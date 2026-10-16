Atunci când inspirația lipsește din bucătărie, o rețetă simplă și rapidă devine salvarea oricărei mese. Originar din regiunile sudice ale Italiei, preparatul numit cavatappi cremos combină pastele în formă de „melcișori” cu textura fină a smântânii și gustul bogat al parmezanului.

Lista de ingrediente necesare este scurtă, iar întregul proces durează puțin peste 20 de minute. Notele discrete de usturoi și sucul proaspăt de lămâie aduc un plus de prospețime, în timp ce brânza maturată oferă o aromă intensă. Această rețetă reprezintă o versiune mai rafinată și complexă a clasicelor macaroane cu brânză adorate de copii.

Pentru a pregăti această rețetă aveti nevoie de:

1 kilogram de paste cavatappi

1 lingură de unt nesărat

2 căței de usturoi tocați mărunt

3 căni de smântână grasă

1 linguriță de sare kosher

1 linguriță de piper negru măcinat fin

jumătate de cană de parmezan ras fin, plus o cantitate suplimentară pentru servit

1 lingură de suc proaspăt de lămâie

1 cană de mazăre congelată (opțional)

jumătate de ceașcă din apa în care au fiert pastele

Așezați o oală încăpătoare cu apă la foc mare și adăugați o cantitate generoasă de sare. În momentul în care apa atinge punctul de fierbere, puneți pastele și amestecați ușor.

Lăsați-le să fiarbă până când devin puțin al dente, respectând indicațiile de pe ambalaj. Sosul se va pregăti în paralel, în timp ce cavatappi sunt pe foc. Înainte de a scurge apa, nu uitați să opriți o cantitate mică din lichidul de fierbere pentru pasul final.

Topiți untul într-o tigaie încăpătoare la foc mediu. Când este complet topit, adăugați usturoiul și lăsați-l pe foc doar până își eliberează aroma, fără să se rumenească, adică aproximativ 30 de secunde.

Turnați treptat smântâna amestecând continuu, apoi condimentați cu sare și piper. Reduceți intensitatea focului dacă este necesar, astfel încât compoziția să mențină o fierbere ușoară. Lăsați sosul să dea în clocot, amestecând des, timp de circa 3 minute până când începe să se îngroașe.

Presărați parmezanul treptat, integrând fiecare porție până se topește complet înainte de a adăuga alta. Adăugați sucul de lămâie și omogenizați. Pstrați focul la nivel minim până când pastele sunt gata, amestecând din când în când.

Dacă alegeți să folosiți mazăre, opriți jumătate de cană din apa în care au fiert pastele. Puneți mazărea congelată direct într-o strecurătoare și turnați pastele fierbinți peste ea, facilitând astfel decongelarea rapidă.

În cazul în care tigaia este suficient de încăpătoare, adăugați pastele și mazărea direct în sos. În caz contrar, puneți pastele și mazărea înapoi în oala inițială și turnați sosul cald deasupra.

Adăugați o sfert de cană din apa de fiert rezervată și reglați focul la nivel mediu. Amestecați constant timp de 3-5 minute, până când sosul devine fin și îmbracă frumos pastele. Dacă textura pare prea densă, mai puteți adăuga treptat câte un strop din apa păstrată.

Deși rețeta este facilă, câteva detalii tehnice fac diferența în farfurie.

Condimentați bine apa și evitați excesul de lichid; este suficient ca apa să depășească pastele cu unul sau doi centimetri. O cantitate prea mare de apă va dilua amidonul și nu va ajuta la legarea sosului.

Apa păstrată din oală ajută la reglarea consistenței și oferă o calitate catifelată. Amestecați frecvent smântâna pentru a preveni lipirea și mențineți un foc domol. Parmezanul se încorporează întotdeauna treptat, lăsând fiecare tranșă să se topească uniform.

După ce ați adăugat lichidul de la paste, continuați să amestecați la foc mediu pentru a permite sosului să adere perfect pe suprafața fiecărui element.