Marian Mexicanu lăsat fără niciun ban de fosta soție. Ce avere a avut lăutarul

Marian Mexicanu a povestit la un podcast faptul că a rămas fără niciun ban în urma divorțului de prima soție. Acesta a explicat că fosta doamnă Stoian i-a luat tot.

Celebrul acordeonist a povestit că primul divorț l-a cam ruinat din punct de vedere financiar. ”Fosta doamna mi-a luat totul. Mi-a luat totul din ceva, aveam ceva! Totul a rămas doamnei Paula Lincan. Eu i-am spus că dacă ea consideră să fie așa, deși eu nu am părăsit domiciliul conjugal, i-am spus: așa să fie”, a povestit faimosul lăutar.

Numai că despărțirea nu a fost una simplă, din punct de vedere psihic pentru acordeonist. ”Eu din cauza ei, acum 24 de ani am făcut un atac de panică. A fost sever și apoi am făcut tot felul de forme de depresie. Depresia are mai multe forme. Frică de spații închise, spații deschise, sufocări. Când m-a dat afară din casă și mi-a spus: ieși, am ieșit.

Dar mă gândeam: eu acum ce fac. Și mi-a spus că eu sunt nebun că nu știe cum a stat cu mine. I-am spus să mă lase să iau ceva, financiar. Și știi ce mi-a zis: dacă tu te consideri un bărbat smecher ca Guță, Salam, lasă casa, mașină și pleacă. Și eu i-am spus că dacă fac asta nu fac pentru că sunt șmecher. Eu dacă fac asta o să fac pentru copii și pentru tine”, a explicat artistul.

Însă Marian Mexicanu nu s-a rătăcit pe drum. Acesta a pornit totul de la zero și s-a descurcat de minune. ”Și am rămas atunci pe stradă. M-am dus în chirie. M-am îmbrăcat de la Second Hand.

Mâncam la împinge tava. Am muncit, am plătit datoriile. Este ultima dată când mai vorbesc despre aceste lucruri. M-a lăsat la bordură și bolnav și depresiv și făăr bani, și fără casă”, a mai spus el.