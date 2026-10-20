Al doilea cap de porc, găsit la o firmă asociată cu Marius Lulea

Un al doilea cap de porc a fost descoperit marți, 20 octombrie, la sediul unei firme din Tunari la care Marius Lulea, cofondator al AUR, a fost acționar, potrivit Gândul.

Incidentul vine la două zile după ce un obiect similar a fost găsit în fața locuinței acestuia, gest pe care Lulea l-a reclamat la Poliție, considerându-l o amenințare cu moartea.

Noua descoperire a avut loc la intrarea în sediul societății. Surse citate de publicație susțin că mașina folosită de persoanele implicate ar fi fost identificată, iar dosarul ar urma să ajungă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea. Aceste informații nu au fost confirmate public de anchetatori.

Marius Lulea îl indică pe liderul AUR, George Simion, drept principal suspect și susține că incidentele fac parte dintr-o campanie de intimidare îndreptată împotriva sa și a altor persoane critice la adresa conducerii partidului.

Acuzațiile nu sunt însoțite, în materialul publicat, de dovezi prezentate public care să demonstreze implicarea lui Simion. Menționarea acestuia de către Lulea nu înseamnă că liderul AUR are calitatea de suspect în dosar.

Marius Lulea a declarat, după primul incident, că a predat Poliției imagini care ar putea contribui la identificarea autorilor. El a mai afirmat că persoane care îl critică pe Simion ar fi primit mesaje sau afișe cu caracter amenințător.

Liderul AUR nu este prezentat în material cu o reacție directă la noile acuzații.

Cazul a fost comentat și de Tudor Păcuraru, colonel SRI în rezervă, care a declarat că repetarea unor asemenea gesturi poate indica o escaladare a tensiunilor politice. Acesta a cerut identificarea celor responsabili și a avertizat că astfel de amenințări pot preceda acte de violență mai grave.

Păcuraru a amintit și de incidente similare din trecut, când capete de porc ar fi fost folosite pentru intimidare în contextul controverselor privind construirea unei moschei în București.

Deocamdată, autorii celor două incidente și motivele acestora nu au fost stabiliți public. Ancheta urmează să clarifice dacă există o legătură între cele două cazuri și cine se află în spatele lor.