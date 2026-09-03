Odată cu apropierea începerii noului an școlar, părinții încep să pregătească rechizitele și obiectele de care copiii vor avea nevoie la școală. Manualele, caietele, laptopul, încărcătorul, sticla cu apă și recipientul pentru mâncare pot face ca orice ghiozdan să ajungă rapid la o greutate considerabilă, arată Euronews.

Felul în care copilul merge cu ghiozdanul poate oferi unul dintre cele mai ușor de observat indicii. Dacă acesta se apleacă înainte pentru a compensa greutatea sau întâmpină dificultăți atunci când merge, încărcătura ar putea fi prea mare.

Și bretelele pot oferi un indiciu important. Atunci când acestea apasă puternic pe umeri, ghiozdanul trebuie verificat și ajustat.

Un ghiozdan potrivit trebuie să stea cât mai aproape de spatele copilului. Partea inferioară ar trebui să ajungă puțin deasupra taliei, fără să atârne mult în partea de jos.

Leziunile grave de spate provocate de purtarea ghiozdanului sunt neobișnuite, însă o greutate mare poate avea consecințe mai serioase în cazul unei căzături, arată sursa.

Medicul Sadika Kendi, care coordonează activitatea de prevenire a accidentărilor de la American Academy of Pediatrics, explică faptul că un ghiozdan foarte greu poate contribui la agravarea unei accidentări atunci când copilul se împiedică și cade.

De aceea, părinții ar trebui să urmărească nu doar greutatea ghiozdanului, ci și felul în care copilul îl poartă și se deplasează cu el.

Una dintre cele mai cunoscute recomandări spune că greutatea ghiozdanului ar trebui să reprezinte între 10% și 15% din greutatea copilului. Totuși, specialiștii atrag atenția că nu există suficiente dovezi pentru ca această proporție să fie considerată o limită universală.

Copiii au niveluri diferite de dezvoltare fizică, forță și înălțime, iar activitățile zilnice diferă de la un copil la altul. Din acest motiv, recomandarea generală este ca ghiozdanul să fie cât mai ușor posibil, în funcție de ceea ce are nevoie copilul la școală.

O metodă simplă prin care greutatea poate fi redusă este verificarea periodică a conținutului ghiozdanului. Nu toate obiectele trebuie transportate în fiecare zi.

Printre lucrurile care pot contribui semnificativ la greutatea totală se numără:

manualele și caietele;

laptopul și încărcătorul;

sticla cu apă;

recipientul pentru mâncare;

echipamentul sportiv;

instrumentele muzicale;

obiectele personale care nu sunt necesare la școală.

Părinții pot verifica seara sau dimineața ce trebuie să ia copilul în ziua respectivă și pot scoate obiectele care nu sunt necesare.

Laptopurile și încărcătoarele pot deveni o sursă importantă de greutate, mai ales în școlile în care dispozitivele electronice sunt folosite frecvent.

Alegerea ghiozdanului poate contribui, la rândul său, la distribuirea mai bună a greutății. Specialiștii recomandă modelele cu două bretele late, căptușite și ajustabile.

Bretelele trebuie reglate astfel încât ghiozdanul să stea aproape de corp. Partea inferioară nu ar trebui să ajungă mult sub nivelul taliei.

Un ghiozdan dotat cu centură pentru talie poate contribui la susținerea unei părți din greutate. Modelele cu roți pot reprezenta o alternativă în anumite situații, însă acestea nu sunt întotdeauna practice. Scările și culoarele aglomerate din școli pot face ca astfel de ghiozdane să fie mai greu de folosit și să crească riscul de împiedicare.

Părinții pot verifica ghiozdanul înainte de prima zi de școală. Acesta poate fi cântărit după ce este complet echipat, iar apoi copilul îl poate purta pentru a vedea dacă se deplasează normal.

Dacă micuțul trebuie să se aplece înainte, merge cu dificultate sau acuză disconfort la nivelul umerilor, ghiozdanul trebuie reevaluat.

Greutatea devine cu atât mai importantă cu cât ghiozdanul este purtat zilnic. O verificare periodică a conținutului poate elimina obiectele inutile și poate reduce presiunea exercitată asupra corpului copilului.