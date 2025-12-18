Cauza morții lui Rob și Michele Reiner confirmată oficial. Fiul lor, acuzat de dublă crimă

Los Angeles County Medical Examiner a publicat raportul oficial privind moarte regizorului american Rob Reiner și al soției sale, fotografa Michele Singer Reiner, potrivit The Guardian.

Conform documentelor, ambii au murit ca urmare a „multiplelor răni provocate prin tăiere”, iar moartea a fost clasificată ca „omor”. Data decesului, stabilită de examinator, este duminică, 14 decembrie 2025. theguardian.com

Corpurile celor doi au fost găsite la domiciliul lor din Brentwood, Los Angeles, după ce fiica lor, Romy Reiner, a mers să verifice starea părinților.

Poliția a fost alertată după descoperire, iar fiul lor, Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, a fost arestat în aceeași zi, într‑o zonă apropiată de Universitatea din California de Sud (USC).

El a fost identificat ca principal suspect și reținut fără posibilitate de eliberare pe cauțiune.

Procurorii din Los Angeles l‑au acuzat pe Nick Reiner de două capete de acuzare pentru crimă de gradul întâi, inclusiv circumstanțe speciale pentru multiple omoruri și utilizarea unei arme periculoase – un cuțit.

În instanță, Nick nu și‑a introdus o pledoarie și a răspuns doar o dată la o întrebare a judecătorului, spunând „Da, onorată instanță”, în legătură cu dreptul de a avea un proces rapid.

El a purtat o vestă de protecție împotriva suicidului și a fost prezent în sala de judecată în cătușe. Audierea de înregistrare a pledoariei este programată pentru 7 ianuarie 2026.

O sursă apropiată familiei a declarat pentru revista People că Nick Reiner, în trecut, a avut probleme de dependență încă din adolescență și a fost în reabilitare de cel puțin 18 ori până la vârsta de 22 de ani.

Potrivit aceleiași surse, el ar fi fost caracterizat ca „entitled” (cu sentiment de drept) și ar fi dorit „să trăiască o viață care nu exista”, iar aceste atitudini ar fi fost sursa unor dificultăți în relațiile de familie.

Aceeași persoană a spus: „Nick voia să trăiască o viață care nu exista.” și că „Nu voia să muncească, dar se aștepta să fie iubit așa cum era iubit și restul familiei sale”.

Sursele au menționat, de asemenea, că Rob și Michele Reiner „au simțit o vinovăție enormă” pentru că nu au reușit să‑l ajute pe Nick să își pună viața pe un curs stabil.

Nick Reiner a co‑scris cu tatăl său scenariul filmului Being Charlie (2015), inspirat parțial de propriile sale experiențe cu dependența. Regizorul Rob Reiner a declarat anterior că a sperat ca acest proiect să îi construiască încrederea de sine și să îl ajute în carieră.

La doar trei luni înainte de tragedie, în septembrie 2025, Rob Reiner afirmase într‑un interviu că fiul său era „într‑un loc foarte bun” și că nu a mai consumat droguri de peste șase ani, potrivit People.

Familia a transmis declarații de durere și solicitare de intimitate. Copiii Romy și Jake Reiner au spus:

„Cuvintele nu pot descrie durerea inimaginabilă pe care o trăim… Pierderea oribilă și devastatoare a părinților noștri… nu erau doar părinții noștri; erau cei mai buni prieteni ai noștri.”

Colegi din industrie au postat mesaje de condoleanțe, iar personalități precum Meg Ryan și alte nume importante din lumea divertismentului au vorbit despre impactul profesional și personal al lui Rob și Michele Reiner.

Lansarea ultimului film regizat de Rob Reiner, un concert‑film cu trupa Spinal Tap la Stonehenge, a fost amânată ca urmare a tragediei, informează surse media.