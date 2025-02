Camera Reprezentanților din SUA aproba planul bugetar al lui Trump pentru 2025

Camera Reprezentanților din SUA a adoptat marți o rezoluție care stabilește o foaie de parcurs pentru punerea în aplicare a măsurilor preconizate de Donald Trump.

Deși au existat disensiuni în cadrul taberei republicane, rezoluția pregătește terenul pentru adoptarea unui proiect de buget pentru anul 2025, care include reduceri de impozite de până la 4.500 de miliarde de dolari și reduceri ale cheltuielilor publice federale în valoare de 2.000 de miliarde de dolari în următorii zece ani.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, s-a declarat încântat de progresul făcut, menționând că agenda „America First” a președintelui Trump este acum un pas mai aproape de realizare.

În ciuda obiecțiilor unor republicani conservatori care consideră că reducerile bugetare nu sunt suficiente, rezoluția a fost adoptată cu 217 voturi pentru și 215 împotrivă. Donald Trump a confirmat că a discutat cu mai mulți reprezentanți republicani, convingându-i să susțină rezoluția.

Un singur republican a votat împotrivă, conservatorul Thomas Massie. El avertizase că va vota împotriva rezoluţiei şi că nu se va clinti din poziţia sa. „Dacă bugetul republican trece, deficitul se va înrăutăţi, nu se va îmbunătăţi”, a explicat el luni pe X.

Trump a subliniat că intenționează să reducă cheltuielile publice și a discutat despre comisia sa pentru eficiență guvernamentală, condusă de Elon Musk.

If the Republican budget passes, the deficit gets worse, not better.

— Thomas Massie (@RepThomasMassie) February 24, 2025