Monden Breaking news

Care e starea lui Doru Octavian Dumitru după operație. Medicii dau primele detalii

Comentează știrea
Care e starea lui Doru Octavian Dumitru după operație. Medicii dau primele detaliiDoru Octavian Dumitru. Sursa foto: facebook
Din cuprinsul articolului

Actorul și comediantul Doru Octavian Dumitru a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență la Spitalul Județean din Suceava, după ce ar fi suferit un accident vascular cerebral, chiar înainte de a urca pe scenă. Operația s-a încheiat cu succes, iar medicii spun că evoluția sa este una pozitivă.

Doru Octavian Dumitru, operat

Potrivit unui comunicat oficial al Spitalului Județean, actorul a fost operat de o echipă medicală și totul a decurs bine.

„Intervenția a fost realizată cu succes de o echipă alcătuită din medic neurolog, medic ATI şi medic radiolog intervenţionist (...). Procedura s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă şi a avut un rezultat foarte bun, pacientul evoluând favorabil postoperator”, au transmis reprezentanţii spitalului.

Spitalul Județean Suceava

Spitalul Județean Suceava. Sursa foto Spitaluljudețeansuceava.ro

Medicii au mai precizat că marele actor este echilibrat din punct de vedere al constantelor vitale, însă rămâne internat pentru monitorizare și va începe curând perioada de recuperare.

Vremea se schimbă brusc. ANM anunță frig, vânt puternic și ploaie
Vremea se schimbă brusc. ANM anunță frig, vânt puternic și ploaie
Românii din străinătate au obligația de a-și apăra țara și vor fi chemați, anunță gen. Gheorghiță, șeful SMG
Românii din străinătate au obligația de a-și apăra țara și vor fi chemați, anunță gen. Gheorghiță, șeful SMG

S-a simțit rău înainte de spectacol

Doru Octavian Dumitru se afla în turneu și urma să susțină un spectacol la Onești când i s-a făcut rău. Evenimentul a fost anulat, iar actorul a fost transportat de urgență la spital. Alte două spectacole care erau programate în zilele următoare au fost amânate din motive medicale.

Familia comediantului a transmis un mesaj public în care a confirmat situația și a cerut discreție în aceste momente delicate.

„În aceste momente, artistul Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie şi veselie din preaplinul inimii lui pentru mai bine de 45 de ani, trece prin momente dificile de sănătate. Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul şi gândul vostru bun”, se arată în mesajul transmis pe rețelele sociale.

Doru Octavian Dumitru

Doru Octavian Dumitru. Sursa foto: Facebook/Doru Octavian Dumitru

Rudele au anunțat și că spectacolele vor fi reprogramate: „Cu voia lui Dumnezeu urmează să fie reprogramate. Vă rugăm, mai ales reprezentanților media, să îi respectați intimitatea, atât lui, cât și familiei sale. Rugați-vă pentru ca el să depășească această încercare.”

Starea lui este stabilă

Surse din cadrul spitalului au precizat că artistul este conștient, stabil și cooperant, iar tratamentul a avut efectul dorit. Recuperarea va fi însă atent monitorizată, având în vedere vârsta și complexitatea intervenției.

Medicii sunt rezervați în privința termenului în care actorul va putea reveni la activitatea artistică, dar subliniază că primele semne sunt încurajatoare.

Vestea internării a fost neașteptată pentru colegii de bleaslă și admiratori. Fanii i-au transmis mesaje de sprijin, încurajându-l să lupte și să revină cât mai repede pe scenă. „Ne-ai făcut să râdem o viață întreagă. Acum e rândul nostru să te susținem!”, a scris un admirator.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:23 - El este „Lupul Singuratic” din echipa „Lupilor tricolori”
12:18 - Summitul liderilor europeni: Ucraina, clima și digitalizarea, protecția copiilor pe agenda principală
12:05 - Vremea se schimbă brusc. ANM anunță frig, vânt puternic și ploaie
12:00 - Spania refuză, în continuare, să respecte angajamentele față de NATO
11:54 - România acoperă integral consumul de gaze al Republicii Moldova prin interconectorul Iași–Ungheni
11:50 - Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu

HAI România!

Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
De la Șpagă la ITP și Vrăjitoare, la Politică și Trotinete pe Autostradă! 🤯 Podcast Fără Perdea
De la Șpagă la ITP și Vrăjitoare, la Politică și Trotinete pe Autostradă! 🤯 Podcast Fără Perdea
Tinerețe fără bătrănețe devine realitate. Secretele clinicii unde se prelungesc vieți
Tinerețe fără bătrănețe devine realitate. Secretele clinicii unde se prelungesc vieți

Proiecte speciale