Cât te costă să pleci din București într-un loc unic pe pământ, Marea Sargaselor

În mijlocul Oceanului Atlantic există un loc care sfidează aproape orice regulă geografică pe care o știm. Nu are țărmuri, nu are plaje și nici orașe. Este o mare fără margini, înconjurată doar de curenți oceanici puternici, care o delimitează ca pe o insulă invizibilă. Marea Sargaselor pare, la prima vedere, un spațiu liniștit, aproape inert. Dar această liniște ascunde una dintre cele mai complexe și fragile lumi marine de pe planetă.

Pentru mulți, ideea de a ajunge acolo pare desprinsă dintr-un roman de aventuri. Și, într-un fel, chiar așa este. Nu doar distanța o face specială, ci și modul în care trebuie să ajungi acolo, dar și costurile implicate. Însă înainte de a vorbi despre bani, trebuie înțeles de ce acest loc este atât de unic.

Marea Sargaselor nu seamănă cu nicio altă mare. Nu este delimitată de continente, ci de curenți oceanici care creează un fel de „graniță fluidă”. Suprafața sa este acoperită de alge sargassum, de culoare maro-aurie, care plutesc lent, formând adevărate insule vegetale.

Privită de sus, această mare pare calmă și uniformă. Nu există valuri care să se spargă de stânci și nici zgomotul obișnuit al litoralului. Totul este tăcut, aproape hipnotic. Tocmai această liniște i-a speriat pe primii navigatori. În 1492, Cristofor Columb nota că echipajul său se temea că navele vor rămâne blocate în această „pădure plutitoare”.

În realitate, aceste alge nu sunt doar un decor exotic. Ele reprezintă un ecosistem extrem de important. Cercetătorii le descriu ca pe niște „insule de habitat”, pentru că adăpostesc o varietate impresionantă de viețuitoare.

Sub covorul de alge se ascunde o lume în miniatură. Creveți, crabi, pești colorați și numeroase specii de nevertebrate trăiesc aici, unele dintre ele exclusiv în acest habitat. Peste 100 de specii sunt dependente direct de aceste structuri plutitoare.

Pentru multe animale marine, Marea Sargaselor este un punct de plecare. Țestoasele tinere își petrec primele luni de viață ascunse printre alge, unde sunt protejate de prădători. Țiparii europeni și americani își încep aici ciclul vieții, sub forma unor larve aproape transparente. După ani întregi petrecuți în ape dulci, aceștia revin exact în această zonă pentru a se reproduce, într-un proces care încă ridică semne de întrebare pentru oamenii de știință.

În același timp, mari prădători precum rechinii sau tonii traversează zona, iar balenele cu cocoașă o străbat sezonier. Deasupra, păsări marine precum pufinii de Bermuda caută hrană în apropierea acestor „insule” naturale.

Această biodiversitate transformă Marea Sargaselor într-un adevărat nod ecologic al Atlanticului, un loc în care viața începe, se dezvoltă și apoi se răspândește pe mii de kilometri.

Dincolo de rolul său biologic, această mare are și o funcție climatică esențială. Apa de la suprafață atinge temperaturi ridicate vara, ajungând la aproximativ 28–30°C, în timp ce iarna scade la 18–20°C. Aceste variații contribuie la un mecanism complex de circulație a apei, care influențează clima de pe ambele maluri ale Atlanticului.

Practic, Marea Sargaselor funcționează ca un „motor termic” natural, scrie Earth. Ea ajută la redistribuirea căldurii și stabilizează tiparele meteorologice. În același timp, absoarbe cantități semnificative de dioxid de carbon din atmosferă, contribuind la reglarea climatului global.

Cercetările realizate pe termen lung au arătat că această regiune stochează tot mai multă căldură, un semn clar al schimbărilor climatice. Oamenii de știință avertizează că modificările din această zonă ar putea influența precipitațiile și temperaturile la scară largă.

Ajungem și la partea practică: cât te costă să pleci din București către acest loc unic? Primul pas este zborul transatlantic. Un bilet de avion din București către New York, în sezonul de vară, ajunge în jurul valorii de 3.600 de lei de persoană. De aici, călătoria continuă spre Bermuda, cel mai apropiat punct locuit de Marea Sargaselor, iar acest segment mai adaugă aproximativ 1.600 de lei.

Așadar, doar transportul aerian ajunge la circa 5.200 de lei de persoană. Însă aici lucrurile devin cu adevărat complicate.

Nu există rute turistice clasice către Marea Sargaselor. Nu găsești feriboturi, excursii organizate sau pachete de vacanță obișnuite. Singurele variante reale sunt cu ajutorul unui yacht privat, o opțiune extrem de costisitoare sau croaziere speciale, organizate foarte rar și la prețuri ridicate.

Costurile pentru aceste variante pot urca rapid la câteva mii sau chiar zeci de mii de euro, în funcție de durata și tipul expediției. Practic, accesul în mijlocul acestei mări este limitat și exclusivist.

Deși pare un loc neatins de civilizație, Marea Sargaselor nu este ferită de problemele moderne. Din cauza curenților care o delimitează, aici ajung cantități semnificative de deșeuri marine. Plasticul, echipamentele de pescuit abandonate și alte resturi se adună în această zonă, afectând ecosistemul. În același timp, traficul maritim intens produce zgomot subacvatic și perturbă viața marină. Plasele și deșeurile pot deveni capcane pentru țestoasele tinere sau alte animale.

Schimbările climatice agravează situația. Straturile de apă caldă reduc circulația oxigenului și afectează dezvoltarea planctonului. În plus, algele sargassum, care definesc această mare, au început să prolifereze excesiv în alte regiuni, iar atunci când se descompun, pot elibera gaze cu efect de seră.

Marea Sargaselor este mult mai mult decât un punct pe hartă. Este un sistem vital care leagă ecosisteme, influențează clima și susține viața marină la scară globală. Pierderea acestui echilibru ar avea consecințe greu de anticipat. Țiparii ar putea pierde locul în care își încep viața, balenele ar putea rămâne fără hrană, iar tiparele meteorologice ar putea suferi schimbări majore. Deși nu este o destinație turistică clasică, importanța ei depășește orice atracție de vacanță.

Pentru cei care visează să ajungă acolo, costurile sunt mari, iar accesul este dificil. Dar poate că tocmai acest lucru a ajutat-o să rămână, până acum, relativ protejată. Într-o lume în care totul pare accesibil, Marea Sargaselor rămâne un mister. Un loc tăcut, dar esențial, care ne amintește că unele dintre cele mai importante lucruri de pe planetă nu sunt cele pe care le vedem cel mai des, ci cele pe care abia începem să le înțelegem.