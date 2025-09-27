Ce trebuie să știi înainte de a renunța la abonamentul de telefonie. Capcanele ascunse în contract

Mulți români se confruntă cu surprize neplăcute atunci când încearcă să încheie un abonament de telefonie mobilă, fiind informați că trebuie să plătească o taxă de reziliere. În realitate, legea le oferă consumatorilor drepturi clare, iar aceste taxe nu sunt întotdeauna legale. Avocatul Daniel Velicu a explicat ce opțiuni au la îndemână cei care ajung în această situație.

Pentru a rezilia corect un abonament, este important să anunți operatorul cu cel puțin 30 de zile înainte de data dorită, termen considerat rezonabil de lege. Notificarea se poate face prin e-mail, fax sau prin poștă, cu confirmare de primire.

„Apoi, de regulă, după încercări de a-l face să se răzgândească lipsite de șanse de izbândă, furnizorul va accepta rezilierea contractului, însă va activa o anumită clauză din contract, clauză care îi permite să perceapă o despăgubire în situația în care consumatorul decide rezilierea contractului înainte de perioada minimă contractuală”, explică avocatul Daniel Velicu.

Potrivit Legii nr. 193/2000, orice clauză contractuală impusă de operator fără negociere directă cu clientul poate fi considerată abuzivă dacă creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, în detrimentul consumatorului. Practic, dacă nu ai avut posibilitatea să discuți această clauză, ea nu poate fi aplicată legal.

„Este cunoscută practica de la momentul încheierii unui contract de telefonie mobilă sau de furnizare servicii de internet: consumatorului i se furnizează un tipizat al contractului de prestări servicii. Profesionistul cu care contractează nu îi oferă informații referitoare la clauzele contractuale inserate automat în respectivul tipizat, nu îl consiliază cu privire la implicațiile financiare pe care anumite clauze le vor avea asupra situației sale viitoare. Cel mai important, nu îi oferă posibilitatea de a negocia contractul de prestări servicii”, adaugă avocatul.

Avocatul Daniel Velicu arată că, în cazul în care un consumator dorește să rezilieze un contract de prestări servicii de telefonie mobilă înainte de expirarea perioadei minime contractuale, acesta poate fi obligat să achite doar facturile aferente serviciilor deja prestate până la data rezilierii.

„În concluzie, dacă un consumator dorește să rezilieze un contract de prestări servicii de telefonie mobilă înainte de expirarea duratei minime contractuale, acesta nu poate fi obligat decât la plata facturilor scadente până la data la care va opera rezilierea, nu și la plata facturilor pe care le-ar fi plătit dacă relațiile contractuale s-ar fi desfășurat în continuare, până la data stipulată în contractul de prestări servicii”, afirmă el.

Dacă ți se cere o taxă de reziliere pentru un abonament aflat în desfășurare, primul pas recomandat este să depui o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC). Aceasta are obligația de a răspunde în termen de 30 de zile și poate stabili legal dacă taxa este sau nu justificată.

În același timp, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) arată că utilizatorii pot renunța la un contract în termen de 14 zile calendaristice, fără a fi nevoie să ofere un motiv. Acest drept se aplică și pentru achiziția de echipamente, cum ar fi telefoane sau tablete, însă produsul trebuie returnat, iar serviciile deja utilizate până la momentul notificării retragerii pot fi facturate.

Există însă situații în care plata unei despăgubiri este justificată. Acest lucru se întâmplă dacă ai beneficiat de reduceri la telefoane sau accesorii în cadrul abonamentului, ai avut un plan tarifar special sau ai primit gratuit anumite servicii în baza contractului. În aceste cazuri, operatorul poate solicita compensarea costurilor neacoperite.

