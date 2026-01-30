Campioana olimpică Sha’Carri Richardson, prinsă gonind cu peste 160 km/h

Atleta americană Sha’Carri Richardson, sprinteră a echipei Statelor Unite și medaliată olimpică, a fost reținută joi în statul Florida, fiind acuzată de depășirea limitei legale de viteză, conform informațiilor furnizate de Fox News.

Potrivit autorităților locale, sportiva ar fi condus cu peste 160 km/h pe o autostradă, într-un incident care se adaugă unor episoade anterioare din afara competițiilor sportive.

Conform informațiilor furnizate de poliție, Sha'Carri Richardson ar fi fost surprinsă conducând cu aproximativ 104 mile pe oră, echivalentul a circa 167 km/h.

Autoritățile au precizat că, pe lângă viteza ridicată, aceasta ar fi efectuat manevre de depășire considerate periculoase, trecând pe lângă alți participanți la trafic într-un mod care ar fi putut pune în pericol siguranța rutieră. În urma opririi, sportiva a fost reținută sub acuzația de depășire a vitezei legale.

Cazul din Florida este cel mai recent dintr-o serie de situații extracurriculare în care a fost implicată atleta americană.

În luna august, Richardson a fost arestată la Aeroportul Seattle-Tacoma, fiind suspectată că l-ar fi agresat pe prietenul său, sprinterul american Christian Coleman.

Potrivit unui raport al poliției, imaginile de pe camerele de supraveghere arată cum Richardson se apropie de Coleman din afara cadrului, îi apucă rucsacul și are un schimb de replici cu acesta.

În imaginile analizate de autorități, sportiva pare că îl împinge pe Coleman într-un perete și continuă să îl atingă în timp ce se îndreaptă spre zona de securitate a aeroportului.

Cei doi ar fi discutat în continuare, iar Richardson ar fi încercat să ajungă la fața acestuia. Conform documentelor oficiale, Christian Coleman a ales să nu depună plângere, iar cazul nu a fost continuat în instanță.

În ianuarie 2023, Sha’Carri Richardson a fost implicată într-un incident la bordul unui avion, fiind coborâtă înainte de decolare în urma unui conflict cu un însoțitor de bord.

Atleta a declarat atunci că s-a simțit tratată într-un mod lipsit de respect în timpul interacțiunii. De asemenea, în anul 2021, Richardson a fost suspendată temporar după ce a fost testată pozitiv pentru THC, substanță interzisă în competițiile sportive.

Sancțiunea a fost aplicată de United States Anti-Doping Agency și a constat într-o suspendare de o lună, care a dus la ratarea probei de 100 de metri de la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

În ciuda acestor episoade, Sha’Carri Richardson și-a făcut debutul olimpic la Jocurile de la Paris din 2024.

Atunci, atleta a obținut medalia de aur cu ștafeta feminină de 4x100 de metri și medalia de argint în proba de 100 de metri, rezultate care au confirmat statutul său de sprinter de top la nivel internațional.