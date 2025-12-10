Ce trebuie să știe proprietarii care obțin venituri din chirii în 2026. ANAF vrea să scoată mai mulți bani

Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea în folosință a bunurilor personale sunt obligate, potrivit legislației în vigoare, să își înregistreze contractele de închiriere la organul fiscal competent, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea sau producerea modificării acestuia. Potrivit unui ordin ANAF, din acest an au fost impuse noi reguli privind înregistrarea contractelor de închiriere în cazul în care un bun este deținut în comun. Normele vor fi aplicate și în 2026.

Conform Codului civil, contractele prin care se cedează folosința bunurilor intră în categoria locațiunilor. Printr-o locațiune, o parte, numită locator, se obligă să ofere celeilalte părți, chiriașul, dreptul de folosință asupra unui bun pentru o perioadă determinată, în schimbul unei sume de bani, denumită chirie.

Veniturile obținute din cedarea folosinței bunurilor includ sumele de bani sau avantajele în natură primite de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal pentru folosirea bunurilor mobile sau imobile, cu excepția veniturilor din activități independente. În această categorie intră închirierile și subînchirierile de locuințe, case de vacanță, garaje sau terenuri, arendarea bunurilor agricole și închirierea în scop turistic a camerelor din locuințe personale.

Din acest an, obligația înregistrării contractelor de închiriere la ANAF se aplică atât în cazul proprietarilor unici, cât și al coproprietarilor. Potrivit ordinului ANAF, „prin O.U.G.128/2024 pentru modificarea Codului fiscal s-a stabilit că prin contractele de închiriere încheiate începând cu data de 1 ianuarie 2025, precum și prin actele de modificare a acestora, în situaţia în care bunul este de ţinut în comun, se desemnează proprietarul, uzufructuarul sau alt deţinător legal care îndeplineşte obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi.”

Astfel, contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimonial personal — altele decât cele din arendare sau închirierea turistică a camerelor din locuințe proprii — trebuie să înregistreze contractul de închiriere și orice modificare a acestuia la organul fiscal competent, în termen de cel mult 30 de zile de la încheiere sau modificare.

Cererea de înregistrare, însoțită de copia contractului, se poate depune la registratura organului fiscal central sau prin mijloace electronice, prin serviciul „Spaţiul privat virtual” (SPV) la rubrica Depunere declarație unică sau pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată. Formularul electronic C168, destinat veniturilor din chirii realizate după 1 ianuarie 2025, poate fi descărcat din portalul ANAF, secțiunea Servicii online, rubrica Declarații electronice. Conformitatea copiei cu originalul se face prin înscrierea menţiunii „conform cu originalul” și semnătura locatorului.

Persoanele fizice care obțin astfel de venituri datorează și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), dacă sumele realizate, cumulate cu alte venituri, ating cel puțin plafonul a 6 salarii minime brute pe țară.

Odată cu desființarea declarației unice estimative, CASS se declară în anul următor realizării veniturilor, prin Declarația Unică (Formular 212), capitolul I, care trebuie depusă până cel târziu la 25 mai a anului următor celui de realizare a veniturilor, data până la care se efectuează și plata.

Persoanele fizice care nu depun Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale riscă amenzi usturătoare.

„Nedepunerea „Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, până la data prevăzută în legislația fiscală, se sancționează cu amendă cuprinsă între 50 și 500 de lei conform art. 336 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare”, conform Codului Civil.