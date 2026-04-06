Cât va lipsi Daniel Bîrligea de la FCSB după ce a suferit o ruptură de tendon

Daniel Bîrligea va lipsi tot sezonul după o ruptură de tendon la coapsă. FCSB pierde o piesă importantă din atac, iar Mirel Rădoi are opțiuni limitate.

FCSB a primit o veste nefavorabilă în privința lui Daniel Bîrligea, atacant care nu va mai putea evolua tot restul sezonului. Problemele medicale au apărut după ultima acțiune a echipei naționale, unde jucătorul a fost utilizat atât în partida cu Turcia, cât și în amicalul cu Slovacia.

După aceste meciuri, fotbalistul a acuzat dureri în zona coapsei. Investigațiile medicale, inclusiv un RMN, au confirmat gravitatea situației. Diagnosticul indică o ruptură de tendon la coapsă, care necesită o perioadă de recuperare de aproximativ două luni.

Absența lui Bîrligea afectează serios compartimentul ofensiv al FCSB. Atacantul era una dintre principalele opțiuni din ofensivă, iar lipsa lui reduce semnificativ variantele disponibile pentru finalul sezonului.

Jucătorul nu a făcut deplasarea la Botoșani, semn că situația sa medicală era deja clară înaintea anunțului oficial. În aceste condiții, echipa va trebui să încheie sezonul fără aportul unuia dintre cei mai importanți oameni din atac.

În lipsa lui Bîrligea, staff-ul tehnic trebuie să regândească formula ofensivă. Variantele disponibile sunt Mamadou Thiam și Alex Stoian, în timp ce Florin Tănase și David Miculescu pot fi folosiți în avanposturi, deși nu sunt atacanți centrali de meserie.

Situația devine cu atât mai delicată cu cât perioada coincide cu un moment important al sezonului, iar lipsa unui vârf consacrat poate influența randamentul echipei.

Înaintea partidei amicale cu Slovacia, existau deja semnale legate de problemele musculare ale jucătorului. Cu toate acestea, el a fost trimis pe teren ca titular.

„Bîrligea are probleme musculare, să vedem cum trece de antrenament. Dacă face tot antrenamentul bine, va fi apt de joc. E posibil să fie ceva schimbări, dacă meciul ăsta s-a transformat în amical trebuie să fie văzuți și alți jucători în acțiune”, a declarat Andrei Vochin, înainte de starul meciului.

Cu Slovacia, Daniel Bîrligea a fost titular, însă înlocuit la pauză, din cauza unor probleme la coapsă.