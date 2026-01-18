Ce coafuri și tunsori se poartă în 2026. Sfatul specialistului pentru o rutină corectă

În 2026, tendințele în materie de coafură se remarcă printr-o revenit la simplitate și naturalețe. Uităm de stilurile complicate și artificiale, pentru că noul an aduce în prim-plan eleganța firească și adaptarea coafurii la trăsăturile fiecărei femei. Specialiștii confirmă faptul că accentul se va pune pe frumusețea naturală și pe un look autentic, ușor de integrat și în viața de zi cu zi.

Anul 2026 marchează o schimbare de direcție față de trendurile ultimilor ani – coafurile devin mai naturale, iar tunsorile pun în valoare trăsăturile individuale. Se observă o revenire la elemente clasice reinterpretate, integrate modern. Totul va consta în evidențierea feminității, precum și a texturii naturale a părului, fără ca acesta să fie încărcat de produse.

Nicole Maris, hairstylist, descrie pentru Evenimentul Zilei esența acestor tendințe: „Anul 2026 este definit de naturalețe și simplitate. Coafurile merg într-o direcție clasică reinterpretată, sigură, care pune în valoare feminitatea, flexibilitatea și eleganța naturală. Tunsorile sunt inspirate din fuziunea cu natura, dar și din influențe subtile din anime, cu mult accent pe textură, forme aparent neconectate și un aer ușor nonconformist, dar foarte bine controlat”.

Comparativ cu sezoanele trecute, când se experimenta mult cu culori excentrice și coafuri încărcate de produse, în 2026 se poartă nuanțe inspirate de natură și forme cât mai firești.

Multe femei își doresc o tunsoare “ușor de întreținut”. Dar cum arată, în realitate, o astfel de tunsoare în 2026 și ce așteptări greșite există legat de ea? Nicole Maris clarifică acest concept, subliniind că nu există magie, ci e vorba despre o tunsoare bine executată și personalizată pentru fiecare:

„O tunsoare ușor de întreținut este, în realitate, o tunsoare corect realizată, adaptată formei feței, tipului de păr și stilului de viață al unei persoane”, a mai declarat Nicole Maris pentru EVZ.

Cu alte cuvinte, „ușor de întreținut” nu echivalează cu „fără niciun efort”, ci înseamnă doar că părul va coopera mai bine dacă tunsoarea este gândită pentru el.

Totuși, așteptările unor cliente când cer o tunsoare „ușoară” pot fi nerealiste. Hairstylistul observă că multe persoane cred că după o astfel de tunsoare nu vor mai avea nevoie deloc de styling:

„Cel mai adesea, așteptarea clientelor este că părul va arăta perfect fără niciun efort, ceea ce este greșit. Multe cliente cred că o tunsoare «ușoară» înseamnă păr care se așază singur, fără styling, ceea ce nu este realist. Chiar și cele mai simple tunsori au nevoie de o rutină minimă.”

Așadar, orice tunsoare necesită un minim de îngrijire – fie că vorbim de spălare, uscare cu peria sau aplicarea unui produs lejer de styling – pentru a arăta cu adevărat bine zi de zi. Avantajul unei tunsori bine alese este că rutina de îngrijire va fi una simplă, rapidă și eficientă.

Un trend major în 2026 este accentul pus pe textura naturală a părului. În loc să ne luptăm cu felul în care se așază părul, tendința este să lucrăm cu ceea ce avem. Astfel, buclele naturale sunt lăsate să strălucească, iar părul drept capătă mai mult volum prin tunsori stratificate potrivite.

„Da, naturalețea este cel mai poternic și longeviv trend. Punând în valoare textura naturală a părului, obținem look-uri mai autentice și, în același timp, simplificăm stylingul de zi cu zi.”

Cu alte cuvinte, îmbrățișând felul în care părul tău se așază firesc, economisești timp și obții un stil personal unic. Personalizarea tunsorii și a culorii în funcție de trăsăturile și tipul părului este esențială în 2026. „Personalizarea este esențială. O tunsoare și o culoare alese corect pot schimba complet imaginea unei cliente și îi vor oferi mai multă încredere și libertate în rutina zilnică,” subliniază specialista.

Pentru a-ți pune în valoare textura naturală zi de zi, adaptează-ți stilizarea după nevoile părului tău. Folosește produse care amplifică textura (spumă pentru bucle, spray de texturare pentru onduleuri sau șampon pentru volum, în funcție de caz) și tehnici blânde de coafare (uscarea cu difuzorul pentru părul creț, evitarea căldurii excesive etc.). Astfel, colaborezi cu modul natural al părului tău, în loc să lupți împotriva lui.

Chiar și pentru ocazii speciale, rafinamentul este cuvântul de ordine în 2026. Se renunță la coafurile stilizate excesiv – încărcate de fixativ, creponări sau cu prea multe accesorii strălucitoare – în favoarea unui stil mai natural și elegant, care să scoată în evidență persoana, nu coafura în sine.

„Regulile devin mai simple și mai clare: respectarea fizionomiei, a proporțiilor și a tipului de eveniment.” Cu alte cuvinte, coafura de eveniment trebuie aleasă ținând cont de ceea ce te avantajează pe tine și de natura evenimentului (nuntă, petrecere cocktail, gală etc.), nu dictată orbește de tendințe trecătoare sau de dorința de transformare totală.

„Sunt considerate depășite coafurile exagerate, volumele artificiale și stilurile care îndepărtează clienta de imaginea sa reală. În 2026, coafura de eveniment trebuie să completeze persoana, nu să o transforme radical”.

De exemplu, un coc modern, lejer și ușor destructurat, accesorizat minimalist, va arăta mult mai actual decât un coc compact, încărcat cu sclipici și fixativ. Chiar și părul lăsat liber – drept, ondulat sau creț – aranjat simplu și îngrijit poate fi la fel de elegant ca o coafură complicată, uneori chiar mai șic datorită aerului natural.

Tendințele în coafură nu se referă doar la tăieturi și styling, ci și la modul în care ne îngrijim părul zi de zi. O rutină corectă de îngrijire acasă face diferența între un păr rebel și unul sănătos, strălucitor, care arată bine în orice coafură. Totul începe, spune Nicole Maris, de la a-ți cunoaște părul: textura (drept, ondulat, creț), grosimea firului, densitatea și eventualele tratamente chimice. „Rutina corectă pornește de la înțelegerea texturii și densității părului,” explică specialistul, subliniind importanța alegerii produselor potrivite acestor caracteristici. Iată produsele esențiale pe care specialista le recomandă pentru îngrijirea părului în 2026:

Șamponul potrivit: un șampon ales corect, în funcție de structura firului și stilul de viață (de exemplu, hidratant pentru păr uscat sau creț, purificator pentru scalpul gras);

Balsam sau mască hidratantă: adaptată tipului de păr și eventualelor tratamente (dacă părul este vopsit sau decolorat, alege un produs pentru păr tratat chimic);

Protecție termică: un spray ori o cremă aplicată înainte de uscător, placă sau ondulator (obligatorie – protejează firul de temperaturile ridicate și previne degradarea);

Ulei pentru vârfuri: câteva picături aplicate pe vârfuri la finalul coafării (sigilează hidratarea, netezește vârfurile rebele și oferă strălucire).

„O rutină bine aleasă face diferența dintre un păr dificil și unul ușor de gestionat, cu aspect sănătos,” a conchis Nicole Maris. Altfel spus, o îngrijire consecventă cu produsele adecvate înseamnă un păr care se așază mai bine, cu mai puține probleme (vârfuri despicate, electrizare) și un rezultat final mult mai aproape de ceea ce îți dorești.