Cazul curios al omului care a sughițat timp de 68 de ani. De la ce a pornit coșmarul interminabil







Un sughiț care a durat 68 de ani. Este un caz bizar, nemaipomenit în istoria medicinei, și a rămas o enigmă. Coșmarul a fost trăit de un american, Charles Orborne, născut în anul 1894, decedat în 1991. Povestea a început la data de 13 iunie (sic!) 1922, atunci când bărbatul a suferit un accident și a început să sughită.

Nu s-a mai oprit, deși a încercat diverse metode și a dus afecțiunea pe picioare până în 1990, atunci când totul s-a oprit brusc și inexplicabil. „Lucram la o măcelărie, am ridicat în galantar un porc de peste 300 de kilograme. M-am împoiedicat și am căzut. Nu am avut dureri, nu am simțit nimic, dar un doctor mi-a spus că mi-am spart un vas de cânge de mărimea unui ac”, avea să povesteasc Osborne în 1982, într-un interviu.

Terence Anthoney era medicul la care făcea referire ghinionistul și a presupus că, atunci când a căzut, Osborne și-a distrus o mică zonă din trunchiul cerebral, care inhibă răspunsul la sughiț.

În medie, Osborne avea între 20 și 40 de spasme involuntare ale diafragmei, pe minut. În total, a sughițat de aproximativ 430 de milioane de ori înainte de moartea sa, în mai 1991, la vârsta de 97 de ani.

Bineînțeles, de-a lungul timpului, a străbătut America în lung și în lat, a mers pe la diversi medici, pentru a opri chinul. Niciun doctor nu reușit, însă, să-i dea de cap problemei.

Potrivit Argus Leader din Sioux Falls, Dakota de Sud, un medic de la Clinica Mayo a reușit să oprească sughițul prin administrarea de monoxid de carbon și oxigen. Dar tratamentul avea un defect: era fatal. Osborne nu putea respira în siguranță din cauza gazului otrăvitor. În schimb, a trebuit să se mulțumească doar cu învățarea unei tehnici de respirație, care să minimizeze sunetul caracteristic ce e cauzat de închiderea bruscă a corzilor vocale, după o contracție involuntară. Pentru a suprima zgomotul, Osborne a respirat între sughițuri, conform smithsonianmag.com.