Monden

Andreea Bănică a dormit cu Liviu Vârciu în pat. Ce l-a scos din sărite pe Lucian Mitrea

Comentează știrea
Andreea Bănică a dormit cu Liviu Vârciu în pat. Ce l-a scos din sărite pe Lucian MitreaLucian Mitrea și Andreea Bănică. Sursa foto: Instagram/ Lucian Mitrea
Din cuprinsul articolului

Lucian Mitrea, soțul Andreei Bănică a făcut dezvăluiri la un podcast care o implică pe soție și pe Liviu Vârciu. Ba mai mult, Mitea a cerut ca Andreea să spună dacă Vârciu a avut și alte manifetsări față de ea.

Andreea Bănică, prinsă în fapt

Soțul artistei a povestit că au fost momente când Liviu Vârciu a stat cu cei doi în casă. Pentru că la acea vreme nu aveau foarte mult spațiu, soții Mitrea dormeau în pat și Liviu Vârciu pe jos. Până într-o zi... ”Dormeam noi doi în pat, seara și Vârciu care nu avea spațiu locativ, dormea pe jos. Și îi ziceam că eu plecam dimineața la facultate și ei dormeau de rupeau.

Andreea Bănică,

Sursa foto: Instagram

Și îi ziceam să nu se urce în pat. Și când m-am întors eu de la facultate era în pat, lângă Andreea. Și eu îi ziceam că l-am rugat frumos să nu se urce în pat, și el îmi spunea că era tare pe jos”, a explicat Lucian Mitrea.

”Au dormit luni întregi în pat”

Ba mai mult, soțul cântăreței spune că acest lucru nu s-a întâmplat o singură dată, ci constant pe perioada a luni întregi. ”Și făcea asta de zeci de ori, ce zeci de ori, că au fost luni întregi.

Copiii sub 16 ani din Marea Britanie scapă de interdicția pe rețelele sociale
Copiii sub 16 ani din Marea Britanie scapă de interdicția pe rețelele sociale
Iranul îl amenință cu moartea pe Donald Trump. Nu e prima oară
Iranul îl amenință cu moartea pe Donald Trump. Nu e prima oară

Și eu acum stau și mă întreb și mă gândesc, e prescrisă treaba, dar totuși să-mi zică dacă atunci când se suia în pat măcar o lua în brațe. Lui îi e frică de mine, nu ar recunoaște”, a mai spus Mitrea.

Artista nici n-a recunoscut nici n-a infirmat

Pe de altă parte Andreea Bănică pare că îl ține în șah pe soțul ei cu privire la dilema acestuia care provine din tinerețe. Nu de alta, dar pentru că nu a venit la podcast, ci doar a sunat, nu i-a răspuns. Dacă a fost ceva între ea și Liviu Vârciu, numai cei doi știu.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:39 - Copiii sub 16 ani din Marea Britanie scapă de interdicția pe rețelele sociale
15:34 - Scumpiri fără oprire la benzină și motorină în Republica Moldova, în ciuda reducerii cotațiilor internaționale
15:26 - Iranul îl amenință cu moartea pe Donald Trump. Nu e prima oară
15:17 - Proiectul de buget pe 2026, făcut public. Cum vor fi împărțiți banii
15:08 - Volodimir Zelenski vine joi în România pentru o vizită oficială
15:04 - Instrumentele care fac diferența în machiajul de zi cu zi

HAI România!

Fost șef SIE, despre posibila interceptare la Cotroceni a președintelui Nicușor Dan: E o aberație
Fost șef SIE, despre posibila interceptare la Cotroceni a președintelui Nicușor Dan: E o aberație
Cultură de Sin City. Taclale de boomeri
Cultură de Sin City. Taclale de boomeri
Nicușor se teme de spioni
Nicușor se teme de spioni

Proiecte speciale