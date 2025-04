Monden Jennifer Lopez vine în România. Unde va fi organizat cel mai așteptat concert al anului







Jennifer Lopez va ajunge pentru prima dată în România, în timpul turneului său mondial „Up All Night Live”. Artista urmează să susțină un concert la București pe 27 iulie 2025, potrivit echipei sale. Deși locația exactă nu a fost confirmată oficial, evenimentul este așteptat cu mare interes, mai ales în contextul anunțului recent privind organizarea unui nou festival pe Arena Națională. Capitala României se pregătește astfel pentru un show de proporții.

Jennifer Lopez va susține un concert în Capitală

Turneul mondial al celebrei cântărețe va debuta pe 1 iulie în Antalya și se va încheia pe 3 august la Erevan. Pe lista celor 17 orașe incluse se află și Bucureștiul.

Prezența ei la București a fost confirmată la scurt timp după ce Primăria Capitalei a încheiat un parteneriat cu Untold. Conform înțelegerii, festivalul așteptat de tineri va fi organizat pe Arena Națională.

Organizatorii Untold nu au comunicat încă perioada exactă a evenimentului. Prin urmare, speculațiile legate de posibila suprapunere cu acest concert au apărut deja în spațiul public.

Artista își continuă turneul

Jennifer Lopez este considerată una dintre cele mai importante figuri ale culturii pop moderne. Cu o carieră impresionantă în muzică, film și dans, artista a lansat hituri precum „If You Had My Love”, „Jenny from the Block” și „On the Floor”. Albumele sale au fost vândute în milioane de exemplare la nivel global.

Jennifer Lopez a fost mereu în lumina reflectoarelor, atât prin cariera sa artistică, cât și prin viața personală.

Îndrăgita cântăreață a trecut prin mai multe relații, iar în prezent se află în proces de divorț cu actorul Ben Affleck. Potrivit revistei Forbes, averea sa este estimată la 500 de milioane de dolari.

Jennifer Lopez ar putea bloca Arena Națională pentru două săptămâni

Artista are și o legătură strânsă cu lumea sportului. În 2020, împreună cu fostul partener Alex Rodriguez, ea a încercat să cumpere echipa de baseball New York Mets. În schimbul acesteia, cei doi ar fi oferit suma de 1,65 miliarde de dolari. După mai multe negocieri, tranzacția nu s-a concretizat.

Tot în 2020, Jennifer Lopez a oferit un spectacol memorabil alături de Shakira în pauza Super Bowl LIV, unul dintre cele mai urmărite evenimente sportive din lume.

Lopez a avut o relație cu Alex Rodriguez între 2017 și 2021. Cei doi s-au logodit în 2019, însă s-au despărțit doi ani mai târziu.

Rodriguez, cunoscut și ca „A-Rod”, este un fost star al ligii americane de baseball. A jucat pentru Seattle Mariners, Texas Rangers și New York Yankees. De asemenea, el a câștigat titlul MLB în 2009.

Dacă acest concert va avea loc pe Arena Națională, stadionul ar putea fi blocat timp de câteva zile, arată GSP.

Organizarea unui astfel de eveniment implică proceduri logistice complexe, de la montarea scenei până la pregătirea întregii locații. Pe 22-23 sau 29-30 iulie este programată prima manșă a turului doi din Champions League. În plus, pe 24 sau 31 iulie sunt prevăzute meciuri din turul doi al Europa League și Conference League.