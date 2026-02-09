Ce vrea Meghan cu adevărat. „Scopul final este să fie regină”

Meghan Markle ar avea un singur obiectiv major în ceea ce privește relația sa cu familia regală britanică, potrivit unei afirmații făcute recent de un comentator regal în presa din Regatul Unit. Declarația a fost făcută în timpul unei emisiuni televizate și a generat noi discuții despre poziționarea publică a Ducesei de Sussex față de monarhia britanică, potrivit Daily Express.

Afirmațiile au fost formulate de Angela Levin, autoare și expert regal, în timpul unei apariții la postul TalkTV. Aceasta a fost întrebată de realizatorul Mark Dolan care consideră că este scopul final al lui Meghan Markle în relația cu familia regală. Răspunsul a fost unul categoric.

„Scopul final este ca ea să fie regină. Atât. Am spus acest lucru de mai multe ori”, a declarat Angela Levin.

În continuarea intervenției sale, aceasta a mai spus: „Cu alte cuvinte, Meghan ar conduce țara”.

Declarațiile au fost preluate ulterior de presa britanică, care le-a prezentat în contextul dezbaterilor recente despre rolul și ambițiile publice ale Ducesei de Sussex.

Meghan Markle nu mai este membru activ al familiei regale britanice, după ce ea și soțul său, Prince Harry, au renunțat la atribuțiile oficiale în anul 2020.

Decizia a fost urmată de mutarea cuplului în Statele Unite și de retragerea din activitățile publice desfășurate în numele Coroanei.

În prezent, prințul Harry se află pe locul cinci în ordinea de succesiune la tronul britanic. Linia de succesiune este condusă de prințul William și de copiii acestuia, ceea ce face ca o eventuală urcare pe tron a lui Harry sau a soției sale să fie considerată improbabilă în actualul context constituțional.

Până în acest moment, Meghan Markle nu a făcut declarații publice referitoare la comentariile Angelei Levin. Nici reprezentanții săi, nici Casa Regală britanică nu au emis un punct de vedere oficial ca reacție la afirmațiile difuzate la TalkTV.

Angela Levin este cunoscută în spațiul mediatic britanic pentru pozițiile sale critice și pentru lucrările publicate despre membrii familiei regale.

De-a lungul timpului, aceasta a comentat frecvent relația tensionată dintre ducii de Sussex și instituția monarhică, opiniile sale fiind prezentate ca analize personale.

Subiectele care o au în prim-plan pe Meghan Markle continuă să atragă atenția presei din Regatul Unit, în special în contextul proiectelor media dezvoltate de aceasta în Statele Unite și al aparițiilor sale publice.

Comentariile recente vin într-un moment în care relația dintre ducii de Sussex și familia regală rămâne un subiect de interes public, fără a exista, însă, declarații oficiale care să confirme sau să infirme presupusele intenții atribuite Ducesei de Sussex.