Social Câți ani are inima ta? Calculatorul care îți arată asta







Un nou studiu condus de Northwestern Medicine a descoperit că majoritatea adulților din SUA au inima cu câțiva ani mai mare decât vârsta lor cronologică, uneori cu mai mult de un deceniu. Această diferență este mai mare în rândul bărbaților, al persoanelor cu venituri sau nivel de educație mai scăzut și al celor care se identifică ca fiind de culoare sau hispanici.

Studiul a creat un instrument online gratuit care calculează „vârsta cardiacă” a unei persoane pe baza riscului de boli cardiovasculare, utilizând date de rutină privind starea de sănătate, cum ar fi tensiunea arterială, nivelul colesterolului și dacă persoana fumează sau are diabet.

Calculatorul nu înlocuiește îngrijirea clinică și trebuie utilizat în consultare cu un medic. Studiul a fost publicat pe 30 iulie în JAMA Cardiology. În mod tradițional, riscul de boli cardiace a fost calculat ca procent, dar noul calculator reformulează acest risc ca vârstă, pentru a-l face mai ușor de înțeles pentru pacienți.

Calculatorul care arată vârsta inimii tale: nwkhanlab.shinyapps.io

Instrumentul are scopul de a ajuta medicii și pacienții să discute mai eficient riscul de boli cardiace, astfel încât aceștia să poată informa mai bine ce terapii pot preveni apariția atacurilor de cord, a accidentelor vasculare cerebrale sau a insuficienței cardiace.

Pentru a evalua calculatorul de vârstă, echipa l-a testat pe aproximativ 14.000 de adulți reprezentativi la nivel național din SUA, cu vârste cuprinse între 30 și 79 de ani, care au participat la Ancheta națională de sănătate și nutriție între 2011 și 2020.

În medie, ei au constatat că femeile aveau o vârstă cardiacă de 55,4 ani, comparativ cu o vârstă cronologică de 51,3 ani. În cazul bărbaților, diferența de vârstă era mai mare: o vârstă cardiacă medie de 56,7 ani, comparativ cu o vârstă cronologică medie de 49,7 ani. Aproape o treime dintre bărbații cu studii liceale sau mai puțin aveau o vârstă cardiacă cu peste 10 ani mai mare decât vârsta lor reală.

Noul calculator al vârstei cardiace are scopul de a susține discuțiile despre prevenire și, în ultimă instanță, de a îmbunătăți sănătatea tuturor oamenilor, în special a tinerilor adulți care nu se gândesc adesea la riscul de boli cardiace, informează medicalxpress.com.