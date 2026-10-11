Politica

Ce scenariu lansează Udrea despre Cristela Georgescu

Ce scenariu lansează Udrea despre Cristela GeorgescuElena Udrea. Sursă foto: Captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Fostul ministru al Turismului Elena Udrea crede că Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, ar putea avea șanse să ajungă președintele României dacă ar intra în cursa electorală, potrivit România TV.

Udrea o vede pe Cristela Georgescu președinte al țării

Elena Udrea a vorbit despre imaginea publică a Cristelei Georgescu și despre susținerea de care se bucură familia acesteia.

Fosta politiciană a precizat că nu o cunoaște personal pe Cristela Georgescu, ci doar din aparițiile sale la televizor. Cu toate acestea, o consideră o femeie puternică și apreciază felul în care gestionează situația dificilă prin care trece familia sa.

„Apreciez că este o femeie foarte puternică. Foarte puternică. Am văzut reacțiile susținătorilor. Eu cred că, dacă ar fi alegeri prezidențiale, în contextul acesta și de victimizare cu ce se întâmplă cu Călin Georgescu, are șanse să iasă președinte sau, în orice caz, să pună mari probleme unui candidat la Președinția României”, a declarat Elena Udrea.

Creierul nu vede toți banii la fel. De ce cheltuim unele sume mai ușor
Creierul nu vede toți banii la fel. De ce cheltuim unele sume mai ușor
Cine este fiul lui Călin Georgescu. Cristela susține că o parte din bani îi aparțineau acestuia
Cine este fiul lui Călin Georgescu. Cristela susține că o parte din bani îi aparțineau acestuia

Ce calități spune Udrea că are soția fostului candidat

Fostul ministru a enumerat și alte calități pe care consideră că le are soția lui Călin Georgescu, menționând modul în care comunică, eleganța și rolul său în familie.

Cristela Georgescu

Cristela Georgescu. Sursa foto: Captură de ecran

„Vorbește bine, știe ce spune, arată bine, este o femeie elegantă. Este o mamă devotată, iar asta contează foarte mult. Are o familie frumoasă. Trece prin această experiență grea, cu demnitate, iar lucrurile acestea contează. Astăzi, dacă ar candida, are șanse să fie președinte”, a afirmat Udrea.

Cristela Georgescu ar putea candida, dacă soțului ei îi este interzis

Declarațiile vin în contextul problemelor judiciare cu care se confruntă Călin Georgescu. Acesta este cercetat într-un dosar de înșelăciune, iar el și soția sa au fost prezenți la sediul DIICOT pentru audieri și percheziții informatice.

După 11 nopți petrecute în arestul central, Călin Georgescu a transmis un mesaj susținătorilor săi, într-o postare publicată pe Facebook: „Copleșit de iubirea voastră, v-o întorc înmiit! Mulțumesc. Vă iubesc. Sus inimile!”

Până în prezent, în informațiile prezentate nu este menționată o decizie oficială a Cristelei Georgescu privind o eventuală candidatură la Președinția României. Scenariul a fost avansat de Elena Udrea, care consideră că soția fostului candidat ar putea deveni un competitor important într-o viitoare campanie electorală.

Stiri calde

21:00 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 12 octombrie 2026. Caut calendar 2027, cinstit
20:51 - A murit Yukan’na, câinele Salvamont din Alba. A participat la misiuni timp de 11 ani
20:41 - Campioana s-a chinuit cu Csikszereda. Victorie la limită pentru U Craiova
20:41 - Un șofer a ajuns cu mașina pe plaja din Cap Aurora. Autoturismul era înmatriculat în București
20:30 - Ce scenariu lansează Udrea despre Cristela Georgescu
20:18 - Insolvenţa în Republica Moldova. Cel mai controversat dosar, pus pe pauză. Video
20:09 - Mamdani îl elogiază pe socialistul Vito Marcantonio. O consilieră din New York îl acuză de propagandă comunistă
19:58 - Nadia Comăneci a prezentat colecția Team România și capsula Nadia 10

HAI România!

Retragerea lui Trump: de la Golf la Marea Britanie, forțele americane dau înapoi

Retragerea lui Trump: de la Golf la Marea Britanie, forțele americane dau înapoi

Paradoxul politicii lui Ceaușescu față de Moscova. Cum a ajuns România dependentă economic de Uniunea Sovietică

Paradoxul politicii lui Ceaușescu față de Moscova. Cum a ajuns România dependentă economic de Uniunea Sovietică

România, prinsă în jocul marilor puteri. De ce nu reușește să își apere singură interesele

România, prinsă în jocul marilor puteri. De ce nu reușește să își apere singură interesele

Proiecte speciale