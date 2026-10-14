Prăjitura Albă ca Zăpada rămâne unul dintre cele mai iubite deserturi din bucătăria românească. Cunoscută și sub numele de prăjitura Lămâița, acest desert aduce mereu aminte de copilărie și de mesele de sărbătoare în familie. Deși pare un desert complicat la prima vedere, prepararea lui este destul de simplă dacă respecți câțiva pași esențiali.

Pentru a pregăti foile aveți nevoie de zece linguri de lapte, zece linguri de zahăr, zece linguri de ulei, două ouă, o linguriță de amoniac stins în puțină zeamă de lămâie și făină cât cuprinde, aproximativ jumătate de kilogram.

Amestecați într-un bol încăpător ouăle cu zahărul până când compoziția devine omogenă. Adăugați treptat uleiul și laptele, apoi amoniacul stins. Incorporați făina treptat până obțineți un aluat moale, dar neaderent, care se poate întinde ușor cu sucitorul.

Împărțiți aluatul în trei sau patru părți egale. Întindeți fiecare bucată pe fundul unei tăvi tapetate cu făină sau cu hârtie de copt. Coaceți foile în cuptorul preîncălzit la o sută optzeci de grade timp de aproximativ opt minute. Suprafața trebuie să rămână deschisă la culoare.

Pentru crema aromată aveți nevoie de un litru de lapte, opt linguri de făină sau amidon, opt linguri de zahăr, două sute de grame de unt la temperatura camerei, coaja rasă și zeama de la o lămâie mare.

Amestecați făina cu zahărul și turnați laptele treptat pentru a nu se forma cocoloașe. Puneți amestecul pe foc mic și amestecați continuu până când compoziția se îngroașă ca o budincă. Lăsați crema să se răcească complet, apoi încorporați untul moale, coaja și zeama de lămâie.

Așezați prima foaie pe un platou, întindeți o treime din cremă și continuați procesul până la ultima foaie. Puteți decora prăjitura cu nucă de cocos sau cu zahăr pudră vanilat.

Cel mai important pas în prepararea acestui desert este timpul de odihnă. Prăjitura trebuie lăsată la rece pentru cel puțin douăsprezece ore, de preferat peste noapte. În acest timp, foile vor absorbi umiditatea din cremă și vor deveni extrem de fragede și delicioase.