Cât dă Tzancă pe un dulap de haine și ce ține în el

Tzancă Uraganu este unul dintre maneliștii cărora le place luxul. Acest lucru se vede și din modul în care se îmbracă, dar și din câți bani dă pe haine.

Artistul a explicat într-un video pe tiktok faptul că dulapul în care își ține hainele este din lemn masiv. Însă banii cei mai mulți i-a dat pe ce ține în el.

”Dulapul ăsta de aici m-a costat câteva mii de euro, nu a fost așa mult. Cu tot cu oglinzi. Dar ce e în el.. E din lemn bun. Hainele mele preferate sunt de la brandul Louis Vuitton. Acesta este și brandul meu preferat. Dar inclusiv aici, în dressing am adidași pe care nu i-am purtat niciodată”, a spus manelistul.

Acesta a continuat povestea și a arătat toate încălțările de la brandul de mai sus. Desigur că de aici lipsesc celebri adidași care valorează 12.000 de euro.

”Nici nu știu să-ți spun care este perechea mea de încălțări preferată. Am aproape toată colecția de adidași de la această firmă. Deși nu prea sunt eu așa cu sacouri, am multe. Că sunt obligat să merg cu sacouri, că na. Știi cum e la nunți, nu pot să merg urât îmbrăcat. Trebuie să respecți omul la care mergi la eveniment”, a mai explicat el.

Cântărețul a spus că întotdeauna își respectă clienții. Chiar dacă aceștia nu i-au spus să se îmbrace într-un anume fel, el spune că își arată respectul și prin hainele pe care le poartă.

”Trebuie să fii îmbrăcat frumos, toată orchestra să fie îmbrăcată decent. Sacou, cămașă, mai ales noaptea la restaurant. Ziua mai merge să te îmbraci diferit, dar trebuie să respectăm un om care ne dă niște bani, are și el niște pretenții. Chiar dacă el nu spune, dar așa e frumos”, a încheiat Tzancă.