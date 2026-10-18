Marius Lulea, cofondator al AUR și fost colaborator al lui George Simion, a depus duminică dimineață o plângere la poliție după ce ar fi găsit un cap de porc în fața porții locuinței sale. Lulea a afirmat că există imagini cu persoanele implicate

„Am depus deja o plângere, în urma căreia urmează să fie deschis un dosar penal. Urmează să vină criminaliștii pentru a culege datele și probele necesare. Există imagini clare cu persoanele implicate și cu autoturismul folosit, care pot permite identificarea celor responsabili”, a declarat Lulea pentru G4Media. Acesta a mai spus că, pe consola contorului de gaze din fața casei, ar fi fost lipit un autocolant cu o figură amenințătoare.

Marius Lulea a afirmat că autocolante de același tip au apărut și pe alte locuințe, mașini și pubele din Tunari, localitate din județul Ilfov.

El a susținut că persoanele vizate de aceste acțiuni ar avea în comun opoziția față de George Simion:

„În ultimele zile, în fața locuințelor mai multor persoane care se află în opoziție față de George Simion au fost lipite afișe. Aceasta este legătura dintre persoanele vizate, pe care o pot afirma cu certitudine”.

Marius Lulea a formulat și acuzații la adresa liderului AUR, pe care l-a acuzat că ar fi încercat să îl intimideze pe el și pe persoane din anturajul său.

Lulea a susținut că Simion i-ar fi trimis unei colege parlamentar fotografii în care apăreau el și aceasta și că i-ar fi cerut să nu se mai întâlnească cu el. Totodată, Lulea a făcut referire la fotografii de la diverse întâlniri, despre care a afirmat că ar fi apărut în presă.

Lulea a declarat că nu intenționează să renunțe la exprimarea publică a opiniilor sale și a cerut ca autoritățile să trateze cu seriozitate asemenea sesizări.

Disputa dintre cei doi foști colaboratori din AUR

Marius Lulea l-a criticat în ultimele luni pe George Simion și a contestat direcția politică a partidului. La rândul său, Simion a susținut că Lulea a fost exclus din AUR pentru că nu și-ar fi plătit cotizația. Lulea a respins acuzația și a publicat chitanțe despre care a afirmat că dovedesc plata acesteia.

Lulea este unul dintre cofondatorii AUR, alături de George Simion, și a fost angajatorul acestuia la o firmă de construcții pe care o administrează.