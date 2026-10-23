Deputata AUR Ariadna Cârligeanu a afirmat că incidentul cunoscut drept scandalul „Lulea - cap de porc” ar fi fost o acțiune organizată de fostul prim-vicepreședinte al partidului, Marius Lulea, cu scopul de a-l compromite pe George Simion și de a-l îndepărta de la conducerea formațiunii.

Adriana Cârligeanu a declarat la o emisiune radio că a participat la acțiune, susținând că ar fi fost influențată de Lulea. Deputata a afirmat că regretă implicarea și că intenționează să ofere informații anchetatorilor.

Scandalul a izbucnit după ce Marius Lulea a reclamat găsirea unui cap de porc în fața locuinței sale și a unor afișe pe care le-a interpretat drept amenințări. Acesta a sesizat poliția și l-a indicat pe George Simion drept principal suspect. Ulterior, un alt cap de porc ar fi fost găsit în fața sediului unei firme din Tunari, la care Lulea fusese asociat.

Adrian Jucătorul, consilier parlamentar angajat al grupului AUR, a publicat ulterior un videoclip în care a afirmat că el ar fi plasat capul de porc și ar fi lipit autocolantele, la indicațiile lui Lulea, prin intermediul Ariadnei Cârligeanu.

Deputata a susținut că apropierea sa de Lulea s-ar fi produs după un conflict cu George Simion privind filiala AUR din Botoșani. Potrivit acesteia, fostul prim-vicepreședinte ar fi alimentat nemulțumirile sale și ar fi încercat să o convingă că înlăturarea lui Simion era necesară. Cârligeanu a afirmat că scopul presupusei acțiuni ar fi fost diminuarea sprijinului pentru liderul AUR în rândul parlamentarilor și al filialelor teritoriale.

Ea a mai susținut că Lulea îi vorbea despre persoane influente care nu și-ar fi dorit ca Simion să ajungă la putere și că deține fotografii și înregistrări de la întâlnirile cu acesta.

„Am fost manipulată, am fost folosită și am fost atrasă într-o iluzie”, a declarat deputata.

Cârligeanu a anunțat că este dispusă să colaboreze cu anchetatorii. „O să merg și în fața procurorului, o să spun tot ce am de spus”, a afirmat aceasta.

Marius Lulea a reacționat anterior în spațiul public, vorbind despre responsabilitatea individuală și necesitatea stabilirii adevărului de către instituțiile statului. Acuzațiile privind organizarea incidentului și presupusul plan de înlăturare a lui George Simion sunt susținerile Ariadnei Cârligeanu și ale lui Adrian Jucătorul.

„Cu privire la afirmațiile Ariadnei Cîrligeanu, consider că aceasta amestecă două situații complet diferite, folosind un tipar de comunicare pe care l-am criticat la George Simion: asocierea unor adevăruri cu afirmații fără legătură între ele, pentru a construi o concluzie falsă.

Prima situație privește viitorul politic al AUR. Am discutat deschis, atât public, prin declarații de presă, cât și în privat, cu parlamentari și membri ai partidului despre necesitatea schimbării conducerii. Nu sunt telepat, astfel încât să îmi exprim opiniile fără să comunic. Consider că George Simion a îndepărtat AUR de proiectul său fondator, unionist, conservator și european, ducându-l către extrema dreaptă radicală.

Am criticat eșecurile electorale repetate, sondajele care nu se confirmă la vot, lipsa democrației interne și eliminarea celor cu opinii diferite. Am precizat că nu doresc să devin președintele AUR și nici să particip la o competiție internă, ci consider că membrii partidului trebuie să își aleagă democratic propria conducere. Cunoscând modul de lucru al lui George Simion, bănuiam că unele persoane participau la aceste discuții la solicitarea sa, dar nu aveam nimic de ascuns”, a scris co-fondatorul AUR pe Facebook.

„A doua situație privește incidentul de intimidare. Nu pot confirma implicarea celor două persoane menționate de Ariadna Cîrligeanu, deoarece nu dețin asemenea informații.

Declarațiile publice par să reprezinte un denunț și un autodenunț, iar verificarea lor aparține autorităților. Nu m-am întâlnit cu cele două persoane de când am părăsit echipa de conducere a AUR (în urmă cu aproximativ un an), iar anterior interacțiunile au fost ocazionale. Din câte cunosc, ambele sunt persoane apropiate de George Simion. Nu cunosc motivele declarațiilor Ariadnei Cîrligeanu.

Consider că opinia publică trebuie să cunoască ambele versiuni. Voi continua să clarific afirmațiile care distorsionează realitatea, dar stabilirea responsabilităților revine exclusiv instituțiilor statului.

A susține schimbarea democratică a conducerii unui partid este un drept, nu o conspirație. Adevărul are răbdare”, a încheiat Lulea.