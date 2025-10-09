Ce spune Ilie Bolojan despre Ana Birchall. Prima reacție după scandalul privind legătura cu CIA

Ilie Bolojan a clarificat motivele pentru care a numit-o pe Ana Birchall în funcția de consilier prezidențial în perioada interimatului său la Cotroceni. „Am numit-o pe doamna Birchall în ultima perioadă, pe baza expertizei dânsei în relațiile cu SUA”, a explicat premierul într-o intervenție la B1TV.

Șeful Guvernului a respins speculațiile privind o posibilă influență externă, subliniind că decizia a fost una strict profesională.

Premierul Ilie Bolojan a explicat, într-o intervenție publică, modul în care și-a format echipa în perioada petrecută la Palatul Cotroceni. El a precizat că „pe toți colegii care au fost în echipa de la Cotroceni în aceste trei luni de zile i-am găsit fie deja acolo, fie i-am ales pentru că existau zone descoperite, mai ales pe relația cu SUA”. Potrivit acestuia, selecția s-a făcut pe criterii de competență și disponibilitate, printr-un proces firesc de colaborare: „Analizând dacă sunt oameni care au o anumită expertiză, dacă sunt disponibili să se implice, i-am contactat eu sau m-au contactat dânșii”, a spus premierul, menționând și numirea Anei Birchall în echipă, pe baza pregătirii sale.

Șeful Guvernului a subliniat că deciziile au fost luate exclusiv pe criterii profesionale, respingând orice speculație privind influențe externe. „Doamna Birchall lucrase pe proiecte româno-americane, este absolventă de universitate din Statele Unite, trăise acolo, deci avea o experiență pe tema asta și asta a fost logica pe care am propus-o”, a precizat Bolojan. El a adăugat că nu au existat „niciun fel de condiționări sau alte elemente de tipul celor care au apărut în spațiul public”, insistând că totul s-a bazat pe expertiză și merit profesional.

Premierul Ilie Bolojan a precizat că, pe lângă Ana Birchall, în echipa sa au fost cooptați mai mulți foști oficiali cu experiență diplomatică și instituțională.

„Și pe domnul Cristian Diaconescu și pe domnul Mazuru și pe ceilalți colegi pe care i-am rugat să mă sprijine în această perioadă, domnul Dacian Cioloș, de exemplu, onorific, și alți câțiva colegi care m-au ajutat în această perioadă”, a declarat șeful Guvernului.

El a explicat că această formulă a fost gândită pentru a asigura „echilibru și continuitate” în activitatea Administrației Prezidențiale pe durata interimatului.

Declarațiile premierului Ilie Bolojan apar în contextul scandalului declanșat de acuzațiile aduse Anei Birchall de către consultantul american Roniel Aledo. Acesta a depus un document la Departamentul de Justiție al SUA, în registrul FARA, în care pretinde că fosta ministră i s-ar fi oferit ca „sursă/agent CIA” pentru România, în schimbul unei funcții guvernamentale.

Documentul este, însă, o declarație unilaterală, fără nicio confirmare din partea autorităților americane, dar a alimentat ample dezbateri în spațiul public și atacuri politice asupra fostei oficiale.

Ana Birchall a reacționat prompt, respingând categoric acuzațiile. Ea a calificat afirmațiile drept „o minciună” și a anunțat că a sesizat instituțiile din SUA pentru corectarea informațiilor false, în paralel cu demersuri legale în România împotriva celor care i-au afectat imaginea.

Birchall a insistat că „nu a existat niciun contact formal sau informal cu CIA sau alte servicii de informații”, susținând că acuzațiile sunt complet nefondate și urmăresc compromiterea sa profesională.

După apariția documentului semnat de Roniel Aledo în registrul FARA, presa din România a preluat rapid subiectul, generând un val de reacții politice și mediatice. O parte dintre comentatori au cerut clarificări oficiale, în timp ce alții au îndemnat la reținere până la verificarea informațiilor.

Jurnalista Anca Alexandrescu a declarat la Realitatea PLUS că situația ridică „probleme de securitate națională”, iar fostul ministru al Justiției Tudorel Toader a făcut o postare criptică în care a vorbit despre „incompatibilitatea dintre loialitatea constituțională și oferirea de servicii unui serviciu secret străin”.

În acest climat tensionat, premierul Ilie Bolojan a intervenit cu o poziție clară. El a respins orice interpretare speculativă privind colaborarea sa cu fosta ministră, afirmând că „n-a fost nimic suspect, nicio negociere ascunsă”.

Bolojan a reiterat că decizia de a o coopta în echipă s-a bazat exclusiv pe „competență, nu pe influențe externe”, încercând astfel să calmeze spiritele și să readucă discuția în zona profesională, nu cea politică.