Cazurile de lepră din Cluj, ironizate de presa maghiară

Presa maghiară a relatat pe un ton exagerat-tendențios cazurile de lepră dinj România: „Un caz confirmat de lepră a dus la închiderea unui centru spa de lux, într-un oraș cu zeci de mii de maghiari”. Potrivit publicației dailynewshungary.com, „pacienta este o tânără asiatică care lucrează ca maseuză la un salon de înfrumusețare și wellness la modă din Cluj. Unitățile sunt populare în rândul clientelei de elită a orașului, masajele de două ore costând în jur de 1.030 de lei (202 de euro)”.

Și mandiner.hu a titrat tendențios: „Lepra se răspândește în România”, adăugând însă în corpul textului că, de fapt, nu există motive de îngrijorare.

Direcția de Sănătate Publică Cluj a anunțat vineri că a fost confirmat al doilea caz de lepră, iar alte două cazuri sunt în curs de evaluare clinică și microbiologică. Primele două paciente, în vârstă de 21 și 25 de ani, s-au prezentat la SCJU Cluj pe 26 noiembrie.

„În data de 11.12.2025 a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), și astăzi, 12.12.2025, a fost confirmat al doilea caz, iar alte două cazuri sunt în curs de evaluare clinică și microbiologică, în baza leziunilor cutanate și a criteriilor epidemiologice. Toate cele patru persoane sunt de sex feminin, originare din Asia, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca”, a precizat DSP Cluj.

Primele două paciente au fost supuse investigațiilor medicale specifice, pe baza cărora au fost confirmate cazurile, iar celelalte două sunt în monitorizare clinică și epidemiologică. Pentru cazurile confirmate a fost început tratamentul specific OMS pentru lepră. Conform protocoalelor internaționale, după inițierea tratamentului, riscul de transmitere scade până la dispariție.

Managerul Spitalului de Boli Infecțioase, medicul Simin Aysel Florescu, a explicat cum se transmite boala și răspândirea acesteia la nivel mondial. „Foarte multe dintre cazurile de lepră confirmate în lume provin din Asia, în jur de 130 de mii din peste 170 de mii de cazuri. Cazurile s-au împuținat în ultimii ani datorită tratamentelor eficiente care reduc imediat gradul de contagiozitate. Cel mai probabil, cazul identificat la Cluj-Napoca este forma tuberculoidă, o formă ușoară de boală, cu leziuni unice sau foarte puține. Pentru această afecțiune există tratament cu trei antibiotice eficiente, care reduc rapid contagiozitatea”, a explicat medicul.

„Nu este nimic tragic sau amenințător pentru populația României. Aceste cazuri de lepră există dintotdeauna, chiar și România a avut lepră până în anii ’80. Este un caz venit din Indonezia și nu este surprinzător, pentru că în Asia, mai ales în India și Indonezia, sunt cele mai multe cazuri din lume. Numărul cazurilor de lepră din lume a scăzut foarte mult în ultimii ani datorită tratamentelor orale eficiente”, a mai spus medicul pentru news.ro.