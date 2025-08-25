Social Ce poți să faci dacă hotelul te lasă fără cazare în ultimul moment







Din ce în ce mai multe situații neobișnuite apar legate de cazare, în special în cazul vacanțelor deja achitate, dar ale căror condiții de schimbă de la o zi la alta. Overbookingul se pare că este una dintre cauze, totuși, ce este de făcut.

Se pare că anumite evenimente îi fac pe hotelieri să ia decizii în defavoarea cloenților deja axistenți. ”Am rezervat în 21 iulie, pe Booking și plătit o locație în Budapesta, pentru zilele 31 iulie - 03 august. Rezervarea a fost confirmată de hotel, mi-au încasat și banii iar astăzi îmi zic că nu putem rămâne în ultima noapte la ei la hotel, că cică au fost rezervați de ceva timp și doar acum si-au dat seama.

Dar pentru noi e foarte importantă ultima noapte, deoarece mergem să vedem Formula 1 la care avem bilete pt cele 3 zile, de aceea am ales locația din timp și rezervat. Ce pot face în acest caz?”, a întrebat o turistă. Soluțiile au venit din partea altora care au trecut prin aceste situații. ”Eu am pățit așa ceva, când am avut și Airbnb și Booking.

A trebuit să contactez booking, să îi rog să mă ajute, și ei s-au ocupat să găsească altă proprietate cu cel puțin același condiții. Dacă a fost o diferență de preț, eu a trebuit să o suport. Așa că nu anulați, nu cădeți de acord cu nimic în afară de varianta în care ei cer booking-ului sprijin și preiau eventualele costuri suplimentare”, a explicat o persoană.

”Nu se poate, este exclusiv vina lor, dacă s-a rezervat de două ori a doua rezervare e pe lângă booking. Și cu siguranță făcuta după rezervarea dvs. Vă sfătuiesc să le spuneți că nu renunțați la ultima noapte.

Să contactați booking cu screenshot al emailului primit. Solicitați-le să facă ei demersurile, și nu vă lăsați păcăliți, ei nu pot storna aiurea. Eu am o proprietate în booking și știu cum se procedează”, a spus o altă persoană.