Ce au descoperit procurorii în cazul tânărului de 17 ani care a trimis amenințări către școli

Un adolescent de 17 ani din București a fost reținut de DIICOT după ce a recunoscut că a trimis peste 100 de amenințări către școli, spitale și instituții. Procurorii cer arestarea preventivă.

Tânărul de 17 ani suspectat că a trimis mesaje de amenințare către școli, spitale și alte instituții publice din România a fost reținut joi seară de DIICOT. Măsura a venit după o nouă audiere de aproape trei ore.

Procurorii au anunțat că vor cere judecătorului de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București arestarea preventivă pentru următoarele 30 de zile.

Adolescentul, elev la un liceu din București, și-ar fi recunoscut faptele în cadrul audierilor. El a declarat anchetatorilor că a trimis mesajele de amenințare către peste 100 de instituții, inclusiv școli și spitale.

Mai mult, tânărul a spus că a avut un complice: o fată de 14 ani din Mizil, județul Prahova. Aceasta a fost și ea audiată la sediul Inspectoratului General al Poliției. Pentru că este minoră, audierea s-a desfășurat în prezența reprezentanților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Adolescenta nu a fost foarte cooperantă, dar le-a spus autorităților că l-a cunoscut pe băiat în mediul online.

Primele mesaje au fost trimise duminică seara. În acel moment au fost vizate peste 100 de instituții din țară. Marți seara, cei doi au expediat un al doilea e-mail, descris de anchetatori ca fiind și mai amenințător. Acesta conținea inclusiv fotografii de la un masacru produs într-o școală din Statele Unite.

După audieri, băiatul a fost internat la Spitalul Obregia pentru o expertiză psihiatrică. Specialiștii trebuie să stabilească dacă avea discernământ în momentul în care a trimis mesajele.

Nu este pentru prima dată când adolescentul ajunge în atenția medicilor psihiatri. În trecut, el a fost acuzat de FBI că a expediat sute de amenințări cu bombă către școli și sinagogi din Statele Unite, în perioada 2023–2024. În plus, ar fi fost implicat și în racolarea de adolescente pentru pornografie infantilă.

Procurorii americani au cerut extrădarea lui în SUA, însă judecătorii instanței supreme din România au respins solicitarea. Atunci s-a decis că tânărul poate rămâne în țară, urmând să fie reabilitat prin tratament psihiatric.