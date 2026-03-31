Ce prețuri au contoarele electrice, obligatorii pentru consumatorii care vor să primească alerte de la ANRE

Contoarele inteligente pentru energie electrică au prețuri variabile în funcție de tip și funcționalități și sunt recomandate de ANRE. În România, costurile pornesc de la aproximativ 200 de lei și pot depăși 900 de lei, la care se adaugă instalarea.

Contoarele inteligente de energie electrică sunt utilizate tot mai des în locuințe, pe fondul interesului crescut pentru monitorizarea consumului și gestionarea eficientă a energiei. Aceste dispozitive diferă de contoarele clasice prin capacitatea de a transmite date și de a oferi informații detaliate despre consum.

Pe piață, prețurile variază semnificativ în funcție de tipul echipamentului și de funcțiile integrate.

În cazul modelelor de bază, utilizate pentru monitorizare simplă a consumului, costurile încep de la aproximativ 200 de lei și pot ajunge până la 800 de lei pentru echipamentele standard destinate uzului casnic.

Printre exemplele disponibile se regăsesc dispozitive la prețuri de aproximativ 192 de lei, în categoria contoarelor simple de monitorizare, dar și modele mai avansate care ajung la 440–620 de lei, utilizate frecvent în sisteme de tip smart home sau instalații fotovoltaice.

Pentru utilizări mai complexe, cum ar fi sistemele fotovoltaice sau monitorizarea bidirecțională a energiei, prețurile urcă frecvent peste 600 de lei.

În această categorie se regăsesc dispozitive cu valori de aproximativ 530–580 de lei, dar și variante care pot depăși 900 de lei, în funcție de producător și de nivelul de integrare în sistemele energetice moderne.

Pe lângă prețul echipamentului, instalarea reprezintă un cost suplimentar important. În funcție de complexitate și de tarifele practicate de electricieni, montajul unui contor inteligent poate varia între aproximativ 100 și 300 de lei.

În unele cazuri, atunci când instalarea este realizată de distribuitorii de energie în cadrul programelor de modernizare a rețelei, costul montajului poate fi acoperit integral.

Per ansamblu, un contor inteligent pentru uz casnic costă, în majoritatea situațiilor, între 300 și 700 de lei. Dacă se adaugă și instalarea, investiția totală poate ajunge în mod frecvent la aproximativ 500–1.000 de lei, în funcție de tipul de echipament și condițiile de montaj.

ANRE pregătește un sistem de notificare pentru consumul de energie, prin care clienții vor primi alerte când ating 80% din consumul estimat.

Aplicarea sistemului depinde, însă, în mare măsură de infrastructura existentă. În clipa de față, doar aproximativ 35% dintre consumatorii din România au contoare inteligente. Astfel, dintr-un total de circa 10 milioane de clienți, aproximativ 3,5 milioane pot beneficia efectiv de monitorizare în timp real.

„Problema e că sunt puțini care au contoare inteligente. Să vii pentru o populație care în proporție de 30% are contoare smart e mai mult o măsură doar ca să fie. Măsura e bună, dar e bună când ai contoarele respective”, a declarat expertul în energie Dumitru Chisăliță.