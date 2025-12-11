Cât te costă o escapadă la Târgul de Crăciun din Viena. Două nopți de cazare pot ajunge la 13.000 de lei

Viena se transformă, în perioada sărbătorilor de iarnă, într-un adevărat tărâm feeric. Luminițe colorate, colinde tradiționale și arome de scorțișoară, vin fiert și dulciuri parfumate umplu străzile capitalei austriece, atrăgând vizitatori din întreaga lume. Pentru cei care plănuiesc o escapadă de două nopți de cazare, tarifele la hoteluri variază semnificativ în funcție de proximitatea față de târg. Un hotel situat la 1,8 km de piața principală costă aproximativ 2.410 lei pentru două nopți, în perioada 20-22 decembrie, potrivit ofertelor disponibile pe Booking.

Pentru cei care preferă confortul unui hotel premium situat la doar 0,7 km de târg, prețul urcă până la 13.000 de lei pentru aceeași perioadă. Cazarea reprezintă astfel o parte importantă a bugetului necesar pentru a vizita Viena în pragul sărbătorilor.

Vinul fiert, sau renumitul „Punsch”, este o atracție a fiecărui târg, iar în 2025 prețul acestuia a crescut ușor, cu 0,50 euro față de anul trecut, conform informațiilor publicate pe blogul chefdevacanță.ro. Răcoritoarele costă aproximativ 4,50 euro pentru o sticlă de jumătate de litru, iar pentru pahare se plătește o garanție de 5 euro, returnabilă la predarea acestora.

La capitolul gustări, prețurile pornesc de la 4 euro pentru cartofi prăjiți, 7,5 euro pentru un langos simplu, 7,9 euro pentru un hot dog și până la 8 euro pentru clătite. Castanele coapte costă între 3,5 și 5 euro, în funcție de porție.

Târgurile de Crăciun din Viena au o istorie îndelungată, care datează încă din 1296, când Albrecht I le-a acordat locuitorilor orașului dreptul de a organiza un „Krippenmarkt”, sau târg de Decembrie. De-a lungul secolelor, tradiția s-a păstrat și s-a dezvoltat, astfel că astăzi peste 20 de piețe de Crăciun răspândite prin oraș oferă cadouri artizanale, delicii culinare și o atmosferă festivă unică.

Cel mai cunoscut târg de Crăciun din Viena este Christkindlmarkt de la Rathausplatz, piața aflată în fața Primăriei. În 2025, târgul se desfășoară între 14 noiembrie și 26 decembrie, zilnic între orele 10:00 și 22:00, iar pe 24 decembrie între 10:00 și 18:30. Accesul este gratuit.

Rathausplatz găzduiește peste 100 de căsuțe festive, unde vizitatorii pot găsi cadouri, delicii culinare și artizanat austriac. Decorurile, iluminatul spectaculos și Primăria luminată creează un decor de poveste care atrage anual milioane de vizitatori. Târgul a fost mutat în locația actuală în 1975, deși rădăcinile sale merg până la sfârșitul secolului XVIII.

Târgul de la Schönbrunn (6 noiembrie 2025 – 6 ianuarie 2026) este unul dintre cele mai longevive și elegante, cu peste 80 de căsuțe și o selecție bogată de artizanat austriac și preparate gourmet. Atmosfera festivă include coruri, ansambluri a cappella și concerte de alamă. După Crăciun, târgul se transformă în piață de Anul Nou.

Târgul Vienez Vechi de pe Freyung (15 noiembrie – 23 decembrie 2025) păstrează tradiția autentică încă din 1772, cu meșteșuguri și muzică live. Punctul de atracție îl constituie scena mare a Nașterii, inspirată de pictura lui Josef Ritter von Führich.

Satul de Crăciun din Maria-Theresien-Platz combină festivitatea cu liniștea, oferind artizanat de calitate și activități pentru copii, precum carusele și ateliere creative. Intrarea este gratuită, iar vizitatorii se pot bucura și de restaurante și baruri din zonă, arată știrileprotv.

Târgul de Crăciun din Spittelberg se desfășoară pe străduțe înguste și oferă o atmosferă intimă, aproape de o petrecere de cartier, cu cadouri artistice, galerii și ateliere. Activitățile pentru copii includ spectacole de tip Punch and Judy și ateliere creative.

Târgul Am Hof impresionează prin eleganță și artizanat de lux, cu standuri de ceramică, piele și obiecte de artă. Este ideal pentru cumpărături premium, iar vizitatorii se pot bucura de punch și șampanie.