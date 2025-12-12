Încă un caz de lepră confirmat în Cluj. Alți trei pacienți, supuși verificărilor medicale

Al doilea caz de lepră a fost confirmat în Cluj, iar alte două cazuri sunt în curs de evaluare clinică şi microbiologică, potrivit Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Cluj. Anunţul vine după ce joi seară, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că un caz fusese confirmat anterior, iar alte trei situaţii erau evaluate ca posibile suspiciuni. Cele patru paciente sunt femei, toate angajate la un salon SPA din Cluj-Napoca şi de origine asiatică.

Potrivit ministrului, cele două paciente care s-au prezentat iniţial la SCJU Cluj, pe 26 noiembrie 2025, au 21 şi 25 de ani şi provin din Indonezia. Acestea au fost investigate prin biopsie de ţesut cutanat, primul caz prezentând microscopie pozitivă pentru BAAR (3 BAAR/100 de câmpuri).

„Ministerul Sănătăţii informează că astăzi a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), iar alte trei cazuri sunt în curs de evaluare clinică şi microbiologică, în baza leziunilor cutanate şi a criteriilor epidemiologice”, a scris Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Testul genetic GeneXpert MTB/Rif ULTRA a exclus tuberculoza, iar probele histopatologice şi frotiurile Ziehl-Neelsen indică posibilitatea unei infecţii cu Mycobacterium leprae.

„Pe baza datelor microbiologice, unul dintre cazuri a fost confirmat astăzi, iar alte trei sunt monitorizare clinică și epidemiologică”, a mai scris ministrul.

Ministerul Sănătăţii, prin DSP Cluj şi Inspecţia Sanitară de Stat, a luat mai multe măsuri pentru a limita orice risc: dezinfecţie cu ozon în toate spaţiile folosite, verificarea vestiarelor şi a spaţiilor de depozitare individuală, intensificarea igienizării cu biocide avizate, programarea angajaţilor la control medical în Medicina Muncii şi extinderea anchetei epidemiologice.

„Ministerul Sănătăţii prin DSP a dispus suspendarea activităţii salonului până la finalizarea anchetei epidemiologice. A fost început tratamentul specific OMS pentru lepră. După iniţierea tratamentului, riscul de transmitere scade până la dispariţie, conform protocoalelor internaţionale”, a mai anunțat Rogobete.

Ministrul a transmis şi câteva „clarificări medicale importante, pentru calmarea populaţiei”. El a subliniat că lepra are o evoluţie lentă şi o contagiozitate redusă, iar transmiterea necesită o expunere prelungită. Boala nu se transmite prin: strângerea mâinii, îmbrăţişare, călătorii în mijloace de transport în comun, proximitate scurtă sau folosirea spaţiilor comune.

„Având în vedere dezvoltarea lentă a bacteriei Mycobacterium leprae, sursa infecției este dificil de identificat. După începerea tratamentului, riscul de răspândire dispare”, a mai spus ministrul.

De asemenea, oficialul a subliniat că riscul de răspândire este unul mic.

„Riscul pentru populaţia generală rămâne scăzut, iar situaţia este gestionată cu maximă responsabilitate. Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii va monitoriza zilnic această situaţie, în coordonare cu echipele locale şi naţionale de sănătate publică”, a încheiat Rogobete.