Ce experiențe neașteptate i-au întâmpinat pe vizitatorii Piramidelor din Giza

Vizitarea Piramidelor din Giza este, fără îndoială, un obiectiv de top pentru turiști din întreaga lume, însă experiența nu este întotdeauna ceea ce și-ar fi imaginat. Mulți călători povestesc despre dificultățile întâlnite în interiorul faimoaselor monumente egiptene, care le-au schimbat perspectiva asupra acestui simbol al antichității, scrie Express.

Pentru pasionații de călătorii și admiratorii de peisaje istorice, Piramidele din Giza, Egipt, reprezintă o destinație de vis. Aceste morminte regale, construite în jurul anului 2580 î.Hr., sunt singurele dintre cele Șapte Minuni ale Lumii Antice care au supraviețuit până în prezent.

Pe lângă aglomerația impresionantă și cozile lungi care pot testa răbdarea, vizitatorii se confruntă și cu condiții fizice dificile: spațiile înguste, temperaturile ridicate și aerul rarefiat pot transforma explorarea într-o provocare. Mai mult, lipsa unor facilități moderne și semne clare poate face orientarea în interiorul piramidelor confuză și uneori frustrantă.

Deși majoritatea turiștilor sunt impresionați de măreția și misterul locului, mulți recunosc că experiența nu a fost la fel de confortabilă sau relaxantă cum se așteptau. Mai exact, un grup de turiști care au vizitat celebrele piramide din Giza a trăit un moment de regret după ce au intrat în interiorul acestor monumente antice, confruntându-se cu o situație neașteptată.

Deși majoritatea vizitatorilor își doresc să pășească în interiorul piramidelor cel puțin o dată în viață, experiența recentă a grupului de turiști sugerează că, uneori, admirarea acestor structuri impunătoare de la exterior poate fi mult mai potrivită.

Un videoclip distribuit pe TikTok de o tânără pe nume Aish surprinde momentele tensionate trăite în interiorul Marii Piramide de la Giza. În imagini, aceasta urcă treptele abrupte care conduc vizitatorii de la intrarea în camerele subterane spre Marea Galerie și Camera Regelui.

Pe măsură ce avansa pe coridoarele înguste, o voce din spatele ei anunța că grupul nu poate continua și „se vor întoarce”, fiind copleșiți de spațiul strâmt. Inițial, Aish a încercat să meargă mai departe, însă, după câteva momente, a recunoscut că nici ea nu se simte confortabil, spunând: „Da, cred că și eu mă întorc. Mă duc în jos.”

În descrierea videoclipului, tânăra a relatat experiența ca fiind regretabilă după ce a intrat în piramidă și a avertizat că atracția poate fi dificilă pentru persoanele care suferă de claustrofobie.

Decizia lui Aish de a se întoarce din interiorul Marii Piramide a stârnit reacții împărțite printre internauți. Unii comentatori au considerat că a „ratat” experiența completă, neexplorând toate secretele monumentului, în timp ce alții, care trecuseră deja prin ascensiunea dificilă, au susținut că efortul și stresul nu merită „trauma” călătoriei.

„Am trecut prin asta și camera în care intri nici măcar nu merită… doar un spațiu gol cu un mormânt gol”, a scris un utilizator. Altul a sugerat însă că ar fi util un avertisment clar: „Ar trebui să existe un indicator care să spună că odată ce intri, te angajezi să urci pe toată durata.”

Spațiile strâmte și atmosfera intensă contrastează puternic cu exteriorul impunător al monumentului. Interiorul piramidei oferă „foarte puțin spațiu deschis” și poate deveni extrem de cald.

Pentru a pătrunde în structură, vizitatorii urcă mai întâi 17 metri pe exterior, apoi coboară printr-un pasaj ce se ramifică către camera subterană sau urcă către Marea Galerie, Camera Reginei și Camera Regelui.

O jurnalistă de la Time Out care a vizitat Marea Piramidă a descris experiența ca fiind „una dintre cele mai magice” din viața ei, dar a recunoscut că nu ar repeta-o.

„Mormântul în sine este mic și nu prea ai ce face în afară de a sta acolo, simțindu-te inconfortabil, în timp ce un agent de securitate te roagă să reduci zgomotul și îți face o poză”, a relatat ea.

Experiența, deși memorabilă, pare să fie pentru mulți mai puțin interesantă decât se așteptau, lăsându-i să se întrebe dacă frumusețea exterioară a piramidei se reflectă cu adevărat în interior.