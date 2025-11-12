Politica

Care sunt planurile lui Nicușor Dan în UE și NATO. Dezvăluirile unui consilier

Care sunt planurile lui Nicușor Dan în UE și NATO. Dezvăluirile unui consilierSursa foto: presamil.ro
Profesorul Valentin Naumescu, consilier pentru afaceri europene al președintelui Nicușor Dan, a declarat într-un interviu pentru News.ro că administrația lui Nicușor Dan are trei priorități fundamentale pentru perioada următoare: apărarea, lărgirea UE și creșterea competitivității economice, în timp ce România încearcă să recupereze prejudiciul de imagine și credibilitate internațională provocat de criza de la sfârșitul anului 2024.

Valentin Naumescu susține că România beneficiază de a doua cea mai mare finanțare din UE pentru securitate

Valentin Naumescu, consilier pentru afaceri europene al președintelui Nicușor Dan, afirmă că Uniunea Europeană își reafirmă rolul internațional și își asumă responsabilități tot mai mari în domeniul securității, în special pe Flancul Estic. Securitatea rămâne prioritatea principală a României și a celorlalte state europene democratice.

Instrumentul financiar SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro, alocă României circa 16,7 miliarde de euro, a doua cea mai mare sumă din UE. Proiectele principale din foaia de parcurs pentru pregătirea apărării europene până în 2030 reflectă implicarea Uniunii în consolidarea capacităților de apărare.

România își concentrează prioritățile pe apărare, extinderea UE și competitivitate economică

Năumescu afirmă că următorii patru ani vor fi marcați de trei priorități fundamentale, apărarea, lărgirea Uniunii Europene și competitivitatea economică. Aceste direcții sunt considerate esențiale pentru dezvoltarea sustenabilă și modernizarea României.

apărare UE

apărare UE / sursa foto: dreamstime.com

Potrivit lui Naumescu, pentru realizarea acestor obiective există voință politică, resurse europene și interese fundamentale ale României. Prioritățile urmăresc consolidarea securității, integrarea vecinilor în UE și creșterea ritmului de dezvoltare la nivelul țărilor avansate.

România și-a recuperat o mare parte din credibilitatea internațională

Consilierul afirmă că România a recuperat deja o mare parte din prejudiciul de imagine și credibilitate internațională provocat de criza de la sfârșitul anului 2024. Decizia CCR de a anula alegerile prezidențiale din noiembrie a fost considerată necesară pentru viitorul țării.

Naumescu subliniază că România trebuie să își rezolve vulnerabilitățile interne și să devină mai competitivă pentru a nu pierde ritmul schimbărilor economice, industriale și tehnologice care au loc pe plan european și global. Accentul este pus pe consolidarea democrației și respectarea angajamentelor economice.

