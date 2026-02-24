Monden

Marian Mexicanu lăsat fără niciun ban de fosta soție. Ce avere a avut lăutarul

Marian Mexicanu lăsat fără niciun ban de fosta soție. Ce avere a avut lăutarul
Marian Mexicanu a povestit la un podcast faptul că a rămas fără niciun ban în urma divorțului de prima soție. Acesta a explicat că fosta doamnă Stoian i-a luat tot.

Marian Mexicanu, în faliment

Celebrul acordeonist a povestit că primul divorț l-a cam ruinat din punct de vedere financiar. ”Fosta doamna mi-a luat totul. Mi-a luat totul din ceva, aveam ceva! Totul a rămas doamnei Paula Lincan. Eu i-am spus că dacă ea consideră să fie așa, deși eu nu am părăsit domiciliul conjugal, i-am spus: așa să fie”, a povestit faimosul lăutar.

Atac de panică urmat de depresie

Numai că despărțirea nu a fost una simplă, din punct de vedere psihic pentru acordeonist. ”Eu din cauza ei, acum 24 de ani am făcut un atac de panică. A fost sever și apoi am făcut tot felul de forme de depresie. Depresia are mai multe forme. Frică de spații închise, spații deschise, sufocări. Când m-a dat afară din casă și mi-a spus: ieși, am ieșit.

Acordeon

Acordeon

Dar mă gândeam: eu acum ce fac. Și mi-a spus că eu sunt nebun că nu știe cum a stat cu mine. I-am spus să mă lase să iau ceva, financiar. Și știi ce mi-a zis: dacă tu te consideri un bărbat smecher ca Guță, Salam, lasă casa, mașină și pleacă. Și eu i-am spus că dacă fac asta nu fac pentru că sunt șmecher. Eu dacă fac asta o să fac pentru copii și pentru tine”, a explicat artistul.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat adoptarea reformei administraţiei publice şi pachetul de relansare economică. Se anunță schimbări majore pentru 2026
Premierul Ilie Bolojan a anunţat adoptarea reformei administraţiei publice şi pachetul de relansare economică. Se anunță schimbări majore pentru 2026
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 25 februarie 2026. Titan, luna lui Saturn
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 25 februarie 2026. Titan, luna lui Saturn

S-a îmbrăcat de la SH și a făcut din nou bani

Însă Marian Mexicanu nu s-a rătăcit pe drum. Acesta a pornit totul de la zero și s-a descurcat de minune. ”Și am rămas atunci pe stradă. M-am dus în chirie. M-am îmbrăcat de la Second Hand.

Mâncam la împinge tava. Am muncit, am plătit datoriile. Este ultima dată când mai vorbesc despre aceste lucruri. M-a lăsat la bordură și bolnav și depresiv și făăr bani, și fără casă”, a mai spus el.

