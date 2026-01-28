Câți locuitori ai Capitalei circulă gratuit cu STB și Metrorex. Categoriile scutite de plată

Gratuitatea în transportul public rămâne un subiect sensibil pentru bucureșteni, mai ales pe fondul scumpirilor recente și al discuțiilor despre noi majorări de tarife. În acest context, tot mai mulți călători vor să știe câte persoane beneficiază de transport gratuit în Capitală și care sunt categoriile care nu plătesc călătoriile cu STB și Metrorex.

În anul 2026, facilitățile acordate în transportul public de suprafață și la metrou sunt stabilite prin regulamentele oficiale ale Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov și ale operatorilor de transport. Contractele și regulamentele prevăd clar categoriile sociale care pot beneficia de gratuitate sau de reduceri, însă numărul exact al beneficiarilor nu este publicat oficial pentru perioada 2025–2026 de Societatea de Transport București sau de Metrorex.

Date mai vechi indicau existența a aproximativ 160.000 de titluri de gratuitate STB în urmă cu cinci ani, însă aceste cifre nu au fost confirmate prin statistici actualizate pentru anul 2026.

Potrivit informațiilor publicate de STB și TPBI, gratuitatea la transportul de suprafață este acordată pe baza abonamentului metropolitan sau a cardului nominal, în conformitate cu regulamentele în vigoare. De această facilitate beneficiază copiii cu vârsta sub 7 ani, elevii din învățământul preuniversitar acreditat sau autorizat, pe baza cardului de transport, precum și pensionarii cu domiciliul stabil în municipiul București.

De asemenea, pot circula gratuit veteranii de război, invalizii și văduvele de război, foștii deținuți politici, persoanele deportate sau persecutate politic, eroii Revoluției și urmașii acestora. Gratuitatea se aplică și angajaților Primăriei Municipiului București și ai instituțiilor subordonate administrației locale.

În afara gratuității totale, anumite categorii beneficiază de reducere de 50% la achiziționarea abonamentelor metropolitane, printre acestea aflându-se donatorii de sânge.

În cazul transportului subteran, regulile sunt stabilite separat, prin legislația națională și regulamentele interne ale Metrorex. Gratuitatea sau reducerile la metrou sunt acordate veteranilor, persoanelor cu dizabilități și altor categorii prevăzute de lege. Elevii pot beneficia de abonamente gratuite sau cu reducere, iar studenții pot avea facilități în anumite condiții stabilite de actele normative în vigoare.

Spre deosebire de STB, Metrorex nu oferă gratuitate universală pentru transportul cu metroul, iar fiecare categorie este reglementată distinct, în funcție de legislația aplicabilă transportului feroviar urban.

Transportul public din București ar putea deveni mai scump în perioada următoare, pe fondul dificultăților financiare ale administrației locale. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că sunt analizate majorări de tarife pentru STB, în contextul unei situații bugetare considerate critice.

Documentele aflate în analiză arată că o călătorie metropolitană de 90 de minute, care costă în prezent 3 lei, ar putea ajunge la 5 lei, iar două călătorii ar putea costa 10 lei. Pachetul de zece călătorii ar urma să crească de la 25 la 40 de lei. Sunt avute în vedere și majorări pentru abonamentele pe termen scurt și lung, inclusiv pentru abonamentele de 24 de ore, 72 de ore, șapte zile, lunare și anuale.

De asemenea, titlurile de călătorie integrate, care includ transportul de suprafață și metroul, ar putea fi scumpite, o călătorie STB–metrou de 120 de minute urmând să crească de la 7 la 9 lei.

În prezent, aceste modificări nu au fost aprobate oficial, însă documentele analizate indică direcția în care ar putea merge administrația locală, pe fondul presiunilor tot mai mari asupra bugetului alocat transportului public din Capitală.