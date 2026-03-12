International

Caz de corupție în Ucraina. Judecător și funcționar local, anchetați pentru luare de mită într-un dosar de conducere sub influența alcoolului

Judecător din Ucraina, acuzat de luare de mită. Sursa foro: colaj EVZ
Un judecător din regiunea Kirovohrad, Ucraina, și un funcționar local sunt cercetați pentru luare de mită în cazul unui șofer prins conducând sub influența alcoolului, relatează antikor.ua.

În regiunea Kirovohrad, un judecător de district și complicele său au ajuns în vizorul autorităților pentru luare de mită, cu scopul de a influența soluționarea unui dosar privind conducerea sub influența alcoolului, anunță Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO).

Judecător din Ucraina, acuzat de luare de mită. Protocolul și intervenția oficialului local

În decembrie 2025, judecătorul a primit spre soluționare un dosar în care un șofer era acuzat pentru conducere sub influența alcoolului. Pentru a evita sancțiunea, șoferul a apelat la vicepreședintele unei comunități teritoriale, cu care judecătorul avea relații amicale. Funcționarul local s-a oferit să intermedieze rezolvarea cazului contra unei sume de bani.

Conform anchetei, șoferul a fost sfătuit să ofere declarații din care să reiasă că nu a săvârșit nicio infracțiune. Acesta a susținut că poliția l-a oprit nu pentru că era sub influența alcoolului, ci pentru că avea aprinse farurile de drum scurt. Pe baza acestor explicații, judecătorul a emis o hotărâre prin care a închis dosarul.

Lege, șoferi, drogați

Alcool la volan. Sursa foto: Arhiva EVZ

Transferul mitei și acțiunile ilegale

După pronunțarea hotărârii, funcționarul local a primit mita convenită, iar o parte din sumă a ajuns la judecător. Ulterior, cazul a intrat în atenția autorităților.

Ancheta a arătat clar implicarea ambelor persoane în primirea de foloase necuvenite, în vederea influențării deciziei judiciare.

Judecător din Ucraina, acuzat că ar fi primit mită. Măsuri legale și sancțiuni posibile

Judecătorul și vicepreședintele comunității teritoriale au fost notificați oficial despre suspiciunea de infracțiune, conform Paragrafului 3, articolul 368 din Codul Penal al Ucrainei, care vizează primirea de foloase necuvenite de către oficiali. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 10 ani de închisoare, confiscarea bunurilor și interdicția de a ocupa anumite funcții publice pe o perioadă de până la trei ani.

Cazul face parte dintr-o serie de acțiuni ale autorităților ucrainene menite să combată corupția în sistemul judiciar și influențarea ilegală a proceselor.

