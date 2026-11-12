James Heckman, CEO și fondator al Roundtable, companie tranzacționată la bursa Nasdaq, va veni la București, în perioada 13-15 noiembrie, pentru a participa la Forum Europa, eveniment organizat de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) la Palatul Parlamentului. Antreprenorul american, cu o carieră de peste 30 de ani în industria media și tehnologică, se numără printre personalitățile internaționale care vor participa la reuniunea ce va aduce împreună câteva mii de persoane.

Forum Europa va include conferințe, dezbateri și mese rotunde dedicate unor subiecte de actualitate, de la viitorul continentului și suveranitatea națională până la relațiile internaționale și transformările economice și tehnologice. Printre participanți se vor afla parlamentari, europarlamentari, reprezentanți politici din mai multe state și membri ai sindicatului polonez Solidarność.

Fondatorul Roundtable a dezvoltat de-a lungul carierei mai multe afaceri în sectorul tehnologiei media, a contribuit la listarea a trei companii la bursă și a realizat tranzacții cu grupuri internaționale precum Yahoo și News Corp.

Unul dintre proiectele sale este Rivals.com, una dintre primele platforme digitale de mare amploare bazate pe abonamente, comunități online și conținut realizat de creatori independenți. Compania a beneficiat de sprijinul SoftBank, Intel și News Corp, înainte de a fi achiziționată de Yahoo.

Portofoliul său include și Scout.com, preluată de News Corp, respectiv 5to1, cumpărată de Yahoo. Heckman a dezvoltat, de asemenea, Maven/Arena, companie tranzacționată la Bursa de Valori din New York.

În cadrul Yahoo, unde a coordonat strategia și inovarea media la nivel global, antreprenorul american a conceput alianța de publicitate digitală dintre Yahoo, AOL și Microsoft, care a contribuit la dezvoltarea pieței de publicitate online premium.

Anterior, din poziția de director de strategie al News Corp Digital, a avut un rol important în conceperea parteneriatului publicitar dintre Google și MySpace, în valoare de un miliard de dolari. Echipa sa a participat și la elaborarea modelului de afaceri inițial pentru Hulu, platforma de streaming dezvoltată de unele dintre cele mai importante grupuri media americane.

În prezent, James Heckman se află la conducerea Roundtable, o platformă care integrează inteligența artificială și tehnologiile financiare descentralizate (DeFi) pentru a oferi companiilor media și creatorilor de conținut mai mult control asupra infrastructurii tehnologice, distribuției și veniturilor.

Activitatea antreprenorului american aduce în atenția Forum Europa subiecte precum independența economică a presei, inovația și suveranitatea digitală, într-un context marcat de transformări tehnologice majore.

Unul dintre obiectivele anunțate în cadrul Forum Europa este extinderea relațiilor internaționale ale AUR. Formațiunea intenționează să lanseze aproximativ 60 de grupuri de prietenie cu reprezentanți din alte state, pentru consolidarea relațiilor internaționale și dezvoltarea unor noi canale de cooperare politică.

Organizatorii prezintă evenimentul drept o platformă de dialog internațional și o alternativă de viziune asupra viitorului Europei, fundamentată pe cooperarea dintre națiuni, independența economică și respectarea suveranității statelor. Participarea unor personalități cu experiență în industria media și tehnologică internațională, precum James Heckman, completează dimensiunea politică a forumului, aducând în discuție și provocările economice și digitale ale continentului.