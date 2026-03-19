Campania electorală din Slovenia, tensionată de acuzații de interferență prin firma Black Cube

Campania electorală din Slovenia, deja marcată de tensiuni politice și atacuri reciproce, a fost amplificată de apariția unor acuzații privind implicarea unei companii private de informații în procesul electoral, potrivit Politico.

Autoritățile slovene susțin că reprezentanți ai firmei Black Cube ar fi desfășurat activități de supraveghere și interceptare, cu scopul de a influența percepția publică înaintea alegerilor naționale programate pentru duminică.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, mai mulți membri ai companiei, inclusiv directorul general Dan Zorella și fostul șef al Consiliului Național de Securitate al Israelului, Giora Eiland, ar fi sosit la Ljubljana în luna decembrie. Aceștia sunt suspectați că ar fi fost implicați în „activități de supraveghere secretă și interceptări”, conform anchetatorilor.

În centrul controversei se află o serie de înregistrări apărute în spațiul public, care ar surprinde discuții între persoane influente din Slovenia despre corupție, lobby ilegal și utilizarea necorespunzătoare a fondurilor publice. Aceste materiale au fost publicate cu puțin timp înainte de alegeri, într-un moment considerat sensibil pentru echilibrul politic.

Autoritățile susțin că aceste scurgeri de informații ar fi fost facilitate de operativi ai Black Cube, în încercarea de a afecta imaginea guvernului condus de premierul Robert Golob. Reprezentanții companiei nu au oferit un punct de vedere oficial în legătură cu aceste acuzații.

Alegerile îi opun pe actualul premier, lider al unei coaliții liberal-progresiste, și pe Janez Janša, politician de orientare conservatoare, aflat în prezent în fruntea sondajelor. Cele două tabere folosesc scandalul pentru a-și consolida criticile reciproce: susținătorii opoziției afirmă că înregistrările confirmă existența corupției, în timp ce aliații lui Golob vorbesc despre o posibilă colaborare cu actori externi.

Premierul Robert Golob a reacționat public la aceste informații, declarând: „Faptul că supravegherea secretă și interceptările implică o agenție privată de informații din Israel indică ceva profund îngrijorător. Nu este doar un incident obișnuit, ridică semne serioase de întrebare privind integritatea proceselor democratice din Slovenia.”

Acesta a adăugat: „Orice încercare a unor actori străini de a interveni în alegeri într-un stat membru democratic al Uniunii Europene este inacceptabilă.”

La rândul său, secretarul de stat pentru securitate națională, Vojko Volk, a declarat că reprezentanții Black Cube ar fi vizitat Slovenia de patru ori în ultimele luni. „Directorul agenției ne-a prezentat fapte care indică o interferență străină directă în alegeri”, a afirmat acesta, precizând că acțiunile ar fi fost „cel mai probabil comandate din interiorul Sloveniei”.

Volk a mai declarat:

„Black Cube este cunoscută pentru publicarea de materiale fabricate la momente atent alese, în acest caz chiar înainte de alegeri. Aceste activități sunt menite să discrediteze persoane din punct de vedere politic și pot reprezenta o amenințare la adresa securității naționale.”

Janez Janša a confirmat că s-a întâlnit cu Giora Eiland, dar a precizat că nu își amintește data exactă a întâlnirii. Partidul său a respins acuzațiile, sugerând că dezvăluirile ar putea evidenția probleme reale din societatea slovenă.

În paralel, campania electorală continuă să fie dominată de teme economice și instituționale. Europarlamentarul Romana Tomc a criticat actualul guvern, afirmând:

„Ceea ce avem acum după patru ani de guvernare Golob este un declin economic. A crescut foarte mult taxele, iar noi vom face tot ce putem pentru a le reduce.”

Tomc a respins și afirmațiile potrivit cărora opoziția ar avea intenții anti-europene, declarând: „Partidul nostru, sub conducerea lui Janša, este cu adevărat pro-european. Încercăm să facem Europa mai funcțională.”

Înaintea izbucnirii scandalului, premierul Golob descria scrutinul drept „o oportunitate istorică” pentru continuarea reformelor și consolidarea stabilității. El a subliniat că este deschis cooperării cu alte partide pentru formarea unei majorități.

Totodată, Golob a atras atenția asupra intensificării activităților online suspecte în timpul campaniei: „Un război hibrid organizat a început pe rețelele sociale, dar nu îl putem atribui încă unui stat sau partid politic.”

Pe fondul acestor evoluții, alegerile din Slovenia sunt urmărite atent la nivel european, în contextul preocupărilor legate de interferențe externe și integritatea proceselor democratice.