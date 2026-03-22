Feminizarea accelerată transformă profund societatea islandeză. Egalitatea impusă nu garantează performanța

Dezbaterile despre egalitatea de gen au devenit tot mai prezente în spațiul public, fiind adesea asociate cu ideea de progres social și modernizare a instituțiilor, potrivit European Conservative.

În ultimele decenii, numeroase state occidentale au adoptat politici menite să reducă diferențele dintre femei și bărbați în educație, politică și piața muncii. Islanda este frecvent prezentată drept modelul suprem al acestor eforturi, ocupând de ani buni primul loc în Indicele Global al Diferenței de Gen al Forumului Economic Mondial.

Cu toate acestea, dincolo de statisticile oficiale și imaginea de succes, apar tot mai des voci critice care pun sub semnul întrebării consecințele acestor transformări rapide. Editorialul de față analizează cazul Islandei și argumentează că avansul accelerat al feminizării instituțiilor poate genera efecte sociale, culturale și politice neașteptate.

Pornind de la exemple din educație, justiție și viața publică, Íris Erlingsdóttir propune o reflecție asupra echilibrului dintre egalitate, merit și funcționarea eficientă a instituțiilor într-o societate contemporană.

Redăm mai jos editorialul jurnalistei din Islanda, publicat în European Conservative:

„Islanda clipește din nou roșu. Considerată „cea mai egală” societate a lumii, Islanda se află pe primul loc în Indicele Global al Diferenței de Gen al Forumului Economic Mondial cu un scor de 92,6% — singura țară peste 90% și conducând fără precedent 16 ani consecutivi.

Totuși, exact când prăbușirea financiară a Islandei din 2008 — alimentată de dereglementarea extremă, levier extrem de mare și negare colectivă — a servit drept canarul în mina de cărbune pentru criza financiară globală, semnele de alarmă apar din nou pe insulă.

Nicăieri în lume nu a avansat feminizarea mai mult și mai rapid decât în Islanda. Femeile domină în toate domeniile vieții, în special în educație — majorități covârșitoare în științe umaniste, formarea profesorilor și înscrierile universitare în general sunt puternic orientate către femei — și dețin majoritatea rolurilor de conducere de top.

Este aceeași dinamică: un adoptator timpuriu al politicilor extreme. În 2008, a fost finanțare laissez-faire; Acum, Nr. de Lege. Egalizarea agresivă a genului din 10/2008 a impus înclinarea artificială a balanței, provocând schimbări instituționale rapide și consecințe vizibile în aval.

Pentru prima dată, femeile ocupă practic toate vârfurile puterii din Islanda: nu este vorba doar de o creștere a participării feminine — este Marea Feminizare, așa cum a numit-o Helen Andrews în octombrie anul trecut în articolul său controversat pentru revista American Compact: instituții cheie care trec de la majoritate masculină la majoritate feminină într-o viteză fără precedent. Niciodată până acum femeile nu au deținut o asemenea dominație instituțională și putere politică atât de cuprinzătoare.

Marea Feminizare nu este o teorie abstractă; este o revoluție istorică care se desfășoară în timp real în mica Islandă hiper-progresistă.

De decenii, ni s-a spus că Occidentul suferă din cauza patriarhatului. Realitatea, însă, este că intrăm pe teritoriul matriarhatului, fără precedent istoric pentru succes de durată. Islanda exemplifică finalul: femeile ocupă acum aproape toate rolurile de conducere de top, de la președinta și activista pentru drepturile persoanelor gay Halla Tómasdóttir, prim-ministrul Kristrún Frostadóttir și ministrul de externe Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, până la șefii partidelor coaliției (toate trei conduse de femei), directorul procuraturii publice, directorul sănătății, președintele Parlamentului, episcopul Bisericii Luterane de Stat Islandeze (o mamă și activistă "trans"), primarul Reykjavík și rectorii tuturor universităților importante.

Totuși, sub strălucirea progresivă a Islandei, apar fisuri sociale profunde: crize de sănătate mintală, rate ale depresiei cronice, utilizarea exorbitantă a antidepresivelor, presiuni economice, creșterea vertiginoasă a costurilor vieții și o cultură care prioritizează tot mai mult siguranța emoțională și coeziunea în detrimentul realismului dur, rigurozității obiective și dezbaterii — în detrimentul meritului și realismului. Dacă efectele ulterioare ale feminizării vor lovi cel mai puternic aici, restul Occidentului ar trebui să fie atent.

Andrews scrie: „Wokeness-ul nu este o ideologie nouă, o consecință a marxismului sau un rezultat al deziluziei post-Obama”. Este, de fapt, un tip de comportament feminin instituționalizat.

Așa cum subliniază ea, cronologia corespunde schimbării. Psihologia, editura și mass-media s-au feminizat în mod similar la nivel mondial. Exemple din SUA abundă — angajații New York Times majoritar femei până în 2018 (acum 55%); facultăți de medicină în 2019, profesorat în 2023 — dar dezechilibrele din Islanda sunt extreme.

La Universitatea din Islanda, femeile reprezintă acum 58% din personalul academic și cadrele didactice, devenind majoritare din perioada 2018–2019. Femeile reprezintă aproximativ 65–69% din totalul studenților (conform clasamentelor recente Times Higher Education, mult peste mediile OECD), iar Islanda conduce această ofensivă.

Islanda investește resurse extraordinare în educație — cu cheltuieli de 5,6–6,7% din PIB (mult peste media OECD de 4,7–5,1%) și cheltuieli per elev de aproximativ 15.040 € la toate nivelurile, depășind cu mult normele OECD. Aceasta finanțează salariile mari ale profesorilor. Sistemul educațional din Islanda este dominat covârșitor de femei: femeile reprezintă 80% din totalul profesorilor, una dintre cele mai ridicate rate din OCDE.

Rezultatele, însă, sunt condamnatoare: cheltuieli generoase care oferă o „capital” excepțională, dar rezultate PISA medii sau sub medie și o scădere pe termen lung a competențelor de bază. În PISA 2022, tinerii islandezi de 15 ani au obținut scoruri mult sub mediile OECD pe toate planurile — 459 la matematică (OECD: 472), 436 la citire (OECD: 476) și 447 la științe (OECD: 485) — plasând Islanda aproape de ultimul loc dintre colegii nordici și europeni cu cheltuieli mari.

Scorurile au scăzut constant pe parcursul a două decenii (de exemplu, cititul a scăzut cu 70 de puncte față de 2000, matematica a scăzut cu 36 de puncte doar față de 2018), depășind majoritatea slide-urilor colegilor și echivalentând cu aproximativ un an de pierdere de învățare în ciclurile recente.

Acesta este sectorul educațional feminizat în microcosmos: femeile reprezintă 80–85% dintre profesorii din învățământul primar și inferior (cu preșcolari aproape de 94%), iar peste 90% dintre elevii din programele de formare a profesorilor de la Universitatea din Islanda sunt femei.

Sistemul prioritizează siguranța emoțională, incluziunea, reducerea competiției și „grija” în detrimentul provocării riguroase, rigurii bazate pe merit și aplicării cunoștințelor. Costurile mari cumpără acces și echitate, dar nu competență sau „inteligență”.

Ceea ce are Islanda de arătat pentru investițiile sale sunt săli de clasă aurite unde empatia domnește, elevii rămân în urmă în rezolvarea problemelor reale, băieții se dezangajează mai brusc, iar națiunea plătește scump pentru rezultate care sunt în urma unor sisteme mult mai puțin generoase.

Experimentul educațional din Islanda — feminizare extremă susținută de cheltuieli opulente — nu oferă excelență, ci mediocritate mascată ca progres. Canarul nu doar șuiere; pică testul.

„Amenințarea reprezentată de wokeness poate fi mare sau mică, în funcție de industrie," scrie Andrews. „E trist că departamentele de engleză sunt toate feminizate acum, dar viața de zi cu zi a majorității oamenilor nu este afectată de asta. Alte domenii contează mai mult.” Domeniul pe care Andrews îl sperie cel mai mult este legea:

Toți depindem de un sistem juridic funcțional și, ca să fim sinceri, statul de drept nu va supraviețui profesiei juridice devenind majoritar femei. Statul de drept nu înseamnă doar să scrii reguli. Înseamnă să-i urmezi chiar și atunci când duc la un rezultat care îți atinge coardele sensibile sau contravine intuiției tale despre care partid este mai simpatic.

Pe măsură ce femeile ocupă funcțiile judiciare, sistemul de justiție se îndreaptă spre sentimente și relații în detrimentul regulilor.

Dacă aceste priorități se manifestă în instituții feminizate, atunci statul de drept al Islandei este în pericol. Directorul procuraturii din Islanda este (desigur) femeie. Treisprezece procurori lucrează sub comanda ei, dintre care nouă sunt femei. Rămân patru bărbați, dintre care doi sunt procurori adjuncți.

Cea mai cunoscută victimă a tendinței islandeze de a pune sentimentele feminine în detrimentul faptelor, indiferent de lege, este fostul director adjunct al procuraturii din Islanda, Helgi Magnús Gunnarsson. Șeful său, directorul procurorului public Sigríður Friðjónsdóttir, a declarat că comentariile controversate ale lui Gunnarsson că afirmațiile multor imigranți privind persecuția în țările lor de origine (pentru a obține statut de azil în Islanda) bazate pe preferințele lor sexuale sunt suspecte, au arătat „prejudecăți împotriva imigranților, persoanelor gay și lesbienelor”.

Pentru aceasta, superioara lui Gunnarsson, Friðjónsdóttir, ea însăși lesbiană, a decis să „păstreze toate cazurile departe de el” și să „refuze munca sa”. Aceasta în ciuda legii, care prevede clar că doar ministrul justiției are puterea de a interfera cu statutul de angajat al directorului adjunct al procuraturii.

Statul de drept cere o loialitate riguroasă față de obiectivitate și fapte, chiar dacă rezultatele sunt incomode sau dăunătoare.

Femeile prioritizează empatia, siguranța și coeziunea în detrimentul raționalității, riscului și meritului. Psihologia morală confirmă diviziunea: femeile pun accent pe grijă; Bărbații pun dreptatea pe primul loc. Sistemele conduse de bărbați funcționează pe reguli și obiectivitate; Cele majoritar feminine tind spre sentimente, relații și prejudecăți. Femeile nu suportă libertatea de exprimare la fel de mult cum nu ne plac faptele: sondajele întrebând ce este mai important, libertatea de exprimare sau o societate "egală", două treimi dintre noi susțin o societate "egală", în timp ce două treimi dintre bărbați susțin libertatea de exprimare.

De ce este totul mai rău în Islanda, cel mai mare tărâm al viselor Valkiriilor al Occidentului?

Viața cu siguranță nu este mai sigură, mai productivă sau mai accesibilă decât era acum un sfert de secol. Statutul de „cel mai egal” al Islandei contrazice puternic realitatea: țara ocupă locul șapte cel mai scump în totalul Indicelui Costului Vieții 2026 al Numbeo, impulsionat puternic de locuințe.

Din 2000, prețurile imobiliare au crescut dramatic, cu o creștere cumulativă de aproximativ 710–712% (ajustat pentru inflație, creșterea este în jur de 300–400%). Per ansamblu, Islanda se află printre primele 10–15% dintre cele mai scumpe și cele mai puțin accesibile piețe de locuințe din lume. Este doar în urma unor locuri precum Elveția, Singapore și Bermuda, unde locuințele sunt factorul dominant.

Promisiunile Islandei privind egalitatea întâmpină ziduri economice dure, mai ales pentru familii și tineri. Salariile ridicate și paritatea de gen nu se traduc prin locuințe accesibile. Creditele ipotecare ca procent din venituri oscilează între 82–85%, fiind unul dintre cele mai ridicate la nivel global, ceea ce înseamnă că cumpărătorii obișnuiți își cheltuiesc cea mai mare parte a veniturilor pe datorii imobiliare — mult peste mediile OECD și contribuind la epuizare și întârzierea formării unei familii.

Nu e de mirare că sănătatea mintală a scăzut drastic: Islanda se clasează constant pe primul loc în Europa la utilizarea antidepresivelor (prevalență mult peste cea nordică, cu creșteri pe termen lung), 16% raportând depresie cronică. În Valkyrie Equality Dreamland, majoritatea mamelor invocă epuizarea la locul de muncă.

De ce este totul mai rău în cea mai „egală” țară a lumii? Poate pentru că am eradicat „cele patru virtuți cardinale” pe care strămoșii noștri, conform sagarelor noastre islandeze, credeau că „ar trebui să caracterizeze fiecare persoană decentă: înțelepciune, dreptatea, umilința... putere”.

Denigrarea masculinității și a calităților tradiționale masculine — precum bărbăția, onoarea, forța fizică, curajul și integritatea — lasă un vid pe care femeile sunt fizic și mental incapabile să-l umple la scară largă și pe termen lung.

Bărbații, privați de oportunități pentru progres și productivitate, se retrag sau se deconectează. Societatea funcționează pe baza emoțiilor, viselor și codependenței în loc de realism și curaj.

Guvernanța feminină prioritizează protecția individuală — copilul, vulnerabilii — în detrimentul grupului, favorizând discuția și anecdotele în locul dezbaterii, logicii și realităților dure.

Cu toate acestea, nu ezităm să sacrificăm femeile pe altarul feminismului. Trimiterea femeilor în luptă sau în poliție cu risc ridicat nu este împuternicire—este o pervertire.

Îți amintești de agentele femei ale Serviciului Secret care îl protejau pe președintele Trump ghemuindu-se în spatele lui în timpul unei tentative de asasinat? A fost un răspuns firesc, dar incompatibil cu datoria. A fost pur și simplu o trezire la realitate.

Democrația și statul de drept cer obiectivitate neclintită și dedicare față de adevăr. Guvernarea majoritară feminină, indiferent de merit, riscă kakistocrația — conducerea celor mai puțin competenți — sau chiar idiocrația. Islanda exemplifică acest lucru. Legea nr. 10/2008 a impus o egalizare agresivă „intenționată” a genului la locul de muncă, înclinând artificial balanța în favoarea femeilor.

Poziții care nu erau necesare au fost inventate pentru femei; Partidele politice au plasat femeile necalificate în topul listelor pentru imagine. Universitățile cenzurează ideile „periculoase” sau „dăunătoare” pentru a proteja emoțiile. Legile și regulile privind imigrația sunt încălcate sau ignorate dacă aplicarea legii ar putea răni sentimentele cuiva.

Asta trebuie să înceteze. După cum scrie Andrews, feminizarea este inginerie socială; Dacă elimini greutățile artificiale care favorizează femeile, se prăbușește într-o generație.

Eliminați pozițiile inutile create pentru cote. Desființează departamentele de HR concepute pentru medii „prietenoase” care adesea alienează și sunt ostile față de bărbați. Abordați capcana celor două venituri prin politici care să permită familiilor care susțin singur familia financiară.

Dominația aproape totală feminină a Islandei în rolurile principale dezvăluie finalul: o societate care se îndreaptă spre ruină. Pe măsură ce femeile domină guvernanța și instituțiile, sistemele se orientează spre îngrijire în detrimentul regulilor. Controlul aproape total feminin al Islandei asupra rolurilor de vârf dezvăluie ironia: „cea mai egală” națiune se apropie de una fără instituții care caută adevărul, granițe robuste, stat de drept și realism bazat pe merit. Riscăm să devenim prima idiocrație — dacă nu restabilim echilibrul înainte să fie prea târziu. Traiectoria Islandei nu este un paradis—este un semnal de avertizare.

Canarul cântă din nou. Vom asculta înainte să se prăbușească mina?”

Cazul Islandei, expus de jurnalista Íris Erlingsdóttir, editor și fostă reporteră TV la Channel 2 în Islanda, sugerează că egalitatea transformată în dogmă și aplicată prin inginerie socială agresivă poate produce efecte contrare celor promise.

O societate stabilă nu se construiește pe dominația unui sex asupra celuilalt, ci pe echilibru, merit și respect pentru realitate. Când instituțiile prioritizează emoția în locul regulilor, iar reprezentarea înlocuiește competența, fundamentul statului de drept și al performanței sociale începe să se erodeze.

Experiența islandeză ar trebui privită nu ca un model incontestabil, ci ca un avertisment. Dacă Occidentul ignoră aceste semnale, riscă să repete același experiment – și aceleași erori – la o scară mult mai mare.