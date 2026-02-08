Canada renunță la nebunia verde. Interzicerea mașinilor clasice, amânată

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a decis să renunțe la mandatul ce impunea ca toate mașinile vândute în țară să fie electrice până în 2035, optând în schimb pentru un pachet amplu de investiții dedicate transformării industriei auto, potrivit Barron's.

Decizia privind vehicule electrice marchează o schimbare semnificativă de direcție în politica industrială a Canadei, într-un context internațional tensionat, dominat de tarife comerciale și de reconfigurarea lanțurilor de producție din sectorul auto.

Anunțul a fost făcut joi, în cadrul prezentării planului guvernamental de transformare a industriei, și a fost relatat de France 24.

Mark Carney a confirmat oficial anularea obligației potrivit căreia toate vehiculele vândute în Canada trebuiau să fie electrice până în 2035.

Măsura reprezintă o abatere clară de la politicile promovate de fostul prim-ministru Justin Trudeau, care stabilise praguri progresive: 20% vehicule electrice în 2025, 60% până în 2030 și 100% până în 2035.

Potrivit lui Carney, industria trebuie să fie „pregătită pentru un viitor în care vehiculele electrice vor fi dominante”, dar fără constrângeri rigide care pot afecta competitivitatea sectorului.

Deși a renunțat la mandat, guvernul canadian își menține sprijinul financiar pentru vehicule electrice. Planul prezentat include:

o subvenție de 5.000 de dolari canadieni pentru achiziția unui vehicul electric;

1,5 miliarde de dolari canadieni pentru extinderea infrastructurii de încărcare;

3 miliarde de dolari canadieni destinați adaptării și diversificării industriei auto.

„Știm încotro se îndreaptă industria auto. Vom sprijini această tranziție”, a declarat Mark Carney, subliniind că strategia guvernului pune accent pe „rezultate și soluții”.

Evoluția pieței globale a vehiculelor electrice rămâne neuniformă. În Statele Unite, președintele Donald Trump a eliminat creditele fiscale pentru achiziția de vehicule electrice, afectând planurile producătorilor auto care investiseră masiv în electrificare în perioada administrației Biden.

În Europa, Uniunea Europeană a propus, în decembrie, eliminarea interdicției planificate pentru 2035 privind vânzarea de vehicule noi cu motor cu ardere internă.

Industria auto susține aproximativ 500.000 de locuri de muncă în Canada, iar presiunile asupra sectorului au crescut odată cu introducerea tarifelor vamale americane.

Carney a atras atenția că piesele auto pot traversa frontiera dintre Canada și SUA de până la opt ori în timpul procesului de producție, iar taxele impuse amenință acest model integrat.

„Această relație comercială, care odinioară era un mare atu, a devenit acum o vulnerabilitate serioasă”, a afirmat premierul.

Guvernul canadian și-a stabilit ca obiectiv ca vehiculele electrice să reprezinte 75% din vânzări până în 2035 și 90% până în 2040. Organizația Global Automakers of Canada a salutat strategia, invocând „mai multă claritate” și un angajament ferm privind infrastructura de încărcare.

În același timp, Canadian Climate Institute a descris planul drept „un pas pozitiv către un viitor mai accesibil, alimentat cu energie electrică curată”.