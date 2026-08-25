Jobul de ospătar este unul dintre cele mai căutate din industria HoReCa, iar salariile diferă semnificativ în funcție de oraș, experiență, tipul localului și programul de lucru. În 2026, ofertele de angajare de pe eJobs, Bestjobs sau OLX arată că un ospătar poate porni de la aproximativ 2.700-3.000 de lei net pe lună și poate ajunge, în anumite cazuri, la venituri de 6.000-7.000 de lei.

La Cluj-Napoca, o ofertă de angajare pentru postul de barista și ospătar indică un venit cuprins între 4.000 și 6.000 de lei net pe lună. În Poiana Brașov, un hotel oferă pentru un post de ospătar un salariu de 3.500 de lei net.

Diferențe salariale pot exista chiar și între restaurantele din același oraș. Valoarea salariului este influențată de poziționarea localului, fluxul de clienți, valoarea bonului mediu și experiența pe care o solicită angajatorul.

Un ospătar angajat într-un restaurant premium, într-un hotel sau într-o stațiune turistică poate ajunge astfel la un venit mai mare decât un salariat care lucrează într-un local mai mic.

Salariul afișat într-un anunț de angajare nu reflectă întotdeauna suma totală pe care o poate încasa un ospătar. Bacșișul reprezintă o componentă importantă a veniturilor în HoReCa, iar unii angajatori îl prezintă separat în oferta de muncă.

Pe BestJobs, o ofertă pentru un post de barista și ospătar în Otopeni menționează un salariu competitiv, la care se adaugă tips. Candidatul trebuie să aibă cel puțin doi ani de experiență în industria ospitalității, dar și capacitate de organizare, viteză de lucru și orientare către client.

O altă ofertă, pentru un post de ospătar-barman la un hotel din București, indică un salariu de 500-550 de euro pe lună și include tips-ul printre avantajele postului. Pachetul mai cuprinde masă caldă, prime acordate cu ocazia anumitor evenimente și abonament la o clinică medicală privată.

Valoarea bacșișului diferă însă semnificativ de la un restaurant la altul. Un local foarte aglomerat, cu mulți clienți și o valoare ridicată a notei de plată, poate genera venituri suplimentare mai mari decât un restaurant cu trafic redus.

Programul de lucru reprezintă un alt criteriu important pentru persoanele interesate de o carieră în HoReCa.

O ofertă pentru un post de ospătar în Brașov propune un sistem de două zile lucrate urmate de două zile libere. Angajatul trebuie însă să fie disponibil pentru ture în weekend și în zilele de sărbătoare.

În București, un alt restaurant propune un program de lucru între 11:30 și 24:00, organizat după un sistem de o zi lucrată și una liberă. Plata este efectuată zilnic, iar bacșișul este încasat la finalul turei.

Un venit mai mare poate veni, prin urmare, împreună cu un program mai dificil. Ospătarii pot lucra seara, în weekend și în zilele de sărbătoare, inclusiv atunci când angajații din alte domenii beneficiază de timp liber.

Ospătarii trebuie să poată gestiona un volum mare de comenzi și să interacționeze constant cu clienții. Printre sarcinile întâlnite frecvent în ofertele de angajare se află preluarea comenzilor, servirea mâncării și băuturilor, prezentarea produselor din meniu și menținerea curățeniei și ordinii în spațiul de lucru.

Experiența constituie un avantaj pentru restaurantele care caută personal calificat, însă există și oportunități pentru persoanele aflate la început de carieră. Platformele de recrutare includ posturi entry-level pentru care experiența de până la doi ani este suficientă.

Cunoașterea limbii engleze poate reprezenta, de asemenea, un avantaj sau chiar o cerință pentru anumite restaurante și hoteluri, în special în zonele turistice și în unitățile care primesc frecvent clienți străini.