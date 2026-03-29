Câte apartamente au, de fapt, Andreea Bănică și soțul ei. Cifra e amețitoare

Câte apartamente au, de fapt, Andreea Bănică și soțul ei. Cifra e amețitoare
Soții Mitrea sunt unii dintre cei mai înstăriți din showbiz, cel puțin așa reiese dintr-un podcast la care Andreea Bănică a participat. Asta pentru că au investit banii familiei în imobiliare.

Andreea Bănică are 53 de apartamente alături de soț

Artista este cea care a explicat la un podcast faptul că la capitolul imobiliare stă foarte bine. ”Avem 53 de apartamente, este un aparthotel de trei stele. Spun asta pentru că mulți când ajung acolo spun că arată de 5 și au pretenții de servicii de 5 stele.

Andreea Bănică,

Sursa foto: Instagram

Noi avem servicii de 3 stele, chiar mai mult de trei stele. Este un hotel pe care l-am clădit din groapă pentru că am cumpărat terenul la un moment dat când eu i-am spus soțului meu că suntem cei mai proști dacă nu facem o pensiune aici, ca să ne retragem la bătrânețe”, a spus cântăreața.

Picătura chinezească

Pentru că soțul ei s-a lăsat greu înduplecat, interpreta a fost ca picătură chinezească. ”Rădăcina te trage tot acasă. Azi așa, mâine așa, eu tot îi spuneam în fiecare vară. Vara eram mai mult pe la mare și la concerte și mereu îi spuneam același lucru.

A început numărătoarea inversă impusă de Uniunea Europeană. Din 2027, viața de zi cu zi ni se schimbă radical
Prețul rămâne criteriul decisiv în alegerea locuinței în 2026. Cu cât se vând apartamentele cu două și trei camere în București
Și la un moment dat mă plimbam cu Noa pe malul mării, el era la părinți acasă și la un moment dat îl sun: neapărat trebuie să facem o pensiune. Pentru că s-au mărit plajele și acum sigur va fi diferit”, a mai spus Andreea Bănică.

Dintr-o pensiune s-a făcut hotel

În cele din urmă, a reușit să își convingă soțul și au plecat să ”vâneze” terenul. ”L-am dus să ne plimbăm prin Eforie, să vedem unde am putea face pensiune, lucrurile s-au întâmplat în trei zile. Am luat terenul și acolo am stabilit să facem pensiunea.

El a făcut calculele și și-a dat seama că poate face mai mult de o pensiune. Și a făcut 5 etaje cu parcare subterană. E ca o casă pentru noi”, a mai explicat artista.

08:20 - Criză provocată de războiul din Iran va avea consecințe pe durata multor ani
08:10 - Trump, val de declarații ironice și insultătoare la adresa Arabiei Saudite și a prințului moștenitor Mohammed bin Salman
08:01 - Exclusiv. Ulei de floarea-soarelui în loc de motorină. Experimentul care îi costă scump pe șoferii din România
07:52 - Volodimir Zelenski, după ce Marco Rubio a numit declarațiile sale „o minciună”: Cea mai mare parte a aisbergului nu e...
07:48 - Aeroportul şi portul Shuwaikh, din Kuweit, atacate. Iranul ameninţă universităţile americane din Orientul Mijlociu. L...
07:43 - Marius Șumudică a fost dat afară de la Al-Okhdood după doar trei luni. A rezistat 14 etape în Saudi Pro League

Criză provocată de războiul din Iran va avea consecințe pe durata multor ani
Donald Trump își pune în practică ideile pe care le are de zeci de ani. Ce obiectiv avea președintele SUA
Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat
