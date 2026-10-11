Ce scenariu lansează Udrea despre Cristela Georgescu

Fostul ministru al Turismului Elena Udrea crede că Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, ar putea avea șanse să ajungă președintele României dacă ar intra în cursa electorală, potrivit România TV.

Elena Udrea a vorbit despre imaginea publică a Cristelei Georgescu și despre susținerea de care se bucură familia acesteia.

Fosta politiciană a precizat că nu o cunoaște personal pe Cristela Georgescu, ci doar din aparițiile sale la televizor. Cu toate acestea, o consideră o femeie puternică și apreciază felul în care gestionează situația dificilă prin care trece familia sa.

„Apreciez că este o femeie foarte puternică. Foarte puternică. Am văzut reacțiile susținătorilor. Eu cred că, dacă ar fi alegeri prezidențiale, în contextul acesta și de victimizare cu ce se întâmplă cu Călin Georgescu, are șanse să iasă președinte sau, în orice caz, să pună mari probleme unui candidat la Președinția României”, a declarat Elena Udrea.

Fostul ministru a enumerat și alte calități pe care consideră că le are soția lui Călin Georgescu, menționând modul în care comunică, eleganța și rolul său în familie.

„Vorbește bine, știe ce spune, arată bine, este o femeie elegantă. Este o mamă devotată, iar asta contează foarte mult. Are o familie frumoasă. Trece prin această experiență grea, cu demnitate, iar lucrurile acestea contează. Astăzi, dacă ar candida, are șanse să fie președinte”, a afirmat Udrea.

Declarațiile vin în contextul problemelor judiciare cu care se confruntă Călin Georgescu. Acesta este cercetat într-un dosar de înșelăciune, iar el și soția sa au fost prezenți la sediul DIICOT pentru audieri și percheziții informatice.

După 11 nopți petrecute în arestul central, Călin Georgescu a transmis un mesaj susținătorilor săi, într-o postare publicată pe Facebook: „Copleșit de iubirea voastră, v-o întorc înmiit! Mulțumesc. Vă iubesc. Sus inimile!”

Până în prezent, în informațiile prezentate nu este menționată o decizie oficială a Cristelei Georgescu privind o eventuală candidatură la Președinția României. Scenariul a fost avansat de Elena Udrea, care consideră că soția fostului candidat ar putea deveni un competitor important într-o viitoare campanie electorală.