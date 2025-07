Monden Jennifer Lopez, greu de mulțumit. Meniu cu fițe și reguli stricte în vizita din România







Jennifer Lopez va urca în această seară pe scena amplasată în Piața Constituției, în cadrul festivalului „Summer in the City”, eveniment care aduce în Capitală un spectacol de amploare din turneul său internațional „Up ALL Night”.

Artista a sosit sâmbătă, 26 iulie, în București, însoțită de o echipă numeroasă și de un dispozitiv de securitate consistent, iar organizatorii au avut de îndeplinit o serie de cerințe stricte legate de cazare și alimentație.

Cazată la un hotel de cinci stele din centrul Capitalei, Jennifer Lopez a solicitat un meniu personalizat pentru întreaga durată a șederii. Conform cerințelor transmise de echipa sa, artista nu consumă zahăr, gluten sau alimente procesate. Toate mesele trebuie să conțină doar produse proaspete, sănătoase și atent selecționate.

Deși nu a impus condiții extravagante, regimul alimentar reflectă o disciplină strictă, pe care artista o respectă cu consecvență. La 56 de ani, Jennifer Lopez se află într-o formă fizică remarcabilă, iar stilul de viață riguros contribuie la menținerea acestui echilibru.

Sosirea vedetei la hotel a fost marcată de un scurt incident. La intrarea în clădire, Jennifer Lopez a rămas preț de câteva secunde blocată în ușa rotativă. Fanii prezenți nu au ratat momentul și au surprins scena pe telefoane, însă artista a depășit situația cu zâmbetul pe buze, purtând o rochie roșie elegantă și păstrând o atitudine relaxată.

Show-ul de duminică seară este unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale sezonului. Biletele s-au vândut rapid, cu prețuri cuprinse între 698 și 1.100 de lei. Pachetul exclusiv „Greet & Photo”, care includea o fotografie cu artista, a fost epuizat imediat, în ciuda costului de 5.500 de lei.

Jennifer Lopez aduce astfel în România un spectacol la standarde internaționale, într-un eveniment care promite muzică live, producție de top și o experiență memorabilă pentru publicul român.