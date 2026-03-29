Câte apartamente au, de fapt, Andreea Bănică și soțul ei. Cifra e amețitoare

Soții Mitrea sunt unii dintre cei mai înstăriți din showbiz, cel puțin așa reiese dintr-un podcast la care Andreea Bănică a participat. Asta pentru că au investit banii familiei în imobiliare.

Artista este cea care a explicat la un podcast faptul că la capitolul imobiliare stă foarte bine. ”Avem 53 de apartamente, este un aparthotel de trei stele. Spun asta pentru că mulți când ajung acolo spun că arată de 5 și au pretenții de servicii de 5 stele.

Noi avem servicii de 3 stele, chiar mai mult de trei stele. Este un hotel pe care l-am clădit din groapă pentru că am cumpărat terenul la un moment dat când eu i-am spus soțului meu că suntem cei mai proști dacă nu facem o pensiune aici, ca să ne retragem la bătrânețe”, a spus cântăreața.

Pentru că soțul ei s-a lăsat greu înduplecat, interpreta a fost ca picătură chinezească. ”Rădăcina te trage tot acasă. Azi așa, mâine așa, eu tot îi spuneam în fiecare vară. Vara eram mai mult pe la mare și la concerte și mereu îi spuneam același lucru.

Și la un moment dat mă plimbam cu Noa pe malul mării, el era la părinți acasă și la un moment dat îl sun: neapărat trebuie să facem o pensiune. Pentru că s-au mărit plajele și acum sigur va fi diferit”, a mai spus Andreea Bănică.

În cele din urmă, a reușit să își convingă soțul și au plecat să ”vâneze” terenul. ”L-am dus să ne plimbăm prin Eforie, să vedem unde am putea face pensiune, lucrurile s-au întâmplat în trei zile. Am luat terenul și acolo am stabilit să facem pensiunea.

El a făcut calculele și și-a dat seama că poate face mai mult de o pensiune. Și a făcut 5 etaje cu parcare subterană. E ca o casă pentru noi”, a mai explicat artista.