dulce cum voia ea.

Dar eu sunt obosit, că lucrez cu mulți oameni. Am învățat-o să meargă la școală, abia a terminat 10 clase. I-am pus șofer ca să o ducă la școală. Și am reușit să aibă permis, să termine 10 clase. Am vrut să fie educată românește. Ea mai are lacune. Eu nu, eu sunt cu educație, responsabilitate”, a încheiat el.