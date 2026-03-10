Andreea Bănică a dormit cu Liviu Vârciu în pat. Ce l-a scos din sărite pe Lucian Mitrea

Lucian Mitrea, soțul Andreei Bănică a făcut dezvăluiri la un podcast care o implică pe soție și pe Liviu Vârciu. Ba mai mult, Mitea a cerut ca Andreea să spună dacă Vârciu a avut și alte manifetsări față de ea.

Soțul artistei a povestit că au fost momente când Liviu Vârciu a stat cu cei doi în casă. Pentru că la acea vreme nu aveau foarte mult spațiu, soții Mitrea dormeau în pat și Liviu Vârciu pe jos. Până într-o zi... ”Dormeam noi doi în pat, seara și Vârciu care nu avea spațiu locativ, dormea pe jos. Și îi ziceam că eu plecam dimineața la facultate și ei dormeau de rupeau.

Și îi ziceam să nu se urce în pat. Și când m-am întors eu de la facultate era în pat, lângă Andreea. Și eu îi ziceam că l-am rugat frumos să nu se urce în pat, și el îmi spunea că era tare pe jos”, a explicat Lucian Mitrea.

Ba mai mult, soțul cântăreței spune că acest lucru nu s-a întâmplat o singură dată, ci constant pe perioada a luni întregi. ”Și făcea asta de zeci de ori, ce zeci de ori, că au fost luni întregi.

Și eu acum stau și mă întreb și mă gândesc, e prescrisă treaba, dar totuși să-mi zică dacă atunci când se suia în pat măcar o lua în brațe. Lui îi e frică de mine, nu ar recunoaște”, a mai spus Mitrea.

Pe de altă parte Andreea Bănică pare că îl ține în șah pe soțul ei cu privire la dilema acestuia care provine din tinerețe. Nu de alta, dar pentru că nu a venit la podcast, ci doar a sunat, nu i-a răspuns. Dacă a fost ceva între ea și Liviu Vârciu, numai cei doi știu.