Când vine zăpada. Vortexul polar ar putea aduce o schimbare importantă a vremii

Când vine zăpada. Iarna 2026-2027 ar putea aduce schimbări importante de temperatură în Europa și America de Nord, pe fondul unei posibile destabilizări a vortexului polar. Potrivit analizelor meteorologice publicate la finalul lunii octombrie, începutul sezonului rece ar putea fi mai blând, în timp ce lunile ianuarie și februarie prezintă un risc mai mare de pătrundere a maselor de aer arctic. Rămâne însă incert dacă România va avea zăpadă de Crăciun.

Evoluția vremii depinde inclusiv de comportamentul vortexului polar, un sistem atmosferic care influențează circulația aerului rece în Emisfera Nordică.

La sfârșitul lunii octombrie, vortexul polar se află într-un stadiu obișnuit pentru această perioadă a anului, însă prognozele indică o posibilă slăbire accentuată în primele zile din noiembrie. Potrivit analizei publicate de Severe Weather Europe, perturbarea ar putea fi provocată de pătrunderea unui impuls de căldură din straturile inferioare ale atmosferei către stratosferă.

Această evoluție ar putea modifica circulația atmosferică și ar favoriza deplasarea unor mase de aer rece către latitudinile medii. Totuși, impactul asupra temperaturilor ar putea fi limitat la începutul lunii noiembrie, deoarece rezervele de aer polar nu sunt încă pe deplin formate.

Modelele meteorologice nu oferă deocamdată un rezultat unanim în privința intensității perturbării.

Estimările pentru prima parte a iernii indică posibilitatea unui vortex polar mai puternic și mai stabil. Această configurație atmosferică favorizează menținerea maselor de aer foarte rece în apropierea Arcticii, limitând pătrunderea lor către sud.

Într-un asemenea scenariu, lunile noiembrie și decembrie ar putea aduce temperaturi relativ blânde în numeroase regiuni europene.

Evoluția sezonului rece este influențată și de fenomenul Super El Niño, prezent în Oceanul Pacific, care poate modifica circulația atmosferică la nivelul Emisferei Nordice. Cu toate acestea, o tendință sezonieră către temperaturi mai ridicate nu exclude apariția unor episoade de ninsoare sau îngheț.

Pentru lunile ianuarie și februarie 2027, unele modele meteorologice indică o probabilitate mai ridicată de slăbire a vortexului polar. Unul dintre fenomenele urmărite este încălzirea stratosferică bruscă, proces care poate modifica structura vortexului și circulația maselor de aer.

În cazul unei destabilizări importante, aerul foarte rece poate pătrunde dinspre regiunile arctice către Europa și America de Nord.

Efectele asupra vremii de la sol pot apărea la un interval de aproximativ una până la patru săptămâni după producerea unui asemenea fenomen. În anumite condiții, circulația atmosferică rezultată poate favoriza temperaturi foarte scăzute, ninsori abundente și viscol.

Totuși, aceste manifestări nu apar automat în toate regiunile, iar distribuția lor depinde de evoluția sistemelor atmosferice.

Datele disponibile la finalul lunii octombrie nu permit stabilirea condițiilor meteorologice exacte pentru 25 decembrie. Scenariul unui început de iarnă mai blând ar putea reduce probabilitatea unor perioade prelungite de frig în anumite zone ale Europei, dar nu exclude ninsorile.

În cazul în care vortexul polar se va destabiliza mai puternic în a doua parte a sezonului, lunile ianuarie și februarie ar putea aduce episoade de vreme severă în Europa Centrală și de Est.

Prin urmare, actualele estimări conturează posibilitatea unei ierni în două etape: o perioadă inițială cu temperaturi mai moderate și un risc mai ridicat de frig accentuat în a doua jumătate a sezonului.

Prezența unui strat de zăpada de Crăciun în România nu poate fi confirmată sau exclusă pe baza acestor prognoze pe termen lung.