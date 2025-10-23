Care e starea lui Doru Octavian Dumitru după operație. Medicii dau primele detalii

Actorul și comediantul Doru Octavian Dumitru a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență la Spitalul Județean din Suceava, după ce ar fi suferit un accident vascular cerebral, chiar înainte de a urca pe scenă. Operația s-a încheiat cu succes, iar medicii spun că evoluția sa este una pozitivă.

Potrivit unui comunicat oficial al Spitalului Județean, actorul a fost operat de o echipă medicală și totul a decurs bine.

„Intervenția a fost realizată cu succes de o echipă alcătuită din medic neurolog, medic ATI şi medic radiolog intervenţionist (...). Procedura s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă şi a avut un rezultat foarte bun, pacientul evoluând favorabil postoperator”, au transmis reprezentanţii spitalului.

Medicii au mai precizat că marele actor este echilibrat din punct de vedere al constantelor vitale, însă rămâne internat pentru monitorizare și va începe curând perioada de recuperare.

Doru Octavian Dumitru se afla în turneu și urma să susțină un spectacol la Onești când i s-a făcut rău. Evenimentul a fost anulat, iar actorul a fost transportat de urgență la spital. Alte două spectacole care erau programate în zilele următoare au fost amânate din motive medicale.

Familia comediantului a transmis un mesaj public în care a confirmat situația și a cerut discreție în aceste momente delicate.

„În aceste momente, artistul Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie şi veselie din preaplinul inimii lui pentru mai bine de 45 de ani, trece prin momente dificile de sănătate. Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul şi gândul vostru bun”, se arată în mesajul transmis pe rețelele sociale.

Rudele au anunțat și că spectacolele vor fi reprogramate: „Cu voia lui Dumnezeu urmează să fie reprogramate. Vă rugăm, mai ales reprezentanților media, să îi respectați intimitatea, atât lui, cât și familiei sale. Rugați-vă pentru ca el să depășească această încercare.”

Surse din cadrul spitalului au precizat că artistul este conștient, stabil și cooperant, iar tratamentul a avut efectul dorit. Recuperarea va fi însă atent monitorizată, având în vedere vârsta și complexitatea intervenției.

Medicii sunt rezervați în privința termenului în care actorul va putea reveni la activitatea artistică, dar subliniază că primele semne sunt încurajatoare.

Vestea internării a fost neașteptată pentru colegii de bleaslă și admiratori. Fanii i-au transmis mesaje de sprijin, încurajându-l să lupte și să revină cât mai repede pe scenă. „Ne-ai făcut să râdem o viață întreagă. Acum e rândul nostru să te susținem!”, a scris un admirator.