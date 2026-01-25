Cătălin Predoiu a făcut o paralelă istorică inedită între campaniile de dezinformare din perioada 1857-1859 și provocările erei digitale

Cătălin Predoiu a transmis, la marcarea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, un mesaj diferit în discursul public, depășind tonul strict ceremonial. Ministrul Afacerilor Interne a folosit contextul Zilei Unirii pentru a propune o reflecție aplicată asupra prezentului, pornind de la lecțiile trecutului. În locul unei simple evocări istorice, mesajul său a scos în evidență mecanismele prin care voința publică poate fi influențată sau deturnată. Paralelele trase între secolul al XIX-lea și realitățile erei digitale au conturat ideea că provocările legate de adevăr, manipulare și coeziune nu sunt noi, ci doar adaptate vremurilor.

În debutul mesajului său, ministrul Predoiu, cunoscut ca „Mr.Schengen”, a subliniat că Unirea Principatelor Române nu trebuie privită exclusiv ca un moment festiv sau comemorativ. El a reamintit contextul complicat în care s-a produs acest act și efortul colectiv necesar pentru transformarea unei aspirații într-o decizie politică asumată. Predoiu a insistat asupra ideii că succesul Unirii a fost posibil prin organizare, curaj și o voință publică ferm exprimată. Această clarificare vine ca un răspuns la tentația de a reduce evenimentul la o simplă pagină de manual, fără a înțelege mecanismele politice din spatele lui.

„Astăzi, 24 ianuarie, sărbătorim Unirea Principatelor Române — o realizare a oamenilor și a liderilor vremii, făcută prin curaj, organizare și inteligență politică. Unirea nu a fost un gest simbolic, ci un proiect național construit pas cu pas: o voință publică exprimată, apărată și transformată în decizie politică”.

Cea mai puternică parte a mesajului a fost paralela istorică trasată între anii premergători Unirii și actuala eră a comunicării digitale. Cătălin Predoiu a amintit că, între 1857 și 1859, spațiul public românesc a fost marcat de presiuni, manipulări și campanii menite să submineze ideea Unirii. A evidențiat faptul că lupta pentru adevăr nu este o invenție a secolului XXI, ci o constantă a istoriei politice românești. Prin această comparație, ministrul a sugerat că schimbarea canalelor de comunicare nu a eliminat riscul dezinformării, ci doar l-a amplificat.

„În anii 1857–1859, drumul către Unire a însemnat și o bătălie pentru adevăr. Au existat presiuni, încercări de a reflecta deformat voința publică, zvonuri și campanii menite să sperie și să dezbine. Nu întâmplător, în 1857, alegerile pentru Divanul ad-hoc din Moldova au ajuns să fie anulate și repetate, din cauza falsificării listelor electorale și a manipulărilor repetate. Se răspândeau teme precum: „Unirea aduce haos”, „nu e legală și se va anula”, „nu va fi recunoscută”, „o parte îi va domina pe ceilalți”, „e un plan al străinilor, nu al românilor”. Canalele erau cele ale vremii: foi volante, broșuri, ziare partizane, scrisori și „informații pe surse” transmise din om în om. În ciuda acestora, românii au ales discernământul, iar liderii unioniști au ales construcția: să explice, să mobilizeze, să negocieze și să transforme o aspirație într-un fapt împlinit.”

În finalul mesajului transmis ieri, Cătălin Predoiu a adus discuția în prezent, atrăgând atenția asupra responsabilității individuale în spațiul online. El a arătat că viteza cu care circulă informațiile astăzi face ca discernământul să devină nu doar o virtute personală, ci un act de civism și patriotism. Ministrul a subliniat că democrația presupune dreptul la critică, dar și obligația de a nu deveni vectori ai manipulării. În acest context, lecția Unirii rămâne actuală: unitatea și luciditatea sunt condiții esențiale pentru reziliența unei societăți.

„În contextul prezent, al comunicării online facile și rapide, care poate ajunge instantaneu la milioane de cititori, devine din ce în ce mai important un gest simplu, care capătă valențe de civism și patriotism: înainte de a distribui o informație care „aprinde” frica sau ura, să verificăm, pe cât posibil, seriozitatea sursei și, eventual, să reconfirmăm informația din alte surse publice. Să trecem informațiile primite prin propriul „filtru” al gândirii. Într-o democrație, critica e un drept, iar exercițiul său este necesar — dar e important ca rațiunea trează să păzească mereu acest drept de manipularea care urmărește dezbinarea și care ne poate slăbi pe toți. Înțelegem treptat, din ce în ce mai clar, cât de mult ne afectează viața reală ceea ce „se (de)construiește” în mediile de comunicare online.”

Mesajul s-a încheiat cu un apel simbolic și ferm la coeziune și responsabilitate civică, ministrul transmițând: „La mulți ani de Ziua Unirii! La mulți ani, România — construită prin voința oamenilor și prin decizii curajoase, care au pus interesul național mai presus de orice”.